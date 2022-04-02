В рамках учений вертолет Lockheed Martin Sikorsky-Boeing SB>1 Defiant пролетел около 1300 километров, завершив, таким образом, свое первое испытание на выносливость

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Вертолет Lockheed Martin Sikorsky-Boeing SB>1 Defiant завершил свой первый сверхдальний полет. На этой неделе инновационный вертолет осуществил перелет на расстояние более 700 морских миль (810 миль или 1300 километров) из Вест-Палм-Бич, штат Флорида, в Нэшвилл, штат Теннесси.

Взлетающий прототип Lockheed Martin Sikorsky-Boeing SB>1 Defiant . Lockheed Martin

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По словам представителей компании Lockheed Martin, целью первого полета Defiant была демонстрация нового летательного аппарата на ежегодном саммите Ассоциации армейской авиации США - ежегодной встрече по обсуждению вопросов, касающихся военной авиации.

Во время полета под управлением летчиков-испытателей компании Sikorsky Билла Фелла и Эда Хендершайда, Defiant использовал не более пятидесяти процентов доступной мощности двигателя и менее пятидесяти процентов крутящего момента. Крейсерская скорость летательного аппарата составляет 288 миль в час (460 километров в час). Салон воздушного судна способен вместить до 18 человек.

"Defiant вел себя безупречно", - сказал Хендершайд. "Расход топлива был на ожидаемом уровне и даже меньше. Этот полет на 700 морских миль стал кульминацией трех лет напряженной работы над этой программой".





В Defiant SB>1 используется фирменная технология Sikorsky X2, которая позволяет выполнять высокоскоростные миссии даже при выполнении задач, требующих низкой скорости. Таким образом, армейские пилоты смогут быстро выполнять маневры в условиях высокой угрозы, снижая риск столкновения с огнем противника.

В конце прошлого года СМИ сообщали, что компания Lockheed Martin участвует в разработке инновационного гиперзвукового самолета SR-72. Максимальная скорость летательного аппарат будет составлять 7 350 километров в час или 6 Махов. Власти США планируют поставить самолет на вооружение в середине 2030-х годов.

Источники: Lockheed Martin

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https://news.lockheedmartin.com/2022-03-31-SB-1-DEFIANT-Helicopter-Completes-Long-Endurance-Flight-to-Nashville