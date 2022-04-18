Как обычно, стоимость мобильного жилища размером со строительный вагончик стартует от 80 000 евро

Крошечный домик Petillante длиной всего 6 м (почти 20 футов) является главным жилищем своего владельца в Вандее, на западе Франции. Baluchon

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Большинство кухонь крошечных французских домиков, которые нам довелось увидеть, недостаточно хорошо оснащены и, как правило, очень ограничены в размерах. В значительной степени это объясняется компромиссами, необходимыми для соблюдения строгих национальных законов о транспортировке. Получив заказ на разработку новой модели от известного мастера кулинарии, Baluchon попытался решить эту проблему и обустроил интерьер дома вокруг достаточно просторной кухонной зоны.

При входе в Tiny House Petillante посетители попадают в кухонную зону, относительно просторную по стандартам французских крошечных домов. Baluchon

Крошечный дом Pеtillante построен на базе двухосного прицепа и имеет длину всего 6 м (около 20 футов). Он имеет еловый каркас и внешнюю отделку из кедра, а также крышу из алюминиевого профиля. Электроэнергия как обычно подается от стандартной RV Camper розетки.

Гостиная Tiny House Petillante наполнена естественным светом благодаря большому окну, из которого открывается великолепный вид на природу. Baluchon

Войдя в дом, посетители сразу попадают на кухню, которая действительно выглядит довольно просторной даже по французским меркам, но все же не столь богато оснащена, как кухни большинства североамериканских моделей, таких как Magnolia V7. Здесь есть духовка и четырехконфорочная плита, работающая на пропане, раковина, холодильник с морозильной камерой, и еще остается достаточно пространства для хранения припасов и установки различных кухонных приспособлений.

Кухня Tiny House Petillante включает духовку и четырехконфорочную плиту, работающую на пропане. Baluchon

Рядом расположена гостиная с огромным окном, занимающим большую часть стены. В гостиной установлены кресла, журнальный столик, стеллажи и небольшая дровяная печь, которой вполне достаточно для обогрева всего дома. На противоположной стороне дома находится ванная комната, которая хоть и выглядит очень маленькой, но вмещает в себя душ, туалет и крошечную раковину, а также имеет несколько дополнительных мест для хранения вещей.

Кухня Tiny House Pétillante включает холодильник с морозильной камерой, раковину и шкафчики. Baluchon

В Tiny House Petillante предусмотрена только одна спальня, в которую можно попасть по специальной переносной лестнице (это определенно экономит пространство, хотя и более неудобно в использовании, по сравнению со встроенной лестницей), которая фиксируется на стене гостиной, когда не используется. Сама спальня представляет собой типичную для крошечных домов спальню с низким потолком, из-за которого хозяевам приходится забираться на кровать буквально ползком. В ней установлена двуспальная кровать с раскрывающимся изголовьем, в котором можно обнаружить большое дополнительное пространство для хранения вещей.

Спальня Tiny House Petillante - это типичная спальня в стиле лофт для крошечного домика с низкими потолками. Baluchon

В настоящее время этот крошечный домик служит основным жилищем своего владельца, который живет в Вандее, на западе Франции. О проекта цене пока ничего не известно, хотя стоимость крошечных домов Baluchon обычно начинается от 80.000 евро (примерно 87000 долларов США).

Внутренняя отделка Tiny House Petillante выполнена из ели грубого распила, окрашенной в светлые тона. Baluchon

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Источник: Baluchon

(https://www.tinyhouse-baluchon.fr/nos-tiny-houses/tiny-house-petillante/)