Телескоп Хаббл обнаружил далекую одиночную звезду или звездную систему на расстоянии около 12,9 миллиарда световых лет от Земли, родившуюся примерно через 900 миллионов лет после Большого взрыва

Телескоп Хаббл обнаружил самую далекую звезду из когда-либо наблюдавшихся. Этот далекий космический объект находится на расстоянии порядка 12,9 миллиардов световых лет от Земли. Свет от этой звезды был испущен вскоре после Большого взрыва, был многократно усилен галактиками переднего плана и растянут в результате расширения Вселенной.

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Звезда получила название Эарендель (Earendel), что, на староанглийском языке, означает "утренняя звезда" или "восходящий свет". И это название вполне оправдано для звезды, которую мы наблюдаем в том виде, в каком она была всего через 900 миллионов лет после зарождения Вселенной. Это самая далекая звезда из когда-либо наблюдавшихся ранее (предыдущий рекордсмен, голубой сверхгигант по имени Икар, находится примерно на 4 миллиарда световых лет ближе).

Хаббл, вращающийся вокруг Земли, на фоне Солнца и звезд. dima_zel / iStock

Впрочем, эти цифры могут немного сбить с толку. Расстояние Эаренделя в 12,9 миллиарда световых лет и Икара в 9 миллиардов - это так называемое "время ретроспективы", когда в качестве точки отсчета используется текущий день. Таким образом, свету Эаренделя потребовалось 12,9 миллиардов лет, чтобы достичь нас здесь, на Земле, но теперь звезда находится гораздо дальше из-за расширения Вселенной.

Фактически, скорость этого расширения является одним из инструментов, используемых для измерения таких невероятных расстояний. Когда свет проходит через космос, расширяющаяся Вселенная растягивает его волны, смещая их к красному концу спектра. Вычисление этого красного смещения позволяет определить, насколько далеко находится источник - чем больше красное смещение, тем дальше расстояние. В данном случае красное смещение Эаренделя составило 6,2 единицы, что намного больше, чем красное смещение Икара, составляющее всего 1,5 единицы.

Несмотря на то, что некоторые галактики и звездные кластеры были замечены на еще больших расстояниях, отдельные звезды при таких условиях обнаружить гораздо труднее. На помощь астрономам пришла более близкая галактика, которая за счет своей огромной гравитации сама искривляет пространство-время. Благодаря явлению, известному как гравитационное линзирование, эта галактика изогнула свет от Эаренделя и усилила его, сделав видимым для Хаббла.

Учитывая эффект линзирования, астрономы смогли определить, что масса Эаренделя более чем в 50 раз превышает массу Солнца. Существует вероятность того, что это не одна одинокая звезда, а кратная система, состоящая из двух или более звезд, но это ничуть не умаляет результатов ее открытия с такого огромного расстояния.

Пока астрономам не удалось измерить другие свойства Эаренделя, такие как его температура, спектр и звездную структуру, но эти детали могут быть получены с помощью космического телескопа Джеймса Вебба, который должен приступить к наблюдениям уже через несколько месяцев.

Исследование было опубликовано в журнале Nature.

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Источник: Scimex, Nature

https://www.nature.com/articles/s41586-022-04449-y

https://www.scimex.org/newsfeed/hubbles-latest-find-is-a-star-from-a-long-time-ago-in-a-galaxy-far-far-away