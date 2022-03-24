Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
NASA объявило конкурс на создание лунного посадочного модуля
NASA обратилось с призывом к частным космическим компаниям составить конкуренцию SpaceX
анонсы и реклама
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-24000р на RTX 3050 MSI
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
-55000р на RTX 3060
-160 000р на RTX 3080 ASUS
30% скидки на <b>RX 6500XT </b>

NASA объявило о планах по разработке еще одного посадочного аппарата для проекта Artemis, цель которого - отправить людей на Луну ориентировочно к 2025 году. Американское космическое агентство обратилось к частным космическим агентствам с инициативой предоставить концепции посадочных аппаратов, способных доставлять людей на Луну и обратно, с целью создать конкуренцию SpaceX для миссий, выходящих за рамки программы Artemis 3.

Иллюстрация посадочного аппарата SpaceX Starship. Space

Сильная конкуренция будет способствовать устойчивому освоению космоса

реклама

В минувшем году NASA заявило о заключении соглашения с компанией SpaceX на сумму около $2,9 млрд. на строительство посадочного комплекса для экспедиции Artemis 3, в рамках которой будет осуществлена первая с 1972 года высадка на Луну.

Первые две миссии "Артемиды" будут осуществлены с помощью собственной ракеты-носителя NASA SLS, однако ее возможности уступают разрабатываемому кораблю Starship компании SpaceX, что заставило космическое агентство сделать выбор в пользу многоразовой ракеты-носителя Starship.

Однако сегодня в NASA заявили, что ищут других партнеров для создания ракет-носителей, которые смогли бы доставлять людей на Луну после окончания проекта SpaceX Artemis III, то есть примерно с 2026 или 2027 года. Идея заключается в том, чтобы обеспечить более жесткую конкуренцию для снижения стоимости и стимулирования космической отрасли к новым высотам.

Ранее на этой неделе генеральный директор SpaceX Илон Маск написал в Твиттере, что Starship может, скорее всего, совершит свой первый орбитальный полет в мае этого года. Если все пойдет по плану, то первые люди, которые отправятся в полет на борту капсулы Crew Dragon на корабле Starship, станут участниками гражданской программы Polaris.

Луна, Марс и другие планеты

Хотя это событие не является чем-то экстраординарным, оно подчеркивает стремление NASA обеспечить постоянное присутствие на Луне с целью последующей отправки людей на Марс и за его пределы. Изначально NASA планировало выбрать две компании для строительства лунных посадочных модулей для миссии Artemis, чтобы создать конкуренцию и снизить затраты, однако в итоге из-за бюджетных ограничений выбрало только SpaceX.

Все это привело к печально известному юридическому спору между Blue Origin Джеффа Безоса и американским космическим агентством, который сыграл свою роль в задержке программы Artemis. Утверждение Blue Origin о том, что NASA поступило "неразумно", оценивая конкурентов SpaceX (имея в виду себя и компанию Dynetics), в конечном итоге было отклонено в судебном порядке.

"В рамках программы Артемида NASA планирует реализовать серию инновационных проектов на Луне и в ее окрестностях, чтобы обеспечить подготовку к будущему грандиозному прорыву человечества: пилотируемому полету на Марс", - подчеркнул на пресс-конференции руководитель NASA Билл Нельсон. "Конкуренция крайне важна для успешного проведения полетов на поверхность Луны и за ее пределы, гарантируя нам потенциал для проведения целого ряда проектов в ближайшее десятилетие".

Кроме того, Нельсон поблагодарил администрацию Байдена за утверждение бюджета в размере 1,195 миллиарда долларов на разработку лунных посадочных аппаратов. Космическое агентство намерено опубликовать условия конкурсной заявки на разработку новых модулей уже к концу этого месяца.

анонсы и реклама
В полтора раза подешевела RTX 3060
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
Core i9 11900K вдвое подешевел
Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке
-176 000р на топовый смарт Samsung
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-55000р на RTX 3060
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Источники: NASA, Twitter
https://twitter.com/spacex/status/1506732905829056513
 https://www.nasa.gov/press-release/nasa-provides-update-to-astronaut-moon-lander-plans-under-artemis/

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#spacex #nasa #луна #лунная миссия nasa #лунная посадка nasa #ракета sls #ракета spacex
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Илон Маск повысил на 20% цены на Starlink и космические запуски SpaceX из-за инфляции в США
Илон Маск рассчитывает, что первый орбитальный полёт ракеты SpaceX Starship состоится в мае этого года
NASA подтвердило открытие 5000-й экзопланеты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Киты выводят Биткоины с бирж, а эксперты ожидают сильного падения из-за действий ФРС США
16
Видеокарты в РФ дешевеют, а цены вернулись к январским минимумам – флагманы со скидками до 190 000 р
33
В России собираются создать собственный Google Play, дабы смартфоны Android не превратились в "кирпич"
53
Samsung останавливает производство телевизоров в РФ – в России и ЕС ожидается дефицит поставок
22
Radeon RX 580 vs Radeon RX 6500 XT – выбираем наиболее выгодную бюджетную видеокарту по тестам SH
15
Microsoft в одностороннем порядке разорвала контракты с VK, значительно урезав функционал Mail.ru
98
Учёные: Ежедневное употребление клюквы значительно улучшает метаболизм миокарда
3
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce GTX 1660 Ti подешевела в 2 раза
107
Хакеры взломали «Яндекс Еду» и нанесли адреса всех заказчиков на карту
13
NVIDIA действительно прекратила прямые поставки продукции на российский рынок
11
Far Cry 6 на этой неделе впервые станет временно бесплатной
7
Партнёры AMD готовят свои версии видеокарты Radeon RX 6400
12
Android 13 значительно увеличит автономность мобильных устройств
5
Геймер купил GeForce GTX 1070, которая сгорела через день – история ремонта видеокарты от DG
13
Производитель Ferrari купил 5.1% акций российского «Билайна» в 3 раза дешевле реальной стоимости
14
Для россиян организованы туры в Узбекистан за картами MasterCard и Visa
18
71% геймеров остаются на видеокартах Nvidia GTX
24
В апреле Россию могут покинуть до 100 тысяч IT-специалистов
275
Mortal Kombat 11 официально очищена от Denuvo
2
Ютубер выложил в сеть вирусный полёт Tesla на улицах Лос-Анджелеса
3

Популярные статьи

Что такое VPN или как обходить блокировки
86
Обзор и тестирование механических клавиатур Logitech G413 SE/TKL SE
27
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Gaming X
14
Влияние версии микрокода QQLS на производительность
1
Star Wars Jedi: Fallen Order - тест производительности системы i7-8700T + GTX 1070
3
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-9600KF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
4
Противотанковая артиллерия Вермахта. Падение Франции
3
Мои впечатления от игры Land of the Dead Road to Fiddler’s Green. Часть вторая заключительная
4

Сейчас обсуждают

Леди Яга
19:03
CU разве доставляет в РФ ? О_О
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Gaming X
орду_развалим
18:58
ttps://player.vimeo.com/video/691889020?h=ca71859830
Старшеклассники из Мэриленда разработали недорогой фильтр для удаления свинца из водопроводной воды
Алексей Румянцев
18:54
конечно, кому то ржавые гранатомёты времен гдр, а кому-то гиперзвуковые ракеты, как там байден сказал " они несут такой же заряд, вот только их невозможно остановить"
YouTube исполнил предписание Роскомнадзора и снял блокировку с нескольких российских каналов
Tac Toc
18:53
Бывший вице-премьер РФ Альфред Кох подвел итог первых 4-х недель войны: — Прошло четыре недели войны. Российское наступление окончательно выдохлось. Путину нужно предпринять какие-то сверхусилия, чт...
Обнаружена прямая связь между популярностью Виталика Бутерина и ростом цен на Эфир
Za9c
18:53
А текущих покупателей игры кинули чтоли? Как же боевые пропуски на 3 сезона вперёд и все речи бравые о поддержке игре сервисе? Возьмите паузу и селайте мега аддон в режим портал, забив на основную час...
Инсайдер: следующая Battlefield вернётся к истокам — EA усвоила урок провальной Battlefield 2042
Tac Toc
18:52
Бывший вице-премьер РФ Альфред Кох подвел итог первых 4-х недель войны: — Прошло четыре недели войны. Российское наступление окончательно выдохлось. Путину нужно предпринять какие-то сверхусилия, чт...
Геймер купил средний по производительности игровой ПК за 200 000 рублей – что не так в сборке от DG
skydan
18:50
Зачем? Игра уже сделана и играется
Для работы над Baldur’s Gate 3 руководству Larian Studios пришлось увеличить команду почти в три раза
NeksusBS
18:49
Власти РФ официально грозят нацонализацией буквально всем предприятиям, отказавшимся от работы в РФ - ну подумаешь, тупо вой подняли, ведь пока никто ничего не забирал.. Анонимные источники на права...
L'Angleterre envisage de nationaliser la filiale russe de Gazprom, Gazprom Energy - Bloomberg
Алексей Румянцев
18:49
они просто не способны искать инфу
YouTube исполнил предписание Роскомнадзора и снял блокировку с нескольких российских каналов
Роман Седов
18:48
Притом при полном; шняга; нефть-ништяки. И сильно должно быть отдельно от предложения. Можешь мне ничего не отвечать, а просто согласиться, так как я сдал Огэ на Максимальный балл и ЕГЭ на 87 баллов
В России построят собственный завод по производству электрокаров под брендом Evolute
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем