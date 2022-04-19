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Мичиганский университет: Новая ультрозвуковая терапия успешно уничтожает до 75% злокачественных новообразований
Технология, впервые испытанная на крысах в Мичиганском университете, может улучшить результаты лечения раковых опухолей и неврологических патологий
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Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале "Cancers", ученые из Мичиганского университета разработали новую методику для уничтожения опухолей в организмах крыс. Таким образом, используя ультразвуковое излучение, им удалось добиться значительного прорыва в лечении онкологических заболеваний печени.

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А поскольку эта методика в настоящее время уже проходит клинические испытания на людях в США и Европе, ее широкая доступность может быть лишь вопросом времени.

Неинвазивное устройство, направляющее ультразвук в нужную область. Марцин Щепаньски / Мичиган Инжиниринг

Новая ультразвуковая терапия удаляет до 75 процентов злокачественных новообразований

Первые испытания показали, что звуковые волны успешно уничтожили около 75 процентов злокачественных тканей в печени крыс, что позволило иммунной системе грызунов и уничтожить оставшуюся раковую ткань, предотвратив ее повторное появление.

"Даже если мы не поразим всю опухоль, мы все равно сможем вызвать процесс ее регрессии, а также снизить риск метастазирования в будущем", - сообщила в блоге профессор Чжэнь Сюй с кафедры биомедицинской инженерии Университета Южной Калифорнии, которая также является соавтором исследования.

Новый метод лечения называется "гистротрипсия", и он неинвазивно направляет ультразвуковые волны таким образом, что ткань-мишень механически разрушается - причем с точностью до миллиметра. В настоящее время эта технология используется в клинических испытаниях для удаления злокачественных опухолей печени у людей.

Это имеет большое значение, поскольку множество клинических ситуаций исключают прямое (или оперативное) вмешательство из-за размера опухоли, ее локализации или состояния пациента. Однако в новом исследовании рассматривался вариант удаления только части раковых образований, оставляя большую часть опухоли нетронутой. Этот метод также позволил группе исследователей из Университета Южной Калифорнии продемонстрировать эффективность нового подхода в далеко не идеальных условиях.

Чжэнь Сюй (слева) и Теджасви Ворликар (справа) обсуждают ультразвуковой преобразователь гистотрипсии. Источник: Марцин Щепански / Мичиган Инжиниринг

"Гистотрипсия - это многообещающий инструмент, который может преодолеть ограничения доступных в настоящее время методов абляции и обеспечить безопасную и эффективную неинвазивную терапию опухолей печени", - отмечает в своем блоге докторант кафедры биомедицинской инженерии UM Теджасви Ворликар.

"Мы надеемся, что полученные в данном исследовании результаты станут стимулом для будущих доклинических и клинических испытаний с конечной целью клинического применения новой технологии для лечения пациентов с раком печени", - добавила Ворликар. Рак печени является одной из 10 основных причин смертности от онкологических заболеваний во всем мире, и даже при наличии целого ряда методов лечения, он все равно  является весьма суровым испытанием, поскольку даже в США выживаемость составляет менее 18 процентов.

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Источники: Journal Cancers. (https://www.mdpi.com/2072-6694/14/7/1612/htm) (https://news.umich.edu/tumors-partially-destroyed-with-sound-dont-come-back/)

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#рак #ультразвук #неинвазивное лечение #опухоли
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