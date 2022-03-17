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Tesla уволила сотрудника за то, что он выложил в YouTube кадры аварии, спровоцированной системой FSD
Бывший сотрудник Tesla разместил покадровый разбор аварии на своем канале
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Бывший сотрудник Tesla Джон Бернал утверждает, что его уволили из компании за то, что он опубликовал в YouTube видеоролики, демонстрирующие бета-версию системы автоматического вождения Tesla Full Self-Driving (FSD). Примерно около года Бернал публиковал видеоролики, демонстрирующие бета-версию FSD, после чего вдруг был уволен и лишен доступа к FSD и другими функциям на своем автомобиле Tesla Model 3.

Tesla EVScreen Post / Pexels

Бывший сотрудник Tesla был уволен за размещение видеозаписи небольшой аварии.

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Бывший сотрудник Tesla был уволен вскоре после того, как 4 февраля опубликовал видео, на котором была запечатлена небольшая авария. Автомобиль работал на системе FSD beta, в тот момент, когда врезался в рекламный щит, разделяющий автомобильную и велосипедную дорожки в Сан-Хосе. В видеоролике от 7 февраля (который можно посмотреть ниже) Бернал провел покадровый разбор инцидента и заявил, что "какой бы незначительной ни была эта авария, это первое столкновение FSD beta, зафиксированное на камеру, факт которого неопровержим".

FSD beta от Tesla - это полностью переработанная версия предыдущего пакета Autopilot и Full Self-Driving (FSD). Впервые эта функция была анонсирована в октябре 2020 года, когда генеральный директор Tesla Илон Маск назвал ее "квантовым скачком" в развитии автономного вождения.

Так уж и "квантовый скачок"? 

Джон Бернал работал в Tesla оператором по тестированию интеллектуальных систем помощи водителю и помогал разрабатывать FSD и тестировать программное обеспечение. На момент написания статьи его личный канал в YouTube насчитывал примерно 13 000 подписчиков.

В своем последнем видео после увольнения Бернал заявил, что он "был уволен из Tesla в феврале, причем в качестве причины увольнения был указан [его] канал в YouTube несмотря на то, что [его] записи были сделаны на [его] личном автомобиле, в свободное от работы время с использованием программного обеспечения, за которое он заплатил".

И хотя в письменном уведомлении об увольнении Бернала не было упоминания о его видеороликах в интернете,   менеджеры устно заявили ему, что он "нарушил политику Tesla". Недавно в прессу попал документ о внутренней политики Tesla в отношении социальных сетей, и в нем говорится, что "Tesla полагается на здравый смысл и здравые суждения своих сотрудников в отношении ответственной деятельности в социальных сетях". Интересно, а что думают сотрудники компании об активности в социальных сетях своего генерального директора Илона Маска?

Просочившаяся в прошлом году информация свидетельствовала о том, что Маск сильно преувеличил утверждение о том, что Tesla приблизилась к "святому Граалю" возможностей автономного вождения - автономии пятого уровня. Однако затем Маск опубликовал в Твиттере  пост о том, что "FSD Beta 9.2 на самом деле не очень хороша, но команда Autopilot/AI стремится улучшить ее как можно быстрее". Как говорится, время рассудит, но, возможно, Tesla захочет обновить политику  компании  относительно социальных сетей, добавив в них пункт, гласящий "никаких чрезмерных обещаний".

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Источники:
https://twitter.com/elonmusk/status/1429903213726093315
https://arstechnica.com/tech-policy/2022/03/tesla-fires-employee-who-posted-youtube-videos-of-full-self-driving-accident/

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#tesla #авария #fsd #tesla full self-driving
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