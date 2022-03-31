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CNBC: Илон Маск недоволен новым налогом Байдена на миллиардеров
Маск имеет все шансы стать триллионером к 2024 году
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Илон Маск в очередной раз выступил в твиттере, обвинив Белый дом в намерении ввести в США "налог на миллиардеров".  Маск согласился с заявлением другого пользователя твиттера, написав: "SpaceX и Tesla, вероятно, уже были бы мертвы", если бы в 2008 году была подобная налоговая инициатива, так как "обе компании едва избежали банкротства в 2008 году".

Илон Маск в 2013 году (слева) и запуск ракеты-носителя Demo-2 компании SpaceX (справа).

Илон Маск может выплатить дополнительные 50 миллиардов долларов в виде налогов

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"Налог на минимальный доход миллиардеров" от Белого дома, включенный в бюджетное предложение Байдена на 2023 год, предусматривает введение 20-процентного налога на все американские домохозяйства, состояние которых превышает 100 миллионов долларов. Важно отметить, что план нацелен на нереализованный прирост капитала, а также на заявленный доход.

Согласно расчетам экономиста Калифорнийского университета в Беркли Габриэля Цукмана, если новый план вступит в силу, Маск заплатит дополнительно 50 миллиардов долларов налогов, а Джефф Безос - 35 миллиардов долларов.

Хотя в предложении Байдена данные налоговые поступления рассматриваются как источник дохода для реализации масштабных социальных программ, научный сотрудник Американского института предпринимательства Джеймс Петокукис, написавший об этом в своем блоге, считает, что выгода от введения таких налогов перевешивается  потенциальным ущербом, который они могут нанести бизнесу, и последствиями, которые могут отразиться на экономике.

В своем сообщении Маск прокомментировал пост в блоге Петокукиса, подробно изложив аргументы экономиста Чикагского университета Стивена Каплана о том, что "и SpaceX, и Tesla потерпели бы крах в 2008 году, если бы Илону Маску пришлось выплатить 60 миллионов долларов из-за введения эквивалентного налога на миллиардеров".

На данный момент Илон Маск обладает личным состоянием, близким к 300 миллиардам долларов. Согласно исследованию, опубликованному на прошлой неделе компанией Tipalti Approve, генеральный директор SpaceX и Tesla имеет все шансы стать первым в мире триллионером к 2024 году.

Впрочем, не всегда все шло так гладко. В 2008 году Маск изо всех сил пытался удержать на плаву Tesla и SpaceX, вложив в обе компании все 180 миллионов долларов, вырученных им от продажи PayPal.

Маск утверждает, что в прошлом году он заплатил налогов "больше, чем любой другой американец"

Однако, пожалуй, слишком много рассуждений вокруг предложения Байдена сосредоточено именно на Маске, даже со стороны тех, кто его поддерживает. Один из ярых критиков главы SpaceX, сенатор Элизабет Уоррен, сказала на этой неделе в интервью на CNBC: "Я рада праздновать успех, но давайте помнить, что Илон Маск добился его не в одиночку. Он получил огромные инвестиции от правительства, от налогоплательщиков, от учителей государственных школ и работников с минимальной заработной платой, которые все это время платили налоги, чтобы запустить этот бизнес и помочь ему пережить трудные времена".

На это Маск возразил в Твиттере в конце прошлого года, объяснив, что он должен заплатить более 12 миллиардов долларов налогов, что, по его словам, "превышает налоги любого другого американца".

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Источники: CNBC    
 https://www.cnbc.com/2022/03/29/sen-elizabeth-warren-says-billionaires-should-pay-more-taxes-to-help-the-next-elon-musk.html

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#илон маск #налог на миллиардеров
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