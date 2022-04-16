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AFP: Французские нейрохирурги разработали мозговой имплантат для лечения болезни Паркинсона
Новое устройство имитирует работу мозга, передающего электрические сигналы мышечным волокнам восстанавливая разорванную связь
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Исследователи давно ищут варианты лечения болезни Паркинсона, начиная с бактерий, вырабатывающих наркотические вещества, и заканчивая терапией нейронов. Однако, несмотря на все достижения, болезнь остается широко распространенной с крайне тяжелыми последствиями, разрушающими двигательные функции и часто приковывающими пациентов к постели или инвалидному креслу.

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Заболевание системы нейронов головного мозга. koto_feja/iStock

Это связано с состоянием, называемым ортостатической гипотензией, которое возникает, когда человек поднимается на ноги, и его кровяное давление резко падает, вызывая головокружение и даже обмороки уже через пару шагов. Но новое исследование французских ученых, опубликованное на прошлой неделе в New England Journal of Medicine, показало, что инновационный имплантат спинного мозга способен помочь пациентам с прогрессирующей болезнью снова Паркинсона встать на ноги. Об этом в четверг сообщил международный телеканал France 24 со ссылкой на источник..

Как сделать так, чтобы парализованные люди снова начали ходить

Нейрохирурги Жослин Блох и Грегуар Куртин в ходе эксперимента заявили, что такой имплантат уже позволил трем парализованным людям снова научиться нормально стоять и даже передвигаться. Более поздние исследования были направлены на оценку эффективности применения аналогичного устройства для 48-летней женщины.  Несмотря на то, что у женщины не было болезни Паркинсона, у нее были настолько похожие симптомы, включая ортостатическую гипотензию, что первоначально у нее диагностировали именно эту болезнь.

После операции, проведенной Блохом и Куртин, пациентка смогла пройти более 250 метров (820 футов) с помощью специальной платформы для инвалидов. "Она не вылечилась и конечно она не пробежит марафон, но эта операция явно улучшила качество ее жизни", - сказал Блох в интервью информационному  агентству Франс Пресс (AFP).

На поздних стадиях болезнь Паркинсона часто приковывает больных к постели или инвалидному креслу. Kenzo TRIBOUILLARD AFP/File

Как работает имплантат?

Новое устройство имитирует работу мозга, передающего электрические сигналы мышечным волокнам восстанавливая разорванную связь. При лечении ортостатической гипотензии имплантат активизирует регулятор кровоснабжения и нормализует мозговую деятельность, когда человек принимает вертикальное положение и начинает передвигаться. И хотя в настоящее время в распоряжении учёных имеется лишь несколько примеров успешной терапии, новый метод лечения даёт большую надежду тем, кто страдает от разрушительных последствий необратимых заболеваний головного мозга. Однако прежде чем приступить к внедрению новой технологии, необходимо провести дополнительные исследования и сделать ее более эффективной и доступной.

Аннотация:

"Ортостатическая гипотензия является характерной особенностью множественной системной атрофии. Вертикальное положение провоцирует синкопальные приступы, которые не позволяют пациентам стоять или ходить в течение коротких временных интервалов. Ученые установили пациенту с множественной системной атрофией имплантат, который восстановил регуляцию артериального давления и вернул способность самостоятельно передвигаться после того, как эти способности были утрачены из-за ортостатической гипотензии. Система состоит из эпидуральной электростимуляции, осуществляемой через грудной отдел спинного мозга, и акселерометров, регистрирующих изменения положения тела" . (Исследования финансировались фондом Defitech).

  

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Источники: New England Journal of Medicine, France24, агентство Франс Пресс (https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2112809)
(https://www.france24.com/en/live-news/20220414-new-hope-to-help-advanced-parkinson-s-patients-walk-sleep-again)

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#болезнь паркинсона #паралич #имплантат спинного мозга #нейрохирурги #пациенты с болезнью паркинсона #ходьба
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