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Mayo Clinic: Недостаток сна связан с устойчивым ростом опасного висцерального жира
Результаты нового исследования клиники Майо, штат Миннесота показывают, что недосыпание в сочетании со свободным доступом к пище увеличивает потребление калорий и, как следствие, накопление опасного висцерального жира.
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Новые исследования показывают значимость качественного сна для сохранения здоровой массы тела, однако для понимания всех нюансов этой взаимосвязи еще многое предстоит выяснить. Сегодня ученые из клиники Майо раскрыли новые подробности этой проблемы, продемонстрировав, как недостаток сна может увеличить уровень висцерального жира в брюшной полости, представляющего серьезную опасность для нашего здоровья.

Новое исследование показало, что недостаток сна может привести к повышению уровня висцерального жира. Depositphotos

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К настоящему времени проведено уже достаточно много исследований, доказывающих существование связи между плохим сном, ожирением и сопутствующими заболеваниями. Так, например, было доказано, что неправильный режим сна может повысить риск развития гипертонии и также удвоить риск сердечно-сосудистых заболеваний. С другой стороны дополнительный сон может привести к дефициту калорий и снизить риск ожирения у новорожденных.

Несмотря на то, что багаж научных знаний в этой области постоянно растет, специалисты клиники Майо обратили внимание на то, что конкретных исследований, изучающих процесс распределения жира в организме, до настоящего времени не проводилось. Новая работа ученых была сфокусирована на различиях между подкожным жиром, (который находится под кожей), и висцеральным жиром, находящимся глубоко в брюшной полости и окружающим печень, кишечник и прочие органы.

Висцеральный жир составляет около 10 процентов от общего количества жира в организме большинства людей, но когда он накапливается в избыточном количестве, он может играть несоизмеримо большую роль в негативных последствиях для здоровья. Это связано с образованием большого количества химических веществ, вызывающих широкий спектр заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, рак и астму.

Таким образом, контроль уровня висцерального жира очень важен, и исследование клиники Майо было направлено на изучение того, как сон может играть в этом процессе регулирующую роль.

В результате эксперимента двенадцать здоровых людей без ожирения (в возрасте от 19 до 39 лет) прошли рандомизированное, контролируемое, перекрестное, 21-дневное исследование, включающее 4 дня акклиматизации, 14 дней экспериментального ограничения сна (4-часовой сон) или контрольного сна (9-часовой сон) и 3-дневный период восстановления.

Недосыпание в сочетании с питанием ad libitum (без ограничений) способствует избыточному потреблению калорий без увеличения энергозатрат. Увеличение веса и особенно накопление жира в центральной части тела указывает на то, что потеря сна предрасполагает к абдоминальному висцеральному ожирению.

 

На протяжении всего эксперимента участники имели свободный доступ к пище, при этом ученые отслеживали потребление энергии, энергозатраты, массу тела, биомаркеры аппетита и процент жировой ткани. Оказалось, что в период ограниченного сна испытуемые потребляли около 300 дополнительных калорий в день, в то время как их энергозатраты оставались прежними. В результате, по словам исследователей, общий вес увеличился незначительно, а вот количество висцерального жира возросло на 11 процентов.

Цель эксперимента - воспроизвести нерегулярный режим сна вахтовых работников, когда периоды недосыпания чередуются с периодами нормального отдыха. Ученые выяснили, что воздействие на висцеральный жир сохраняется и после периодов дефицита сна даже при снижении массы тела, что может иметь кумулятивный эффект в течение многих лет при таком распорядке.

"В обычных условиях жир преимущественно накапливается подкожно или под кожей", - рассказывает Виренд Сомерс, руководитель проекта. Однако недостаток сна, как, оказалось, перераспределяет жировые запасы в более уязвимую висцеральную область". Следует отметить, что хотя восстановительный сон привел к снижению потребления калорий и массы тела, висцеральный жир продолжал увеличиваться. Это указывает на то, что недостаток сна является непризнанным триггером накопления висцерального жира, и что восстановительный сон, по крайней мере, в краткосрочном периоде, не обращает вспять эти процессы".

Исследование было опубликовано в журнале Journal of the American College of Cardiology.

 

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Источник: Mayo Clinic
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0735109722003102
 https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/lack-of-sleep-increases-unhealthy-abdominal-fat/

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#mayo clinic #висцеральный жир #плохой сон
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