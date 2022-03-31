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US Department of Defense: Система защиты от беспилотников Teledyne LVSS отслеживает до 500 целей одновременно
Teledyne утверждает, что LVSS может нейтрализовать враждебные дроны на расстоянии до 1500 метров с помощью радиочастотных контрмер мощностью 30 Ватт
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Компания Teledyne FLIR Defense представила новейшую систему наблюдения (LVSS) с улучшенными функциями для защиты от беспилотных летательных аппаратов. Установленная на шасси стандартного грузовика Ford F-250, она разворачивается менее чем за минуту и позволяет эффективно отражать атаки беспилотных роев.

Teledyne LVSS смонтирована на пикапе Ford. Teledyne

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Многие думают о беспилотниках как о маленьких квадрокоптерах, которые снимают прикольные видео и доставляют немало хлопот в парках и на дорогах, однако современные беспилотные летательные аппараты эволюционировали до такой степени, что Министерство обороны США рассматривает их как потенциальную опасность для военных сил, независимо от их зоны действия.

В последние годы неприятные инциденты в гражданских аэропортах, совершаемые безответственными любителями, переросли в смертоносные атаки дронов в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии, а также появились сообщения об использовании дронов-смертников в военных миссиях.

В настоящее время существует несколько способов противодействия БПЛА, которые сильно различаются по размерам и эффективности. Одним из таких способов является использование огнестрельного оружия, но есть и более практичные решения, такие как квадрокоптеры с сачками, пушки стреляющие сетями, глушители радиосигналов, лучевые пушки, высокоэнергетические лазеры и даже орлы.

В отличие от них, функция LVSS заключается в борьбе не с одним или двумя дронами, а с целыми роями, которые исчисляются сотнями и могут использоваться не только как оружие, но и как разведывательные машины или платформы для доставки контрабанды.

Автономный LVSS рассчитан на быстрое развертывание и оперативное перебазирование. Менее чем за минуту он может поднять свою мачту на высоту 16 футов (5 метров) и привести ее в полную боевую готовность, кроме того во время движения он убирает мачту в течение 30 секунд. Радар дальнего действия может одновременно отслеживать до 500 целей, а камера TacFLIR-380HD способна идентифицировать  вражеские объекты в инфракрасном диапазоне.

Teledyne утверждает, что LVSS может нейтрализовать враждебные дроны на расстоянии до 1500 метров с помощью радиочастотных контрмер мощностью 30 Ватт. Никаких подробностей о мерах противодействия не сообщается, но, скорее всего, они будут представлять собой глушение управляющих волн, отправку ложных сигналов управления, подмену навигационных систем, ослепление датчиков или подавление электроники с целью выведения ее из строя.

"Защита государственных границ, береговых линий и передовых оперативных баз - это работа, которая еще больше усложняется с появлением беспилотников", - сказал д-р Джифен Лей (JihFen Lei), исполнительный вице-президент и генеральный директор Teledyne FLIR Defense. "LVSS C-UAS сочетает в себе сложные технологии борьбы с беспилотниками и меры противодействия, что делает его самой эффективной мобильной системой наблюдения для борьбы с этими опасностями".

Представленный ниже видеоролик подробно рассказывает о системе LVSS.

FLIR LVSS ADA C-UAS Мобильная система наблюдения с функцией контроля воздушного пространства и противодействия беспилотным летательным аппаратам

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Источник: Teledyne
 https://www.flir.com/news-center/military/teledyne-flir-defense-launches-new-lightweight-vehicle-surveillance-system-with-advanced-counter-drone-capabilities/

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