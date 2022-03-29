Ученые обнаружили небольшую молекулу, которую можно распылять в нос для профилактики заболевания COVID-19, а также ранней терапии, если применять ее сразу после заражения

Новое исследование, проведенное группой специалистов из Корнельского университета и Университета Британской Колумбии, показало, что инновационный назальный спрей может предотвратить заражение вирусом SARS-CoV-2. Экспериментальное средство оказалось эффективным в предварительных исследованиях на животных, и теперь ученые намерены оптимизировать аэрозоль и перейти к испытаниям на людях.

В ходе первых испытаний на животных спрей успешно предотвратил заражение, и теперь исследователи намерены финансировать испытания на людях. Depositphotos реклама

Назальный спрей, способный защитить человека от инфекции SARS-CoV-2 - это, безусловно, привлекательная перспектива. Представьте себе, что вы делаете несколько легких нажатий утром перед выходом на работу и знаете, что защищены от одного из самых заразных вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. Это весьма амбициозная цель, однако новое исследование показывает, что это возможно.

Статья, опубликованная в журнале Nature, описывает открытие и разработку новой молекулы, которая может ингибировать проникновение частиц SARS-CoV-2 в клетки животных. Молекула, получившая название N-0385, была обнаружена в ходе изучения различных способов подавления механизмов, которые SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки человека.

Для испытания новой молекулы исследователи обратились к специальной модели мыши. Обычные мыши, являющиеся основой лабораторных исследований, к сожалению, не подходят для большинства исследований с COVID-19, поскольку они не имеют тех же рецепторов, которые задействует SARS-CoV-2 в организме человека. Однако ученые сконструировали генетическую модель мыши, которая вырабатывает человеческие рецепторы и позволяет эффективно тестировать новые методы лечения от коронавируса.

Ученые обнаружили небольшую молекулу, которую можно распылять в нос для профилактики заболевания COVID-19 и раннего лечения, если применять ее сразу после заражения



Пока это первая модель и одно из ее преимуществ заключается в том, что она действует на ранних стадиях инфекции, даже после того, как человек уже заразился вирусом.

В новом исследовании интраназальные дозы N-0385 были испытаны на мышиных моделях и показали эффективность в борьбе с инфекцией SARS-CoV-2. Назальный спрей защищал от оригинального штамма SARS-CoV-2, а также от ряда его разновидностей, включая Альфа и Дельта. Он еще не был испытан против Omicron, но исследователи ожидают, что он также покажет высокую эффективность.

Назальный спрей успешно работает не только как профилактическое средство, но и как эффективное лечение, значительно снижая вирусную нагрузку при его введении в течение 12 часов после заражения. Гектор Агилар-Каррено, старший автор исследования, сказал, что эта новая молекула является единственным в своем роде средством профилактики и противовирусного лечения.

"Существует очень мало, если вообще существуют, малых молекулярных противовирусных препаратов, которые работают как профилактическое средство для предотвращения инфекции", - сказал Агилар-Каррено. "Это первый препарат такого рода. Одно из преимуществ заключается в том, что он действует на ранних стадиях инфекции, даже после того, как человек уже заразился вирусом".

Это исследование - не первое, направленное на разработку назального спрея, который может предотвратить заражение SARS-CoV-2. В Австралии уже проводятся клинические испытания широко используемого антикоагулянта гепарина для этой цели. Австралийские исследователи рассчитывают получить результаты в конце этого года.

Новое исследование было опубликовано в журнале Nature.

Источники: Корнельский университет, Nature

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https://www.nature.com/articles/s41586-022-04661-w

https://news.cornell.edu/stories/2022/03/promising-nose-spray-could-prevent-and-treat-covid-19