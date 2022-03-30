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Китай успешно запустил свою модифицированную ракету Long March 6, отправив на орбиту два спутника
Во вторник, 29 марта, Китай запустил свою первую ракету Long March 6A с новой стартовой площадки в Тайюане, отправив на орбиту два спутника.
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Во вторник, 29 марта, Китай запустил свою первую ракету Long March 6A с новой стартовой площадки в Тайюане, отправив на орбиту два спутника, говорится в заявлении для прессы.

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Ракета Long March 6A стартовала из Центра запуска спутников в Тайюане в 5:50 утра по восточному времени. Ракета высотой 50 метров оснащена двумя ступенями, использующими экологичную смесь керосина и жидкого кислорода.

Ракета Long March6A перед запуском. САСТ

Long March 6A: китайская ракета-носитель нового поколения

Во время первого орбитального полета ракета Long March 6A вывела оба спутника с полезной нагрузкой на солнечно-синхронную орбиту (SSO). Это последний из серии запусков ракет нового поколения, проведенных Китайским национальным космическим управлением (CNSA) с момента запуска ракеты Long March 11 в 2015 году.

Спутник Tiankun-2 был разработан компанией Space Engineering Group в составе второй академии Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) и предназначен для наблюдения за космической средой. Как сообщает SpaceNews, спутник Pujiang-2 был разработан Шанхайской академией технологии космических полетов (SAST) для "научных экспериментальных исследований, сбора данных о земле и ресурсах и других задач".

Новая ракета Long March 6A способна выводить четыре тонны на высоту до 700 километров. По данным SAST, "этот запуск стал новым шагом вперед благодаря сочетанию жидкостных и твердотопливных ступеней".

Старт первой ракеты Long March 6A с нового стартового комплекса в Тайюане, северный Китай, 29 марта 2022 года. Кредит: Ourspace/CNSA

Станет ли Китай одной из ведущих космических держав мира?

Китайское национальное космическое управление прилагает все усилия, чтобы догнать NASA и Роскосмос и стать одной из ведущих космических держав мира. Новый запуск стал седьмым для Китая в 2022 году, а всего в течение года космическое агентство планирует осуществить более 50 запусков, в том числе шесть для завершения строительства модульной космической станции.

Первый запуск Long March 6A также стал дебютом нового стартового комплекса, построенного специально для Long March 6A в Тайюане, на севере Китая. Новый комплекс был разработан для того, чтобы сократить время подготовки к запуску до 14 дней за счет использования автоматизированных процессов заправки топливом.


Ранее в этом году Китайское космическое агентство впервые обнаружило воду в образцах лунного грунта доставленного на Землю с помощью зонда "Чанъэ-5", запущенного на ракете Long March 5. Кроме того, агентство недавно объявило о разработке лунного реактора на основе ядерного деления, который, как утверждается, будет в 100 раз мощнее, чем реактор, разрабатываемый NASA.

На днях американское космическое агентство NASA приступило к созданию новой автоматической обсерватории SPHEREx. Предполагается, что космический телескоп SPHEREx будет картографировать более девяносто девяти процентов звездного неба каждые 6 месяцев.

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Источники: Spacenews, Weixin
https://mp.weixin.qq.com/s/0cK1Ob63VDyLXyidQH-xlA
 https://spacenews.com/china-launches-first-long-march-rocket-with-solid-boosters/

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