Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Cornell University: Экспериментальный назальный спрей действует как профилактика и терапия против вируса SARS-CoV-2
Ученые обнаружили небольшую молекулу, которую можно распылять в нос для профилактики заболевания COVID-19, а также ранней терапии, если применять ее сразу после заражения
анонсы и реклама
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
RTX 3050 MSI подешевела на треть
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>

Новое исследование, проведенное группой специалистов из Корнельского университета и Университета Британской Колумбии, показало, что инновационный назальный спрей может предотвратить заражение вирусом SARS-CoV-2. Экспериментальное средство оказалось эффективным в предварительных исследованиях на животных, и теперь ученые намерены оптимизировать аэрозоль и перейти к испытаниям на людях.

В ходе первых испытаний на животных спрей успешно предотвратил заражение, и теперь исследователи намерены финансировать испытания на людях. Depositphotos

реклама

 

Назальный спрей, способный защитить человека от инфекции SARS-CoV-2 - это, безусловно, привлекательная перспектива. Представьте себе, что вы делаете несколько легких нажатий утром перед выходом на работу и знаете, что защищены от одного из самых заразных вирусов, передающихся воздушно-капельным путем. Это весьма амбициозная цель, однако новое исследование показывает, что это возможно.

Статья, опубликованная в журнале Nature, описывает открытие и разработку новой молекулы, которая может ингибировать проникновение частиц SARS-CoV-2 в клетки животных. Молекула, получившая название N-0385, была обнаружена в ходе изучения различных способов подавления механизмов, которые SARS-CoV-2 использует для проникновения в клетки человека.

Для испытания новой молекулы исследователи обратились к специальной модели мыши. Обычные мыши, являющиеся основой лабораторных исследований, к сожалению, не подходят для большинства исследований с COVID-19, поскольку они не имеют тех же рецепторов, которые задействует SARS-CoV-2 в организме человека. Однако ученые сконструировали генетическую модель мыши, которая вырабатывает человеческие рецепторы и позволяет эффективно тестировать новые методы лечения от коронавируса.

Ученые обнаружили небольшую молекулу, которую можно распылять в нос для профилактики заболевания COVID-19 и раннего лечения, если применять ее сразу после заражения

Пока это первая модель и одно из ее преимуществ заключается в том, что она действует на ранних стадиях инфекции, даже после того, как человек уже заразился вирусом.

В новом исследовании интраназальные дозы N-0385 были испытаны на мышиных моделях и показали эффективность в борьбе с инфекцией SARS-CoV-2. Назальный спрей защищал от оригинального штамма SARS-CoV-2, а также от ряда его разновидностей, включая Альфа и Дельта. Он еще не был испытан против Omicron, но исследователи ожидают, что он также покажет высокую эффективность.

Назальный спрей успешно работает не только как профилактическое средство, но и как эффективное лечение, значительно снижая вирусную нагрузку при его введении в течение 12 часов после заражения. Гектор Агилар-Каррено, старший автор исследования, сказал, что эта новая молекула является единственным в своем роде средством профилактики и противовирусного лечения.

"Существует очень мало, если вообще существуют, малых молекулярных противовирусных препаратов, которые работают как профилактическое средство для предотвращения инфекции", - сказал Агилар-Каррено. "Это первый препарат такого рода. Одно из преимуществ заключается в том, что он действует на ранних стадиях инфекции, даже после того, как человек уже заразился вирусом".

Это исследование - не первое, направленное на разработку назального спрея, который может предотвратить заражение SARS-CoV-2. В Австралии уже проводятся клинические испытания широко используемого антикоагулянта гепарина для этой цели. Австралийские исследователи рассчитывают получить результаты в конце этого года.

Новое исследование было опубликовано в журнале Nature.

Источники: Корнельский университет, Nature

анонсы и реклама
-70000р на RTX 3060
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
Core i9 11900K вдвое подешевел
Core i7 11700 вдвое подешевел
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

https://www.nature.com/articles/s41586-022-04661-w    
https://news.cornell.edu/stories/2022/03/promising-nose-spray-could-prevent-and-treat-covid-19

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#назальный спрей #терапия ковид
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

66 смартфонов Xiaomi получили финальную стабильную прошивку MIUI 13 за 1 квартал 2022 года
7
В РФ приостановили сертификацию ПО Oracle, Microsoft и IBM – чем это грозит российскому бизнесу
12
Не отличить от реальности: энтузиаст показал, на что способен движок Unreal Engine 5
19
Core i7-7700K vs Pentium G7400 – на что способен старый флагман в 2022 году по тестам TG
22
Флагманы NVIDIA продолжают дешеветь в магазинах РФ – GeForce RTX 3090 со скидкой до 300 000 р
15
В Сети появилась информация о четырёх уровнях подписки конкурента Game Pass от Sony
2
Из-за санкций «АвтоВАЗ» уберёт из автомобилей подушку безопасности и почти всю электронику
191
Вышла ультра реалистичная сцена на Unreal Engine 5
14
NASA приступило к разработке новой космической обсерватории SPHEREx
+
Роскомнадзор: YouTube нарушает ключевые принципы свободного распространения информации
265
Россияне начали использовать VPN-сервисы чаще на 11 тысяч процентов
13
Asus с апреля снижает цены на видеокарты до 25%
15
Новая GeForce RTX 3050 за 65 000р vs GeForce GTX 1080 Ti с Авито – лучший выбор по тестам TG
14
Burger King посоветовал хакерам из Anonymous «идти делать уроки»
3
Ghostwire Tokyo продемонстрировала очень слабый старт в Steam
3
Поставок бесплатного газа в Европу не будет – Дмитрий Песков
232
Стартовал предзаказ нового Doogee S98 – два дисплея, ИК-камера и быстрая зарядка со скидкой в $100
+
Илон Маск назвал Путина богатейшим человеком планеты
30
Ученые рассчитали теоретический предел скорости для вычислительных систем
17
Samsung Galaxy S22 с Exynos 2200 провалил тесты аккумулятора
2

Популярные статьи

Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 Godlike
7
Ученые выяснили, как гены родителей влияют на формирование поведения и когнитивные функции детей
3
Как я испортил и починил обратно карту захвата исправляя ошибки производителя
8
Дисковая версия Windows 11 стоит всего 15.60 доллара на последней распродаже марта 2022 года
Shadow warrior 3: краткий обзор и тестирование на системе i7-8700T + GTX 1070
3
Обзор робота-пылесоса ILIFE A11
9
О Сиренах вселенной Borderlands
2
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть первая
+
Мои впечатления от игры Life Is Strange: Before The Storm. Часть третья
+

Сейчас обсуждают

Kasyan
12:18
Ты в каком качестве смотришь? Мне 40 гб в месяц вполне хватает.
Минцифры рекомендует мобильным операторам ограничить безлимитные тарифы
Kasyan
12:17
Когда шпионки МИ-6 вышел очередной мультик про яхту Путина! ДБ.
Минцифры рекомендует мобильным операторам ограничить безлимитные тарифы
Арсений Иголкин
12:17
и характерно, что тег #instagram есть к статье, а #россграм нет. И кстати вангую, что будет у нее появится кликуха - "стограмм" и сеть прослывет отдушиной для алкашей
В России представили замену Instagram – отечественный Россграм
Kasyan
12:17
Когда ты уже в Польшу свалишь наконец, панам унитазы мыть, только всё грозишься?!
Минцифры рекомендует мобильным операторам ограничить безлимитные тарифы
Kasyan
12:16
На теле2 не сижу, но вот на мегафоне у тариф ВСЁ как было 530 рублей в том году, так и осталось сейчас.
Минцифры рекомендует мобильным операторам ограничить безлимитные тарифы
Kasyan
12:09
Так в развитой Германии премьер министр предложил мерзнуть на зло Путину.
Минцифры рекомендует мобильным операторам ограничить безлимитные тарифы
Кеша
12:00
ГАЗ нужен всем. это тепло свет и уют.
Поставок бесплатного газа в Европу не будет – Дмитрий Песков
EjikVtumane
12:00
Минцифры рекомендует мобильным операторам ограничить безлимитные тарифы
Kasyan
11:58
Талоны - теперь в "развитом" западе. Макрон не исключил введения продовольственных чеков из-за роста цен https://www.rbc.ru/economics/22/03/2022/6239cb2a9a7947ddddda0c2c
Минцифры рекомендует мобильным операторам ограничить безлимитные тарифы
lakoros
11:56
Обсуждаем как некий мужик, придумал прикольное название и пообещал сделать свой популярный сервис. после чего купил лицензию на PixelPhoto, и слепил что-то в стиле инстаграма. А все новостные сайты п...
В России представили замену Instagram – отечественный Россграм
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем