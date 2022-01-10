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Китайский космический аппарат "Чанъэ-5" обнаружил воду на поверхности Луны
Наличие воды было подтверждено ранее с помощью дистанционного анализа, а теперь лунный зонд обнаружил ее присутствие в реголите и скальном грунте
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Китайская космическая программа (CNSA) впервые обнаружила признаки воды на поверхности Луны благодаря своему космическому зонду "Чанъэ-5", передает информационное агентство CGTN. Новый прорыв является еще одним признаком того, что Китай сокращает отставание от двух космических сверхдержав мира - России и США.

Иллюстрация китайского космического аппарата "Чанъэ-5" для исследования и транспортировки образцов с Луны. ( Image credit: CNSA/NASA)

Впервые на Луне была обнаружена вода

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В течение многих лет благодаря ряду орбитальных наблюдений и измерений образцов было известно, что на Луне присутствует вода. Более того, в прошлом году калифорнийский стартап под названием Masten Space Systems объявил о разработке робота-вездехода, который сможет производить добычу льда на Луне для обеспечения будущих лунных поселений водой и кислородом.

Но все это было лишь в теории, до сих пор вода на Луне не была обнаружена ни ровером, ни лунным зондом. В новом исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, ученые подробно описали, что лунный грунт в месте посадки зонда содержит менее 120 частей на миллион воды (ppm) или 120 граммов воды на тонну. В близлежащих вулканических породах, наоборот, количество воды составляет 180 граммов воды на тонну. Все это свидетельствует о том, что на поверхности Луны гораздо суше, чем на Земле, хотя исследования проводились только в окрестностях посадочной площадки.

Для измерения спектральной отражательной способности реголита и горных пород космический аппарат "Чанъэ-5" использовал свой лунный минералогический спектрометр (LMS). Полученные результаты совпали с результатами предварительного анализа образцов горных пород, взятых лунным зондом.

Изображения, сделанные китайским лунным зондом "Чанъэ-5". Источник: Lin Honglei/Science Advances
(A) Изображение PCAM места отбора проб. Справа показано увеличенное изображение породы, с которой были собраны спектры отражения с помощью LMS. (B) Изображение (0,4-1,0 мм на пиксель) при 900 нм, полученное в мультиспектральном режиме LMS в месте отбора проб. Цветные прямоугольники представляют точные места на поверхности, где были получены гиперспектральные данные от 0,48 до 3,2 мкм. Изображения гиперспектрального режима LMS (~0.6 мм на пиксель) на D9, D11 и D14 показаны как примеры текстур реголита в LMS FOV. Содержание воды в каждом пятне оценивается по интенсивности поглощения определяемой эмпирически методом тепловой коррекции

Китайская космическая программа достигает новых высот

С 1960-х годов Роскосмос и NASA были двумя основными игроками в космосе, и эта тенденция сохранялась в последние годы. В прошлом году, например, ученые NASA провели первый контролируемый полет на Марс с помощью вертолета Ingenuity. В октябре Россия стала первой страной, отправившей в космос съемочную группу, опередив SpaceX и Тома Круза.

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Однако последние лунные миссии Китая являются частью его планов по позиционированию себя как одной из мировых космических сверхдержав. Недавно CNSA опубликовала множество снимков, полученных в ходе миссии "Чанъэ-4", на которых запечатлены уникальные виды обратной стороны Луны. В конце прошлого года китайское космическое агентство также объявило о разработке ядерного реактора деления для Луны, который будет в 100 раз мощнее, чем реактор, разрабатываемый NASA. Что дальше ждет космическую программу Китая? Быстро развивающееся агентство стремится опередить правительство США и компанию SpaceX в полетах на Марс с экипажем, отправив людей на красную планету к 2033 году.

#китай #космос #чанъэ-5
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