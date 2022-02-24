Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Китайский луноход Юйту-2 обнаружил на темной стороне Луны прозрачные сферы
Китайская миссия "Юйту-2" сделала еще одно интересное открытие на дальней стороне Луны. Среди сухой серой космической пыли панорамная камера ровера обнаружила две небольшие неповрежденные сферы из полупрозрачного вещества.
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
RTX 3050 дешевеют
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Китайский луноход "Юйту-2", выполняющий миссию по изучению дальней стороны Луны, сделал новое удивительное открытие. Он обнаружил загадочные стеклянные сферы, которые могут содержать важную информацию о составе Луны и истории ее столкновений, сообщает издание Science Alert.

Фотография марсохода "Юйту-2". CNSA/ Wikimedia Commons

реклама

 

Первоначально планировалось, что ровер "Юту-2" проработает на лунной поверхности всего три месяца, но теперь ему принадлежит рекорд самого длительного пребывания на Луне. После посадки в 2019 году он стал первым ровером, достигшим дальней стороны Луны, и с тех пор предоставляет нам информацию о той стороне, которую мы не можем увидеть с Земли. В прошлом месяце мы узнали, что почва на дальней стороне гораздо более липкая, а теперь появилась загадка стеклянных сфер.

На Луне много стекла

Если бы человечество когда-нибудь отправилось искать стекло на поверхности Луны, оно бы обнаружило его в большом количестве. Как объясняет Science Alert в своей статье, на лунной поверхности много силикатного материала, и все, что необходимо для превращения его в стекло, - это сильное тепло. В прошлом на Луне происходили вулканические извержения, но даже сегодня удары небольших объектов, таких как метеориты, выделяют достаточное количество тепловой энергии для образования стекла.

Сферы, обнаруженные "Юту-2", вероятно, являются результатом именно такого удара, считают исследователи в своей работе, опубликованной в журнале Science Bulletin. Однако луноход уже находил множество подобных структур во время своего трехлетнего пребывания на поверхности, но эти новые сферы - нечто иное.

Размеры более ранних сфер, обнаруженных "Юту-2", едва достигали одного миллиметра, в то время как диаметр последних двух сфер достигает одного дюйма (25 миллиметров). Интересно, что миссия "Аполлон-16" также обнаружила подобные сферы на ближней стороне Луны. Более того, при диаметре 1,5 дюйма они были гораздо больше, чем те, которые обнаружил "Юту-2".

Китайский луноход Юйту-2" обнаружил на темной стороне Луне загадочные стеклянные сферы

 

Что же отличает эти сферы?

По словам Чжиён Сяо и других авторов исследования, сферы, найденные на дальней стороне, полупрозрачны и имеют стекловидный блеск, как у кварца или топаза. Сферы были найдены вблизи свежих ударных кратеров, что указывает на падение метеоритов как причину их образования.

Тем не менее, специалисты считают, что сферы были сформированы давно, когда на Луне происходили вулканические извержения, а затем были извлечены в результате недавнего падения метеорита, расплавлены и вновь превратились в полупрозрачные шарики.

Если теория верна, то вполне вероятно, что на лунной поверхности есть еще много таких сфер, состав которых можно изучить, чтобы заглянуть в прошлое Луны. Если это так, то у Китая есть немалый опыт в доставке образцов с Луны.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Источники: Подробно об этом событии говорится в статье, опубликованной в журнале Science Bulletin.
https://www.sciencealert.com/the-moon-has-glass-balls
 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2095927321006964

#луна #китайский луноход #стеклянные сферы #юту-2
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

NARIT: В Солнечной системе обнаружен первый астероид с тремя лунами
НАСА официально отложило высадку людей на Луну до 2025 года
Ученые из Ливерморской национальной лаборатории по составу лунного грунта выяснили происхождение воды на Земле
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Девушка-майнер уже 5 лет добывает Эфир, купив больше 40 видеокарт NVIDIA и AMD
62
Правительство РФ не может найти владельцев для 312 000 планшетов, участвовавших в переписи населения
23
Hardware Times: nVidia бросит все свои силы и 10 миллиардов долларов, чтобы RTX 4000 не были в дефиците
50
Новый ASIC-майнер Bitmanu получил хешрейт как 100 видеокарт GeForce RTX 3090 и окупается за 1 месяц
52
44 смартфона Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 от 22 февраля 2022 года
10
Курс Биткоина падает из-за геополитической напряжённости, а Киты могут остановить обвал на $30 000
13
Российские геймеры переходят на бюджетные GPU – 33 GeForce GTX 1050 Ti куплены 21.02 в Ситилинк
44
Обломок космического аппарата упадёт на Луну 4 марта, принадлежность которого не ясна
5
Microsoft готовит новую функцию Efficiency, которая сможет ускорить работу Windows 11 до 76%
8
4 перспективные криптовалюты, которые могут подорожать в несколько раз по мнению экспертов РБК
8
На что может повлиять новый пакет санкций против России: исчезновение с рынка Intel, Amd, nVidia, Xiaomi, LG, Apple
351
Windows 11 будет отображать надоедливый водяной знак при установке на неподдерживаемое оборудование
20
Хакер полностью разблокировал защиту NVIDIA LHR, что может привести к подорожанию видеокарт
17
CPU Ryzen 8000 и GPU Radeon RX 8000 окажутся не такими быстрыми из-за задержки 3-нм чипов TSMC – HS
9
Палеонтологи обнаружили в Южной Америке новый вид хищных "безруких" динозавров
2
Стартовало тестирование безопасности автопилота Telsa в Германии
1
Криптозима уже наступила – эксперты РБК рассказали о коррекции Биткоина и будущем рынка криптовалют
10
Создатели Horizon Forbidden West активно решают графические проблемы в игре
12
СМИ: новая Call of Duty прервёт ежегодный цикл выпуска игр серии
2
Исследователи из Google выяснили, что разработчики Linux правят ошибки в несколько раз быстрее, чем Apple и Microsoft
7

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 8
10
"Поющая луна" Юпитера - Ганимед. Интересные факты о самой большом спутнике в Солнечной системе
40
Моё мнение о Galaxy S22 Ultra от Samsung — его слишком много
18
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700
11
Обзор и тестирование процессорного водоблока EKWB EK-Quantum Velocity2
11
Станция "Новый Вы" и каноны вселенной Borderlands
12
О проблемах современной игровой журналистики
41
Как выбрать надежную видеокарту — итоги просмотров сотен видео ремонтников
3
Мои впечатления от игры Call of Juarez Bound in Blood. Часть вторая
+
Блокчейн - технология, которая делает реальными NFT, криптовалюты, смарт-контракты и метавселенные
1

Сейчас обсуждают

Жорiн з Азову
01:09
Известный майнер назвал утилиту RTX Unlocker для разблокировки видеокарт NVIDIA LHR фейком
E. S.
01:04
это те самые 2 шарика, которые русский, закрытый в камеру, "Один сломал, другой потерял"
Китайский луноход Юйту-2 обнаружил на темной стороне Луны прозрачные сферы
Василий Иванович
01:02
вывод: наш выбор: 1650 и встройки ) для мажоров: покупать топ каждого нового поколения и сливать на авито за полгода до окончания гарантии.
Как выбрать надежную видеокарту — итоги просмотров сотен видео ремонтников
Dmitry79
01:02
так ты тот самый из 4пда, что с гейм лаунчером играл, поэтому у тебя и фейковые 45-60фпс, после слов об этом лаунчере можешь не продолжать
Snapdragon 8 Gen 1 превосходит Exynos 2200 RDNA 2 в игровых тестах
Показывал 3_14sUn
01:02
R.I.P. Бенуа Сокаль! Без него Сибири уже не будет.
Создатели Syberia The World Before поделились атмосферными и очень симпатичными скриншотами
Pavel Patron
01:01
Блять , он тупо вставками из методички пишет)))
На что может повлиять новый пакет санкций против России: исчезновение с рынка Intel, Amd, nVidia, Xiaomi, LG, Apple
Андрей Бакеев
01:00
Хоть бы перевели не гугл переводчиком, читать эту шнягу невозможно
Моё мнение о Galaxy S22 Ultra от Samsung — его слишком много
Александр Попов
00:55
Хероям сала))
Hardware Times: nVidia бросит все свои силы и 10 миллиардов долларов, чтобы RTX 4000 не были в дефиците
mistergrim
00:54
О, аудитория dark souls подтянулась.
97 баллов из 100: появились первые оценки Elden Ring
Pavel Patron
00:51
Лучший комент должен быть вверху) Лишний раз доказывает насколько всё плохо c продажами у РФ-барыг, раз приходится идти на такой Вброс, склады и пункты выдачи забиты, влажные мечты Топ-менеджеров о п...
На что может повлиять новый пакет санкций против России: исчезновение с рынка Intel, Amd, nVidia, Xiaomi, LG, Apple
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем