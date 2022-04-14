Новое исследование показало, что три дозы вакцинации имеют ключевое значение для снижения вирусной нагрузки после заражения прорывным вариантом Omicron

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

RTX 3070 почти за 100 тр в Ситилинке

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, показало, что вакцинация COVID-19 может значительно снизить инфекционную вирусную нагрузку человека. В исследовании сравнивалась контагиозность различных вариантов SARS-CoV-2 между вакцинированными и невакцинированными людьми.

Новое исследование показало, что три дозы вакцинации имеют ключевое значение для снижения вирусной нагрузки после заражения прорывным вариантом Omicron. Depositphotos реклама

Мы знаем, что вирус, вызывающий COVID-19, первоначально поселяется в верхних дыхательных путях человека. В первые дни после заражения вирус быстро размножается, и именно в этот момент человек наиболее заразен.

Количество вируса в верхних дыхательных путях человека принято называть вирусной нагрузкой. Считается, что высокая вирусная нагрузка связана с большей заразностью, и у исследователей есть два основных способа измерения количества этого показателя. Первый, и наиболее часто используемый метод, основан на определении специфической метрики тестирования ПЦР (полимеразной цепной реакции).

ПЦР-тест работает путем усиления копий генетического материала вируса. Каждый цикл теста фактически удваивает генетический материал, присутствующий в отдельном образце. Обычно, если после 30-40 циклов не было обнаружено никаких следов вируса, ПЦР-тест считается отрицательным.

Значение CT (порог цикла) - это показатель того, сколько раз тест проходит цикл, прежде чем обнаруживался генетический материал вируса. Низкий показатель свидетельствует о том, что в исходном образце было много вирусного материала, в то время как более высокое значение CT подразумевает обратный результат.

Таким образом, значение CT часто используется для определения вирусной нагрузки пациента с COVID-19. Как правило, считается, что высокая вирусная нагрузка коррелирует с контагиозностью данного пациента в определенный момент времени. Вместе с тем, исследования, связывающие вирусную нагрузку, измеряемую методом ПЦР, и уровень передачи вируса, часто носят противоречивый характер. Изабелла Экерле, ведущий автор нового исследования, говорит, что оценка вирусной нагрузки таким способом не позволяет судить о степени заразности конкретного вируса.

Второй способ измерения контагиозности в данном образце вируса заключается в выделении этого вируса в клеточных культурах и наблюдении за тем, как быстро он реплицируется. Этот метод использовался в течение многих лет как хорошая мера для определения заразности вируса, но он практически не применялся во время пандемии COVID-19. Существующие меры предосторожности предусматривают проведение такого теста с SARS-CoV-2 в лаборатории третьего уровня биологической безопасности.

Ученые впервые обнаружили, что существует очень слабая корреляция между вирусной нагрузкой, измеренной с помощью ПЦР CT, и инфекционной вирусной нагрузкой, измеренной с помощью клеточных культур. Исследователи также установили, что возраст и пол человека не играют какой-либо роли на количество вируса в организме человека.

"Далее мы изучили влияние вакцинации (2 дозы мРНК) на инфекционную вирусную нагрузку", - рассказывает Экерле в Твиттере. "У вакцинированных людей с прорывной инфекцией Delta вирус был почти в 5 раз ниже и выводился быстрее, чем у невакцинированных."

Однако в случае с Omicron результаты оказались совершенно иными. Было обнаружено, что у пациентов с вариантом Омикрон, получивших две дозы вакцины, инфекционная вирусная нагрузка была такой же, как и у невакцинированных пациентов. Только после третьей дозы наблюдалось резкое снижение количества вирусов. Эти данные согласуются с результатами многочисленных исследований, доказывающих, что третья доза вакцины имеет ключевое значение для защиты от Omicron.

"Это соответствует иммунологическим данным: многие вакцины требуют трех доз с интервалом в несколько месяцев, чтобы вызвать устойчивый иммунный ответ, как например, в случае с вирусом гепатита В", - объясняет Экерле.

Хотя исследование не позволяет однозначно ассоциировать передачу вируса в реальном мире с метрикой инфекционной вирусной нагрузки, полученной в культуре клеток, полученные результаты дают наглядное понимание того, как вакцинация влияет на инфекционную вирусную нагрузку. Экерле надеется, что исследование повлияет на решения в области общественного здравоохранения, поскольку, даже в условиях Омикрон вакцинация является важным фактором снижения уровня передачи вируса.

"... Вакцинация может снизить инфекционную вирусную нагрузку, что, вероятно, приведет к снижению передачи вируса дальше", - написала Экерле в Твиттере. "Эти результаты подчеркивают пользу вакцинации для циркуляции SARSCoV2, помимо индивидуальной защиты от тяжелой болезни".

Новое исследование было опубликовано в журнале Nature Medicine.

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Источник: Женевский университет, Nature Medicine https://www.nature.com/articles/s41591-022-01816-0 https://medicalxpress.com/news/2022-04-vaccination-greatly-infectious-viral-covid-.html