По сообщению издания ScienceAlert, астрофизики обнаружили три планетные системы, формирующиеся одновременно вокруг бинарного солнца SVS 13, расположенной на расстоянии 978 световых лет от нашей планеты. Эти наблюдения открывают новую картину раннего формирования планетарных систем в беспрецедентных масштабах.
Две новорожденные звезды
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Звезды начинают формироваться при определенных условиях. Это происходит когда плотные облака молекулярного газа коллапсируя под действием собственной гравитации начинают вращаться. При этом вещество сжимается во вращающийся диск, поставляя материю в расширяющуюся звезду. После того как звезда сформировалась, все оставшиеся частицы пыли и газа со временем образуют планеты, луны, астероиды и другие космические объекты.
"Полученные нами результаты позволили определить, что вокруг каждой звезды есть диск из пыли и газа и что в дополнение к этому вокруг обеих звезд формируется еще один более крупный диск", - заявила ScienceAlert Ана Карла Диас-Родригес из Института астрофизики Андалусии (IAA-CSIC) в Испании.
"Подобная форма внешнего диска свидетельствует о спиральной структуре, которая поставляет вещество отдельным планетным системам, в котором в будущем могут образоваться планеты. Это явное подтверждение не только наличия дисковых систем вокруг обеих звезд, но и существование общего диска бинарной системы".
Обе звезды SVS 13 способны формировать планеты
В своей работе астрофизики изучили данные измерений за последние 30 лет, полученные с помощью Очень большого массива Национальной радиоастрономической обсерватории. Кроме того, были выполнены исследования с помощью комплекса радиотелескопов Atacama Large Array Millimeter Array (ALMA).
И хотя существует мнение, что солнечные системы с несколькими звездами неблагоприятны для процесса планетообразования, эксперименты команды показали, что обе звезды способны к формированию планет. "Нам удалось выяснить, что оба солнца очень молоды, и оба способны формировать планеты", - сообщил астрофизик IAA-CSIC Гильем Англада, который также принимал участие в исследовании.
Более того, предыдущие исследования показали, что бинарная система SVS 13 содержит сложные органические молекулы, которые со временем могут стать основой для зарождения жизни.
Несмотря на то, что для возникновения жизни в этой сложной системе прошло еще слишком мало времени, изучение SVS 13 может предоставить научному сообществу информацию о том, как эти молекулы в конечном итоге формируются в структуры, поддерживающие жизнь.
На днях Венгерский астрофизик Криштиан Сарнецкий с помощью телескопа системы Шмидта обнаружил астероид, размером с небольшой автомобиль. Это произошло буквально за два часа до момента его столкновения с Землей. Космическое тело размером около трех метров вошло в атмосферу Земли на скорости чуть более 17 километров в секунду. Это уже пятый космический объект, который удалось зафиксировать в момент его столкновения с поверхностью нашей планеты.
Два крупнейших космических агентства: Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и Европейское космическое агентство (ESA) намерены в течение десяти лет отправить три новые миссии к Венере. Первыми стартуют проекты NASA. Миссия VERITAS предположительно отправится в 2028 году и ее целью будет картографирование ландшафтов Венеры. Затем в 2029 году будет запущен космический аппарат DAVINCI+, который будет изучать историю формирования и эволюции "Утренней звезды". И третьим, в период с 2031 по 2033 годы, станет научная станция ESA EnVision. Цель европейского проекта: изучение атмосферы, гравитационных полей и топографии поверхности.
Источники: ScienceAlert
https://arxiv.org/abs/2111.11787
https://www.sciencealert.com/three-whole-planetary-systems-have-been-spotted-forming-around-a-star