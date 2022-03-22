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NASA подтвердило открытие 5000-й экзопланеты
Используя мощные телескопы на Земле и в космосе, астрономы уже подтвердили существование более 5 000 экзопланет за пределами нашей Солнечной системы. И это только начало. По самым скромным оценкам, в нашей галактике их насчитывается от 100 до 200 миллиардов.
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Поиски планет за пределами нашей Солнечной системы достигли важнейшего рубежа. На днях астрофизики зарегистрировали 5 000-ую экзопланету ( в перспективе осталось найти еще сотни миллиардов).

Впечатления художника различных типов экзопланет, открытых астрономами за последние несколько десятилетий. NASA/JPLCaltech

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Этот рубеж был преодолен в начале этого месяца после того, как новая группа из 65 планет была обнаружена космическим телескопом "Кеплер" (K2), в результате чего общее число обнаруженных на сегодняшний день экзопланет достигло 5005. Большинство новых планет - это Супер-Земли и газовые карлики (мини-нептуны), а также несколько горячих Юпитеров.

Подобная картина характерна для всего каталога экзопланет. Более 5 000 открытых на сегодняшний день внесолнечных планет можно условно разделить на три основные  категории: газовые гиганты, такие как Юпитер и Сатурн, ледяные гиганты, подобные Нептуну и Урану, и каменистые Суперземли. Малые планеты, подобные Земле и Марсу, представляют собой лишь малую часть от общего числа подтвержденных экзопланет.

Первая экзопланета PSR 1257+12  была обнаружена в 1988 и подтверждена в 1992 году. После запуска в 2009 году космического телескопа "Кеплер" скорость открытий резко возросла. Благодаря этой космической обсерватории было обнаружено более 70 процентов  всех известных на сегодняшний день внесолнечных экзопланеты. В 2018 году на смену Кеплеру пришел телескоп TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), который до сих пор продолжает активные поиски. Главная задача проекта - поиск каменистых планет, находящихся в обитаемой зоне и удаленных от Земли не более чем на 200 световых года.

И мы только-только начали "царапать" поверхность. Большинство планет, обнаруженных на сегодняшний день, находятся недалеко от нас в масштабах космоса, что наводит на мысль о существовании необъятного количества всевозможных миров.

 Используя мощные телескопы в космосе и на земле, астрономы уже подтвердили существование более 5 000 экзопланет за пределами нашей Солнечной системы. Однако это всего лишь малая часть из сотен миллиардов подобных объектов в пределах нашего Млечного Пути.  

"Из 5000 обнаруженных  внесолнечных объектов около 4800 находятся  в пределах нескольких тысяч световых лет от нас", - говорит Джесси Кристианс, главный специалист Архива экзопланет NASA. "Если экстраполировать эти данные, то в нашей галактике гораздо больше планет, чем, кажется на первый взгляд. По самым скромным оценкам, их число колеблется от 100 до 200 миллиардов. Это просто невероятно".

Будущие экспедиции, такие как космическая обсерватория Roman Space Telescpe, (RST), PLAnetary Transits and Oscillation of stars (PLATO) и недавно запущенная орбитальная обсерватория  James Webb позволят астрофизикам более детально изучить эволюцию  этих удивительных космических объектов.

Материалы данного эксперимента были представлены в астрономическом журнале Astronomical Journal.

Недавно ученые получали новые  данные о ландшафтах Меркурия – ближайшей к Солнцу планеты Солнечной системы и наименьшей из планет земной группы. Оказывается, верхняя часть литосферы Меркурия состоит из твердого углерода, который при столкновении с астероидами, кометами и метороидами способен превращаться в алмазы.

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Источники: Калтех, JPL NASA
https://arxiv.org/abs/2203.02087
https://www.caltech.edu/about/news/exoplanet-count-tops-5000
 https://www.jpl.nasa.gov/news/cosmic-milestone-nasa-confirms-5000-exoplanets

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#космос #nasa #млечный путь #инопланетная жизнь #5000 экзопланет #обнаружена новая планета #планеты #экзопланета
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