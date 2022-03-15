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Астрономам крайне редко удается обнаружить астероид в момент его столкновения с Земли. До последнего момента было известно всего четырех таких случаях: 2008 TC3, 2014 AA, 2018 LA и 2019 MO. Однако на днях исследователям космоса удалось обнаружить еще одного "космического гостя" - астероид 2022 EB5.
Одиннадцатого марта астроном Криштиан Сарнецкий с помощью телескопа Шмидта наблюдательной станции Пискештетё заметил небольшой каменистый объект. Спустя 2 часа он врезался в атмосферу Земли к северу от Исландии. По данным исследователя, небесное тело размером от 3 до 4 метров, приближалось к поверхности Земли на скорости 18 километров в секунду.
Ударился ли он о поверхность Земли?
Что случилось с астероидом 2022 EB5, точно неизвестно, но предположительно он либо сгорел в атмосфере, либо упал в Северный Ледовитый океан. Также до сих пор не установлено, долетели ли до земли какие-либо остаточные обломки.
Международная метеорная организация, просит астрономов сообщить любую информацию касающуюся, падения метеора 2022 EB5. Вспышку света или взрыв могли наблюдать астрономы в Исландии, Гренландии или Норвегии. Если вы считаете, что были свидетелем этого события, можете отправить свой отчет по этой ссылке.
Сколько всего астероидов в Солнечной системе?
Большинство астероидов в Солнечной системе вращаются вокруг Солнца в пределах обширной зоны между орбитами Марса и Юпитера. В этой области, называемой Главным поясом астероидов, по оценкам экспертов, находится более 200 объектов, диаметр которых превосходит сотню километров. Кроме того, по данным NASA, там насчитывается от 1,1 до 2 миллионов небесных тел размеров более 10 километров и десятки миллионов более мелких камней.
Сколько метеоритов ежегодно падает на Землю?
Хотя крупные столкновения происходят крайне редко, тысячи небольших фрагментов космических тел ежегодно достигают поверхности нашей планеты. Однако большинство таких случаев не исследуются и остаются незамеченными, поскольку это происходит на обширных пространствах необитаемых гор и лесов или в открытых водах мирового океана.
Источники:
https://fireballs.imo.net/members/imo/report_intro
https://solarsystem.nasa.gov/asteroids-comets-and-meteors/asteroids/in-depth/#many_shapes_and_sizes_otp