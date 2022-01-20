Новый вертолет Defiant X будет не только в два раза быстрее, чем Black Hawks, но и вдвое превосходить по дальности полета существующий парк машин.

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Вертолет Defiant X недавно завершил испытания в рамках конкурса армии США "Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA)", сообщили в пресс-релизе производители летательного аппарата - компании Lockheed Martin и Boeing. Также был представлен короткий видеоролик, демонстрирующий возможности полета на малой высоте и приземления в ограниченном пространстве.

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В рамках программы FLRAA армия США планирует расширить возможности своего авиационного крыла, которое уже оснащено вертолетами Black Hawks, Apache и Chinook. Построив 90 процентов вертолетов американской армии, два крупных концерна Lockheed Martin и Boeing объединили усилия для создания вертолета, способного летать в два раза быстрее, чем "BlackHawks".

В ходе недавних испытаний, проведенных в Южной Флориде, вертолет Defiant X продемонстрировал в горизонтальном полете скорость свыше 450 Км/час. Другие испытания включали в себя полеты с креном более 60 градусов и подъем управляемой реактивной системы залпового огня весом около 2 400 кг. Кроме того вертолет продемонстрировал высокую маневренность на малых скоростях при использовании новой электродистанционной системы управления.

Defiant X во время испытаний. Источник: Boeing

В Defiant X применена технология X2 компании Sikorsky, которая позволяет выполнять миссии на высокоскоростные даже при выполнении задач, требующих низкой скорости. Это позволит армейским летчикам быстро маневрировать в условиях повышенной угрозы, снижая опасность столкновения с огнем противника.

"Мы продемонстрировали возможности DEFIANT, двигаясь на скорости более 450 км/час в горизонтальном полете, затем подлетев к ограниченной зоне приземления, резко снизили скорость, а затем вертикально снизились в обозначенном квадрате. Мы посадили DEFIANT точно в указанную точку без особых усилий, так как спустились в это узкое отверстие, сохраняя при этом свободное пространство со всех сторон", - сказал Билл Фелл, главный летчик-испытатель компании Sikorsky.

Технологический образец DEFIANT X демонстрирует полет на низкой высоте и посадку в ограниченном пространстве.Этот вертолет продемонстрировал свою маневренность в условиях ограниченного пространства и перешел со скорости в 450 Км/час на почти вертикальное снижение, сохраняя при этом ровное положение корпуса.



С помощью Defiant X армия США сможет доставлять военнослужащих и различные грузы на вдвое большие расстояния, чем ее существующий флот.

В прошлом месяце мы сообщали, что компания Lockheed Martin разрабатывает гиперзвуковой самолет SR-72. Максимальная скорость летательного аппарат составит 7 350 километров в час и 6 Махов. Планируется что самолет поступит на вооружение в 2030-х годах.





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Источник: https://www.boeing.com/defense/future-long-range-assault-aircraft/index.page#/videos/defiant-x-the-commander-s-perspective