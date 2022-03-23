20 марта YouTuber Алекс Чой опубликовал видео под названием "летающая Тесла", в котором он заявил, что какому-то "чуваку" пришла в голову сумашедшая мысль - совершить прыжок на своей Tesla. В ролике содержатся четкие кадры того, как Tesla S-BLM 2018 года выпуска взлетает в воздух в самом центре Лос-Анджелеса.
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После этого события Центральный отдел Департамента полиции Лос-Анджелеса (LAPD) разместил на Youtube еще одно видео правонарушения.
На этой видеозаписи видно, как черный Tesla S-BLM разгоняется на крутом отрезке улицы и пролетает в воздухе около 50 футов (15 метров). В итоге автомобиль врезался в два припаркованных автомобиля и группу мусорных баков, при этом, к счастью, никто не пострадал. В результате аварий электромобиль Tesla был полностью уничтожен, а припаркованный Subaru получил серьезный ущерб. Инцидент произошел 20 марта 2022 года в районе Бакстер-стрит и Альварадо-стрит, Лос-Анджелес, штат Калифорния. Сообщается, что водитель бросил автомобиль на месте происшествия и скрылся.
В описании видео, выложенного в общий доступ, полиция Лос-Анджелеса заявила, что предлагает до 1000 долларов любому, кто сможет предоставить оперативникам дополнительную информацию, которая поможет установить личность водителя. Те, кто располагает какой-либо информацией о данном инциденте, могут связаться с детективом Хуаном Кампосом по телефону (213) 83-33-713 или по адресу 31480@lapd.online. Анонимные сообщения можно также присылать на lacrimestoppers.org.
Алекс Чой, в описании к своему видеоролику заявил: " Я рад сообщить, что, к счастью, никто не пострадал. Одно неверное движение, и многие люди могли бы погибнуть. Пожалуйста, не пытайтесь повторить этот трюк. Пусть это видео послужит для вас уроком, и я надеюсь, что все, кто к этому причастен, понесут заслуженное наказание".
Как сообщается, данное происшествие произошло во время встречи владельцев Tesla, организованной через Интернет.
Недавно компания Tesla уволила своего специалиста за то, что он выложил в публичный доступ видеозапись небольшого дорожного происшествия вызванные системой автоматического вождения Tesla Full Self-Driving (FSD).
Источники:
https://www.lacrimestoppers.org/
https://www.youtube.com/watch?v=C-zeSEOanvI