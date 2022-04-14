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Британская компания Oxitec планирует выпустить в Калифорнии несколько миллиардов ГМО-комаров
Однако с жителями штата никто не посоветовался, и они категорически против данного проекта.
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В марте прошлого года Агентство по охране окружающей среды США (EPA) одобрило планы биотехнологической компании Oxitec выпустить миллиарды генетически модифицированных комаров во Флориде и Калифорнии для борьбы с болезнями, переносимыми этими насекомыми.

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По план всё должно происходить следующим образом: самцы комаров Aedes aegypti генетически модифицированы для экспрессии белка tTAV-OX5034. Когда сконструированные самцы начнут спариваться с дикими самками, белок попадет в потомство и уничтожит женские особи до того как они начнут достигнут половой зрелости. Однако как сообщила в пятницу газета Los Angeles Times, далеко не все разделяют планы компании.

Британская компания Oxitec планирует выпустить своих генетически модифицированных комаров Aedes aegypti в лесах Калифорнии, если этот план будет одобрен властями штата. Личинки комара Aedes aegypti плавают в резервуаре. (Wilfredo Lee / Associated Press)

Риски, которые не были полностью изучены

Многие независимые от Oxitec исследователи крайне встревожены новым экспериментом, заявляя, что он сопряжен с опасностями, которые до настоящего времени еще не изучены. В частности, существует вероятность того, что эксперимент причинит серьезный ущерб другим организмам или сильно ухудшит ситуацию с местной популяцией комаров.

Кофлер добавила, что эти эксперименты могут также лучше подходить для тропических регионов, поскольку в Калифорнии еще не было случаев, когда Aedes aegypti передавали болезни.

"Мы обеспокоены тем, что нынешний правительственный надзор и научная оценка генномодифицированных комаров не обеспечивают их безопасного размножения", - заявила Кофлер еще в 2020 году, выразив обеспокоенность тем, что EPA (Агентство по охране окружающей среды США) при принятии своих решений полагается на внутренние данные биотехнологических компаний, которые могут быть необъективными.

Кофлер и ее коллеги попросили ученых EPA узнать мнение независимых экспертов, а не полагаться на Oxitec. Кофлер отметила, что EPA, по всей видимости, "попало впросак". "Это недостаточно современная структура регулирования для такой очень инновационной и сложной технологии",  - считает она.

Жители, которых никто не предупредил

Местное население, проживающее вблизи районов, где могут быть выпущены модифицированные насекомые, также выражает беспокойство по поводу того, что Oxitec планирует еженедельно выпускать по 3,5 миллиона комаров.

"Всё это очень тревожит", - сказал Анхель Гарсия, житель Висалии, одного из районов, на которые направлена программа. "С жителями никто не советовался, и они не давали согласия на участие в этом проекте". Гарсия является членом некоммерческой организации "Californians for Pesticide Reform". Он жалуется, что их опасения мало влияют на деятельность Oxitec, ссылаясь на мероприятие по привлечению новых сотрудников, которое компания проводила в Висалии в марте этого года. "Создается впечатление, что это уже решенный вопрос", - сказал он.

Представители штата заявили, что комментарии общественности можно присылать по электронной почте на адрес mosquito.ra@cdpr.ca.gov до 19 апреля, но на данный момент, похоже, планы по проведению эксперимента находятся в стадии реализации. Интересно, будет ли этот эксперимент успешным предприятием или обернется серьезной катастрофой?

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Источники: Los Angeles Times
 https://www.latimes.com/business/story/2022-04-08/genetically-engineered-mosquitoes-may-soon-fly-in-california

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#комары #oxitec #генетически модифицированные #генетически модифицированные комары #калифорния
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