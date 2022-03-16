Впервые астрономы в мельчайших подробностях наблюдали первобытный материал, из которого, возможно, рождаются три планетные системы вокруг одной бинарной звезды.

По сообщению издания ScienceAlert, астрофизики обнаружили три планетные системы, формирующиеся одновременно вокруг бинарного солнца SVS 13, расположенной на расстоянии 978 световых лет от нашей планеты. Эти наблюдения открывают новую картину раннего формирования планетарных систем в беспрецедентных масштабах.

Репродукция бинарной звездной системы. ESO/Л. Кальсада

Две новорожденные звезды

реклама

Звезды начинают формироваться при определенных условиях. Это происходит когда плотные облака молекулярного газа коллапсируя под действием собственной гравитации начинают вращаться. При этом вещество сжимается во вращающийся диск, поставляя материю в расширяющуюся звезду. После того как звезда сформировалась, все оставшиеся частицы пыли и газа со временем образуют планеты, луны, астероиды и другие космические объекты.

"Полученные нами результаты позволили определить, что вокруг каждой звезды есть диск из пыли и газа и что в дополнение к этому вокруг обеих звезд формируется еще один более крупный диск", - заявила ScienceAlert Ана Карла Диас-Родригес из Института астрофизики Андалусии (IAA-CSIC) в Испании.

"Подобная форма внешнего диска свидетельствует о спиральной структуре, которая поставляет вещество отдельным планетным системам, в котором в будущем могут образоваться планеты. Это явное подтверждение не только наличия дисковых систем вокруг обеих звезд, но и существование общего диска бинарной системы".

Изображение дисков в SVS 13 полученное с помощью ALMA. (Diaz-Rodriguez et al.)

Обе звезды SVS 13 способны формировать планеты

В своей работе астрофизики изучили данные измерений за последние 30 лет, полученные с помощью Очень большого массива Национальной радиоастрономической обсерватории. Кроме того, были выполнены исследования с помощью комплекса радиотелескопов Atacama Large Array Millimeter Array (ALMA).

И хотя существует мнение, что солнечные системы с несколькими звездами неблагоприятны для процесса планетообразования, эксперименты команды показали, что обе звезды способны к формированию планет. "Нам удалось выяснить, что оба солнца очень молоды, и оба способны формировать планеты", - сообщил астрофизик IAA-CSIC Гильем Англада, который также принимал участие в исследовании.

Более того, предыдущие исследования показали, что бинарная система SVS 13 содержит сложные органические молекулы, которые со временем могут стать основой для зарождения жизни.

Несмотря на то, что для возникновения жизни в этой сложной системе прошло еще слишком мало времени, изучение SVS 13 может предоставить научному сообществу информацию о том, как эти молекулы в конечном итоге формируются в структуры, поддерживающие жизнь.

Эскиз предлагаемой геометрической и кинематической конфигурации протобинарной системы SVS 13 и ее околобинарного вещества. Красным и синим цветами обозначено соответствующее смещение скорости газа относительно системы, также отмечена ось предполагаемого углового момента.

На днях Венгерский астрофизик Криштиан Сарнецкий с помощью телескопа системы Шмидта обнаружил астероид, размером с небольшой автомобиль. Это произошло буквально за два часа до момента его столкновения с Землей. Космическое тело размером около трех метров вошло в атмосферу Земли на скорости чуть более 17 километров в секунду. Это уже пятый космический объект, который удалось зафиксировать в момент его столкновения с поверхностью нашей планеты.

Два крупнейших космических агентства: Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и Европейское космическое агентство (ESA) намерены в течение десяти лет отправить три новые миссии к Венере. Первыми стартуют проекты NASA. Миссия VERITAS предположительно отправится в 2028 году и ее целью будет картографирование ландшафтов Венеры. Затем в 2029 году будет запущен космический аппарат DAVINCI+, который будет изучать историю формирования и эволюции "Утренней звезды". И третьим, в период с 2031 по 2033 годы, станет научная станция ESA EnVision. Цель европейского проекта: изучение атмосферы, гравитационных полей и топографии поверхности.

анонсы и реклама -65 000р на RTX 3080 ASUS 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке -45 000р на S21 Ultra в Ситилинке В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X -25% на Сore i5 12500 - cмотри цену -250 000р на 85" TV 8K Samsung Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке -50 000р на iPhone 13 Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b> Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Источники: ScienceAlert

https://arxiv.org/abs/2111.11787

https://www.sciencealert.com/three-whole-planetary-systems-have-been-spotted-forming-around-a-star