Китайская миссия "Юйту-2" сделала еще одно интересное открытие на дальней стороне Луны. Среди сухой серой космической пыли панорамная камера ровера обнаружила две небольшие неповрежденные сферы из полупрозрачного вещества.

Китайский луноход "Юйту-2", выполняющий миссию по изучению дальней стороны Луны, сделал новое удивительное открытие. Он обнаружил загадочные стеклянные сферы, которые могут содержать важную информацию о составе Луны и истории ее столкновений, сообщает издание Science Alert.

Фотография марсохода "Юйту-2". CNSA/ Wikimedia Commons реклама

Первоначально планировалось, что ровер "Юту-2" проработает на лунной поверхности всего три месяца, но теперь ему принадлежит рекорд самого длительного пребывания на Луне. После посадки в 2019 году он стал первым ровером, достигшим дальней стороны Луны, и с тех пор предоставляет нам информацию о той стороне, которую мы не можем увидеть с Земли. В прошлом месяце мы узнали, что почва на дальней стороне гораздо более липкая, а теперь появилась загадка стеклянных сфер.

На Луне много стекла

Если бы человечество когда-нибудь отправилось искать стекло на поверхности Луны, оно бы обнаружило его в большом количестве. Как объясняет Science Alert в своей статье, на лунной поверхности много силикатного материала, и все, что необходимо для превращения его в стекло, - это сильное тепло. В прошлом на Луне происходили вулканические извержения, но даже сегодня удары небольших объектов, таких как метеориты, выделяют достаточное количество тепловой энергии для образования стекла.

Сферы, обнаруженные "Юту-2", вероятно, являются результатом именно такого удара, считают исследователи в своей работе, опубликованной в журнале Science Bulletin. Однако луноход уже находил множество подобных структур во время своего трехлетнего пребывания на поверхности, но эти новые сферы - нечто иное.

Размеры более ранних сфер, обнаруженных "Юту-2", едва достигали одного миллиметра, в то время как диаметр последних двух сфер достигает одного дюйма (25 миллиметров). Интересно, что миссия "Аполлон-16" также обнаружила подобные сферы на ближней стороне Луны. Более того, при диаметре 1,5 дюйма они были гораздо больше, чем те, которые обнаружил "Юту-2".

Китайский луноход Юйту-2" обнаружил на темной стороне Луне загадочные стеклянные сферы

Что же отличает эти сферы?

По словам Чжиён Сяо и других авторов исследования, сферы, найденные на дальней стороне, полупрозрачны и имеют стекловидный блеск, как у кварца или топаза. Сферы были найдены вблизи свежих ударных кратеров, что указывает на падение метеоритов как причину их образования.

Тем не менее, специалисты считают, что сферы были сформированы давно, когда на Луне происходили вулканические извержения, а затем были извлечены в результате недавнего падения метеорита, расплавлены и вновь превратились в полупрозрачные шарики.

Если теория верна, то вполне вероятно, что на лунной поверхности есть еще много таких сфер, состав которых можно изучить, чтобы заглянуть в прошлое Луны. Если это так, то у Китая есть немалый опыт в доставке образцов с Луны.

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Источники: Подробно об этом событии говорится в статье, опубликованной в журнале Science Bulletin.

https://www.sciencealert.com/the-moon-has-glass-balls

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2095927321006964