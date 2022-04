Исследователи Массачусетского технологического института создали штамм бактерий, обозначенный на снимке как L. lactis spTEM1, который способен защитить естественную флору пищеварительного тракта человека от воздействия антибиотиков и предотвратить развитие оппортунистических инфекций, таких как C. difficile. Credits:Image: Courtesy of the researchers, edited by MIT New