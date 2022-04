Одна метрическая тонна водорода в ближайшую сотню лет, выделит в тропосферу нашей планеты примерно в одиннадцать раз больше тепла, чем такое же количество углекислого газа

Водород может стать одним из основных инструментов человечества в борьбе с выбросами двуокиси углерода, но подходить к вопросам его утилизации нужно крайне осторожно. Новые исследования показали, что выбросы атомарного водорода могут способствовать выделению тепла, воздействие которого будет примерно в 11 раз серьезнее, по сравнению с выбросами CO2.

Одна метрическая тонна H2 в ближайшую сотню лет, выделит в тропосферу нашей планеты примерно в одиннадцать раз больше тепла, чем такое же количество углекислого газа., при этом погрешность составит не более 5 процентов.

Водород может служить источником чистой энергии, так при его использовании единственным сопутствующим продуктом является обыкновенная вода, которая в будущем может быть опять использована в производстве водорода. На сегодняшний день водород является самым энергоемким и самым легким веществом из всех видов топлива, кроме того он считается весьма перспективным "зеленым" вариантом в таких областях промышленности как авиация, судоходство и железнодорожные перевозки.

Как водород влияет на парниковый эффект?

Однако, попадая в окружающую среду, водород может вступать в реакцию с различными газами и летучими веществами, вызывая мощные парниковые процессы. Изучив последние данные ученые, пришли к выводу, что потенциал глобального потепления (ПГП) водорода, оказался более чем в два раза выше, чем считалось до сих пор. То есть фактически одна метрическая тонна водорода в течение ста лет, выделит в атмосферу примерно в одиннадцать раз больше тепла, чем такое же количество углекислого газа.

Во-первых, он значительно продлевает время жизни атмосферного метана. Это обусловлено взаимодействием водорода с тропосферным кислородом, который "утилизирует" газообразный метан. Метан является чрезвычайно агрессивным парниковым газом, выделяющим примерно в 80 раз больше тепла, чем аналогичное количество углекислого газа. Правда, супероксиды тропосферы нейтрализуют его достаточно быстро, в то время как выбросы углекислого газа остаются в воздухе в течение сотен лет, поэтому СО2 считается более разрушительным продуктом в долгосрочном аспекте.

Однако в присутствии H2 картина меняется, и гидроксильные радикалы в первую очередь окисляют водород, что приводит к прямому увеличению концентрации метана и его более длительному присутствию в атмосфере.

Более того, наличие атомарного водорода способствует увеличению уровня озона и водяного пара, усиливая "радиационный форсинг", который также негативно влияет на окружающую среду.

Принципиальная схема работы топливного элемента в режиме кроссовера. На анодную сторону подается избыток водорода, который затем возвращается обратно к месту поступления водорода

Как водород попадает в атмосферу?

По мнению авторов исследования, в большинстве случаев это элементарная утечка. Так, например, при хранении баллонов с жидкими газами, ежедневно теряется от 0,11% до 0,25% водорода. Еще одной проблемой являются потери при выкипании. При транспортировке криогенного водорода также теряется около 1% газа в сутки.

Значительные потери наблюдаются во время операций по вентиляции и очистке, которые являются обычным явлением на всех этапах производства зеленой энергии. Они происходят в процессе электролиза, сжатия, перезаправки и в момент преобразования водорода в электричество.

В заключении можно сказать, что в ближайшее время в атмосферу будет выбрасываться от 1 до 1,5% всего водорода, причем более 50 процентов этого объема придется на долю транспортных выбросов. С учетом различных прогнозов, в рамках глобального сценария в атмосферу Земли будет выброшено от 2 до 10% общего количества водорода.

Источники: Atmospheric Implications of Increased Hydrogen Use, Fugitive Hydrogen Emissions in a Future Hydrogen Economy via Recharge News

