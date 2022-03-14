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NASA и ESA планируют в течение десяти лет отправить к Венере три крупные миссии
NASA и Европейское космическое агентство (ESA) объявили о новых миссиях по изучению планеты.
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Несмотря на то, что Венеру часто называют "злой сестрой Земли" некоторые ученые предлагают терраформировать её в наш новый дом. Однако пока мы очень мало о ней знаем. Это связано, в том числе и с тем, что в настоявшее время Венеру  изучает только один космический аппарат, а последняя миссия NASA под названием "Magellan" завершилась еще в 1994 году.

Изображение Венеры, полученное на основе данных, собранных орбитальным аппаратом "Пионер-Венера-1" и миссией "Магеллан", обе из которых завершились в начале 1990-х годов. (Image credit: NASA/JPL-Caltech)

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Однако вскоре ситуация может измениться, поскольку NASA и Европейское космическое агентство (ESA) объявили о новых миссиях по изучению Венеры. Анонсы были сделаны еще в июне 2021 года, но специалисты по изучению "огненной планеты" только сейчас приступили к их обсуждению в рамках конференции Lunar and Planetary Science Conference (LPSC), назвав эти проекты "десятилетием Венеры".

Три важные миссии

"Я хотел бы воспользоваться моментом и отметить, насколько это фантастично, что мы перешли от обсуждения возможных полетов на Венеру к обсуждению того  чем именно наши миссии будут там заниматься. Это просто потрясающее событие", - сказал Йорн Хельберт, ученый-планетолог из Немецкого центра авиации и космонавтики (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt).

Миссия VERITAS. NASA/JPL-Caltech

 

Миссии NASA называются VERITAS и DAVINCI, а миссия ESA получила название EnVision. Проект VERITAS будет запущен, ориентировочно, в 2028 году и его целью станет изучение (картографирование) поверхности Венеры впервые спустя более 30 лет после завершения работы межпланетной станции "Magellan". Цель проекта - собрать данные о составе пород, геологической активности и изучить ядро планеты.

Миссия DAVINCI+

 

Запуск аппарата DAVINCI+ состоится в 2029 году. Он будет изучать природу происхождения и эволюции Венеры. Космический корабль совершит два витка вокруг планеты, исследуя структуру и состав облачного слоя. Затем спутник выпустит зонд, который начнет медленно спускаться через плотные слои атмосферы, собирая данные и делая снимки во время полета.

Если миссия пройдет успешно, DAVINCI+ станет первым роботом, спустившимся на Венеру со времен советского посадочного аппарата "Вега", который осуществил посадку на планету в  июне 1985 года.

Миссия EnVision. ESA

 

Планируется, что научная станция Европейского космического агентства EnVision отправится к Венере в период с 2031 по 2033 годы и будет изучать атмосферу планеты, гравитационное поле и рельеф поверхности.

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Источники:
 https://www.space.com/venus-scientists-celebrate-new-missions-lpsc

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#nasa #венера #esa #десятилетие #европейское космическое агентство #миссии
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