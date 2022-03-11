И стоит то он всего ничего, каких-то $90 000

Крошечный дом Kalzennig служит постоянным домом для своих владельцев на западе Франции. Baluchon

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Крошечные дома Франции, как правило, очень компактны даже по меркам малогабаритного жилья, поэтому просто удивительно, как много опций компании Baluchon удается разместить в своих домах. Крошечный дом Kalzennig - хороший пример того, как компания старается максимально использовать каждый сантиметр доступной площади. Он включает две спальни, объединенные сетчатым экраном для отдыха, а также диван-кровать для гостей и проектор для просмотра фильмов.

Крошечный дом Kalzennig отделан кедровой обшивкой с алюминиевой отделкой. Baluchon

Дом построен на базе двухосного прицепа и состоит из елового каркаса и кедровой обшивки, с алюминиевой отделкой и смешанной изоляцией из хлопка, льна и конопли. Питание осуществляется от стандартной розетки типа RV. Общая длина дома составляет всего 6 метров (19,6 футов). Для сравнения, канадская Magnolia V7 почти вдвое длиннее - 11,7 метра (38 футов).

В гостиной крошечного дома Kalzennig есть складной обеденный стол и выдвижной экран для кинопроектора. Baluchon

Учитывая относительную ограниченность пространства, Baluchon разумно сохранил простой и непритязательный декор. Тем не менее, благодаря большому количеству установленных окон, дом выглядит довольно светлым.

Кухня крошечного дома Kalzennig включает холодильник c морозильной камерой, раковину, духовку и четырехконфорочную плиту, работающую на пропане. Baluchon

Войдя в крошечный домик, посетители сразу попадают в гостиную/столовую. Здесь находится диван-кровать, а также компактный раскладной обеденный стол. Кроме того, здесь установлен проекционный экран, который можно использовать, во время вечерних киносеансов.

В ванной комнате есть душ, раковина и туалет. Baluchon

Рядом находится кухня. На территории, которой находятся холодильник с морозильной камерой, раковина, четырехконфорочной плита с духовкой, работающей на пропане, и встроенные шкафчики. За кухней расположена ванная комната, в которой, несмотря на свои скромные размеры, имеются душ, раковина и туалет.

Главная спальня проекта Kalzennig включает двуспальную кровать и имеет типичные для крошечных домов низкие потолки. Baluchon

На втором этаже имеются две спальни, выполненные в типичном для крошечных домиков стиле лофт. Доступ в главную спальню осуществляется по встроенной в кладовку лестнице. В ней находится двуспальная кровать и несколько отсеков для хранения вещей. Отсюда можно попасть во вторую спальню, преодолев сетчатый экран, который также может служить местом для чтения или отдыха. В самой спальне есть несколько полок и односпальная кровать.

Интерьер Tiny house Kalzennig отделан елью и благодаря большому количеству окон выглядит достаточно светлым. Baluchon

Крошечный дом Kalzennig расположен в Луаре-Атлантике и является постоянным местом проживания для своих владельцев. О его точной стоимости пока не сообщается, но обычно цена на крошечные дома Балушон составляет приблизительно 80 000 евро (около 90 000 долларов США).

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Источники: Baluchon

https://tinyhouse-baluchon.fr/nos-tiny-houses/tiny-house/