Скорость "небесного гостя" достигала 18 км/с. Это уже 5-й астероид, который был замечен перед столкновением с нашей планетой.

Астроном Криштиан Сарнецки обнаружил небольшой астероид с помощью телескопа Шмидта на горной станции Пискештетё за два часа до его столкновения с атмосферой Земли к северу от Исландии

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Астрономам крайне редко удается обнаружить астероид в момент его столкновения с Земли. До последнего момента было известно всего четырех таких случаях: 2008 TC3, 2014 AA, 2018 LA и 2019 MO. Однако на днях исследователям космоса удалось обнаружить еще одного "космического гостя" - астероид 2022 EB5.

Одиннадцатого марта астроном Криштиан Сарнецкий с помощью телескопа Шмидта наблюдательной станции Пискештетё заметил небольшой каменистый объект. Спустя 2 часа он врезался в атмосферу Земли к северу от Исландии. По данным исследователя, небесное тело размером от 3 до 4 метров, приближалось к поверхности Земли на скорости 18 километров в секунду.

Ударился ли он о поверхность Земли?

Что случилось с астероидом 2022 EB5, точно неизвестно, но предположительно он либо сгорел в атмосфере, либо упал в Северный Ледовитый океан. Также до сих пор не установлено, долетели ли до земли какие-либо остаточные обломки.

Международная метеорная организация, просит астрономов сообщить любую информацию касающуюся, падения метеора 2022 EB5. Вспышку света или взрыв могли наблюдать астрономы в Исландии, Гренландии или Норвегии. Если вы считаете, что были свидетелем этого события, можете отправить свой отчет по этой ссылке.

Сколько всего астероидов в Солнечной системе?

Большинство астероидов в Солнечной системе вращаются вокруг Солнца в пределах обширной зоны между орбитами Марса и Юпитера. В этой области, называемой Главным поясом астероидов, по оценкам экспертов, находится более 200 объектов, диаметр которых превосходит сотню километров. Кроме того, по данным NASA, там насчитывается от 1,1 до 2 миллионов небесных тел размеров более 10 километров и десятки миллионов более мелких камней.

Сколько метеоритов ежегодно падает на Землю?

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Хотя крупные столкновения происходят крайне редко, тысячи небольших фрагментов космических тел ежегодно достигают поверхности нашей планеты. Однако большинство таких случаев не исследуются и остаются незамеченными, поскольку это происходит на обширных пространствах необитаемых гор и лесов или в открытых водах мирового океана.



Источники:

https://fireballs.imo.net/members/imo/report_intro

https://solarsystem.nasa.gov/asteroids-comets-and-meteors/asteroids/in-depth/#many_shapes_and_sizes_otp