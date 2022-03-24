NASA объявило о планах по разработке еще одного посадочного аппарата для проекта Artemis, цель которого - отправить людей на Луну ориентировочно к 2025 году. Американское космическое агентство обратилось к частным космическим агентствам с инициативой предоставить концепции посадочных аппаратов, способных доставлять людей на Луну и обратно, с целью создать конкуренцию SpaceX для миссий, выходящих за рамки программы Artemis 3.
Сильная конкуренция будет способствовать устойчивому освоению космоса
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В минувшем году NASA заявило о заключении соглашения с компанией SpaceX на сумму около $2,9 млрд. на строительство посадочного комплекса для экспедиции Artemis 3, в рамках которой будет осуществлена первая с 1972 года высадка на Луну.
Первые две миссии "Артемиды" будут осуществлены с помощью собственной ракеты-носителя NASA SLS, однако ее возможности уступают разрабатываемому кораблю Starship компании SpaceX, что заставило космическое агентство сделать выбор в пользу многоразовой ракеты-носителя Starship.
Однако сегодня в NASA заявили, что ищут других партнеров для создания ракет-носителей, которые смогли бы доставлять людей на Луну после окончания проекта SpaceX Artemis III, то есть примерно с 2026 или 2027 года. Идея заключается в том, чтобы обеспечить более жесткую конкуренцию для снижения стоимости и стимулирования космической отрасли к новым высотам.
Ранее на этой неделе генеральный директор SpaceX Илон Маск написал в Твиттере, что Starship может, скорее всего, совершит свой первый орбитальный полет в мае этого года. Если все пойдет по плану, то первые люди, которые отправятся в полет на борту капсулы Crew Dragon на корабле Starship, станут участниками гражданской программы Polaris.
Луна, Марс и другие планеты
Хотя это событие не является чем-то экстраординарным, оно подчеркивает стремление NASA обеспечить постоянное присутствие на Луне с целью последующей отправки людей на Марс и за его пределы. Изначально NASA планировало выбрать две компании для строительства лунных посадочных модулей для миссии Artemis, чтобы создать конкуренцию и снизить затраты, однако в итоге из-за бюджетных ограничений выбрало только SpaceX.
Все это привело к печально известному юридическому спору между Blue Origin Джеффа Безоса и американским космическим агентством, который сыграл свою роль в задержке программы Artemis. Утверждение Blue Origin о том, что NASA поступило "неразумно", оценивая конкурентов SpaceX (имея в виду себя и компанию Dynetics), в конечном итоге было отклонено в судебном порядке.
"В рамках программы Артемида NASA планирует реализовать серию инновационных проектов на Луне и в ее окрестностях, чтобы обеспечить подготовку к будущему грандиозному прорыву человечества: пилотируемому полету на Марс", - подчеркнул на пресс-конференции руководитель NASA Билл Нельсон. "Конкуренция крайне важна для успешного проведения полетов на поверхность Луны и за ее пределы, гарантируя нам потенциал для проведения целого ряда проектов в ближайшее десятилетие".
Кроме того, Нельсон поблагодарил администрацию Байдена за утверждение бюджета в размере 1,195 миллиарда долларов на разработку лунных посадочных аппаратов. Космическое агентство намерено опубликовать условия конкурсной заявки на разработку новых модулей уже к концу этого месяца.
Источники: NASA, Twitter
https://twitter.com/spacex/status/1506732905829056513
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-provides-update-to-astronaut-moon-lander-plans-under-artemis/