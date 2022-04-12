Новая CAR T-клеточная терапия твердых опухолей продемонстрировала высокую эффективность в рамках первой фазы клинических испытаний

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Результаты нового клинического испытания, ориентированного на инновационную CAR-T иммунотерапию, показали многообещающие результаты для потенциального лечения онкологических заболеваний.

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Согласно результатам первой фазы клинических испытаний на людях, новый экспериментальный метод лечения признан безопасным и потенциально эффективным даже для пациентов с тяжелыми формами рака.

Данные исследования были представлены на конференции Американской ассоциации онкологических исследований (AACR) в воскресенье 10 апреля. Эксперимент подтвердил, что CAR T-клетки могут значительно уменьшить размеры некоторых новообразований, при стимуляции мРНК вакцинами.

peterschreiber.media/iStock

Что такое иммунотерапия CAR-T-клетками?

Лечение CAR-T (химерные рецепторы антигенов Т-клеток) подразумевает перепрограммирование собственных клеток иммунной системы пациента на борьбу с онкологическим заболеванием. Это сложное и потенциально опасное лечение, подбирается индивидуально для каждого пациента. Испытания показали, что некоторые пациенты с неизлечимыми ранее формами рака практически полностью избавились от злокачественных новообразований.

Новое исследование

Новая терапия осуществляется в два этапа. Сначала пациент получает стандартное лечение CAR-T-клетками, в котором иммунные клетки нацелены на антиген, известный как клаудин 6. (CLDN6). Согласно предыдущим исследованиям, белок CLDN6 является прекрасной антигенной мишенью для терапии злокачественных новообразований.

Через несколько дней после получения CAR-T клеток пациенту делают инъекцию мРНК-вакцины, которая стимулирует выработку клетками клаудина 6. Дополнительная стимуляция антигена способствует размножению модифицированных Т-клеток, которые более эффективно атакуют и уничтожают злокачественные опухоли.

Испытания на людях

В первом испытании экспериментального лечения на людях приняли участие 16 пациентов. Исследователи сообщили, что примерно у 40 процентов пациентов развился небольшой побочный эффект, известный как синдром высвобождения цитокинов, который является распространенным сопутствующим симптомом терапии CAR-T-клетками. В небольшом исследовании этот "чрезмерный иммунный ответ был контролируемым и не был серьезным ни у одного пациента".

В интервью STATnews Джон Хаанен, онколог из Нидерландского института рака заявил, что у шести из 14 пациентов наблюдалось значительное уменьшение размеров опухоли.

"Сначала я был настроен довольно скептически, потому что CAR T-терапия ранее не применялась для лечения крупных новообразований, и мы были очень рады наблюдать, как исчезают метастазы и улучшается состояние пациентов", - сказал Хаанен. "У этих пациентов был прекрасный иммунный ответ, а у одного из них наблюдалась полная ремиссия, которая продолжается до сих пор и длится уже более шести месяцев".

Следует отметить, что это ранние результаты первой фазы. Прежде чем их можно будет назвать прорывом, необходимо провести еще много исследований, которые позволят определить оптимальный подход к использованию этого уникального метода лечения.

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Источники: Американская ассоциация онкологических исследований

https://www.england.nhs.uk/cancer/cdf/car-t-therapy/

https://www.aacr.org/about-the-aacr/newsroom/news-releases/new-car-t-cell-therapy-for-solid-tumors-was-safe-and-showed-early-efficacy/