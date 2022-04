Ученые Йельского университета обнаружили, что белок, известный как аугментор-альфа, регулирует вес тела у мышей, и это открытие может привести к новым методам лечения метаболических нарушений.

Изучая поведение белка, тесно связанного с широким спектром онкологических заболеваний, ученые выяснили, какую роль он играет в регулировании массы тела. Данное исследование позволило более подробно изучить механизмы питания и открыло новые возможности в терапии метаболических расстройств.

Ученые обнаружили роль белка augmentor-alpha в регуляции массы тела. Depositphotos реклама

Прорыв произошел благодаря ученым-медикам из Йельского университета, которые изучали, как белок под названием аугментор-альфа влияет на развитие онкологических заболеваний человека. Известно, что этот белок связывается с молекулой рецептора киназы анапластической лимфомы (ALK), которая мутирует и приводит к развитию целого ряда раковых заболеваний, поэтому исследователи, решили более подробно разобраться в этих процессах.

Проведя эксперименты на мышах, ученые обнаружили, что аугментор-альфа наиболее сильно экспрессируется в гипоталамусе - области мозга, которая играет ключевую роль во многих жизненно важных функциях, включая регуляцию температуры, реакцию на стресс и метаболизм. В частности, ученые обнаружили высокий уровень экспрессии аугментора-альфа в нейронах связанных с агути-пептидом (AgRP), отвечающих за развитие чувства голода.

"Нейроны AgRP настолько важны для возникновения чувства голода, что без них мы бы не выжили. Мы бы просто умерли", - говорит Тамаш Хорват, автор исследования. "Поэтому, когда выяснилось, что аугментор-альфа доминирует в этих нейронах, это сразу навело на мысль, что он напрямую связан с метаболизмом".

Посадив грызунов на голодную диету, ученые обнаружили, что экспрессия белка в нейронах AgRP резко увеличилась. С другой стороны, мышиные модели, у которых белок был отключен, были более активны, чем животные из контрольной группы, независимо от качества и количества потребляемой пищи.

Во время голодания мыши, лишенные белка, оставались очень активными. Хотя обычно при недостатке пищи мыши ограничивали свою активность, пытаясь сберечь энергию. Это указывает на то, что аугментор-альфа отвечает за некоторые важные сигналы в контексте метаболической функции.

"Исходя из того, что мы наблюдали в рамках данного эксперимента, можно предположить, что одна из функций аугментор-альфа в организме заключается в замедлении метаболизма при недостатке пищи", - сказал Шлессинджер. "Он как будто говорит: "У вас нет еды, не тратьте так много энергии".

Эти результаты открывают некоторые интересные возможности в области метаболического здоровья. Некоторые противораковые препараты, направленные против ALK, уже ингибируют аугментор-альфа, и поэтому их можно адлегко аптировать для лечения метаболических нарушений, при повшенном весе. И наоборот, стимулирование аугментор-альфа может стать способом лечения потери аппетита как побочного эффекта других лекарств или расстройств пищевого поведения, такого как анорексия.

Но поскольку этот гормон высоко сконцентрирован в гипоталамусе, а эта область мозга, как известно, играет роль в различных функциях организма, терапия, манипулирующая аугментор-альфа, может иметь широкий спектр эффектов.

"Я думаю, что мы только царапаем поверхность в изучении роли аугментор-альфа", - сказал Шлессинджер.

Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Источник: Йельский университет

https://news.yale.edu/2022/04/11/yale-scientists-uncover-key-regulator-body-weight