Группа специалистов под руководством GE Research, продемонстрировала возможность использования ультразвука для стимуляции определенных нейрометаболических механизмов, позволяющих предотвратить и даже обратить вспять развитие диабета 2 типа в трех различных доклинических моделях.

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Новое многообещающее исследование продемонстрировало возможность лечения диабета 2 типа без применения лекарственных препаратов.На трех различных моделях животных специалисты наглядно продемонстрировали, как короткие импульсы ультразвукового излучения, направленные на соответствующие скопления периферических нервных волокон печени, могут быть использованы для эффективного снижения концентрации инсулина и глюкозы.

Эксперименты, проведенные на животных, показали, что всего трех минут ультразвуковой терапии в день достаточно для нормализации содержания сахара в плазме животных. В январе этого года стартовала первая фаза клинических испытаний на людях. Depositphotos реклама

Как сообщается в издании Nature Biomedical Engineering, команда исследователей GE Research, в которую входят ученые из Йельской школы медицины, Калифорнийского университета и Института медицинских исследований Файнштейна, разработали уникальную неинвазивную ультразвуковую технологию, предназначенную для стимулирования особых нервных волокон печени. Данная процедура - периферическая фокусированная ультразвуковая стимуляция (pFUS) - позволяет направлять ультразвуковые импульсы на конкретные ткани, содержащие нервные окончания.

"С помощью этой технологии нам удалось изучить процессы стимуляции части печени, называемой porta hepatis", - пояснили авторы эксперимента. "Данная зона содержит гепатопортальные симпатические волокна, передающие в мозг информацию о концентрации глюкозы и питательных веществ. Однако, поскольку нервные структуры слишком малы, их нельзя стимулировать с помощью имплантируемых электродов".

Учёные обнаружили, что воздействие высокоэнергетическим фокусированным ультразвуком в эту зону печени позволило успешно обратить вспять процессы гипергликемии. Эффективность терапии была доказана на трех отдельных животных моделях диабета: мышах, крысах и свиньях.

"К сожалению, на данный момент существует очень мало препаратов, способных снизить уровень инсулина", - объясняет Раймунд Херцог, специалист по эндокринологии из Йельского института. " Если результаты наших клинических испытаний подтвердят результаты исследований на животных моделях и ультразвуковую терапию можно будет успешно применять для уменьшения уровня инсулина и глюкозы, то новый метод станет уникальным и принципиально новым дополнением к существующим вариантам лечения наших пациентов", - заявил известный ученый.

Применение ультразвуковой абляции может стать переломным моментом в использовании и применении биоэлектронных методов терапии для таких заболеваний, как сахарный диабет второго типа

Эксперимент показал, что ежедневной трехминутной ультразвуковой терапии было достаточно для поддержания нормального уровня глюкозы в плазме больных моделей. Конечно, существующие сегодня ультразвуковые технологии, используемые для проведения такого рода pFUS, требуют участия квалифицированных специалистов. Однако в будущем ученые надеются оптимизировать технологию так, чтобы она могла успешно использоваться пациентами даже в домашних условиях.

Ричард Бенингер, эксперт по проблемам сахарного диабета из университета Колорадо, называет новое исследование крайне исчерпывающей иллюстрацией того, как ультразвуковые волны могут быть использованы для терапии заболеваний. - "В своей работе специалисты в мельчайших подробностях объяснили, процесс обратного развития гипергликемии в различных поверхностных и внутренних клетках на разных моделях животных. Новая концепция терапии эндокринных заболеваний, представляет собой новую парадигму, а возможность использования неинвазивной ультразвуковой абляции позволяет легко перенести ее на другие модели".

Разумеется, несмотря на положительные результаты ранних исследований до реального внедрения новой технологии пройдет еще немало времени. В настоящее время команда GE Research занимается дальнейшими экспериментами на моделях животных, изучая различные дозы и продолжительность ультразвукового воздействия. Параллельно стартовала первая фаза клинических исследований, предварительные итоги которых ожидаются уже в конце этого года.

Результаты нового исследования были представлены в издании Nature Biomedical Enginering.

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Источники: Йельская школа медицины, GE Research,

https://www.nature.com/articles/s41551-022-00870-w

https://www.ge.com/news/press-releases/ge-research-led-team-treats-diabetes-using-ultrasound

https://medicine.yale.edu/news-article/treating-diabetes-without-drugs-novel-non-pharmacologic-treatments-on-the-horizon/