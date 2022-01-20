Результаты исследований китайского лунохода "Юйту-2" свидетельствуют о том, что на обратной стороне Луны почва более липкая, чем на видимой.

Китайский луноход Yutu-2 является частью самой продолжительной в истории лунной миссии, высадившись на дальнюю сторону Луны три года назад.

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Недавно участники миссии, представили свежие данные о результатах работы ровера в статье, опубликованной в журнале Science Robotics. С момента посадки ровер преодолел расстояние в 3300 футов (1005 метров), в том числе для исследования "загадочной хижины" странной формы, которая, как и следовало ожидать, не оказалась инопланетным кораблем.

Луноход является частью миссии "Чанъэ-4", которая первой высадилась на обратной стороне Луны, достигнув ее поверхности в январе 2019 года. Год спустя, в январе 2020 года, космический аппарат сделал множество снимков дальней стороны Луны. Основной целью миссии является изучение состава вулканических пород с дальней стороны Луны и сравнение с пробами, взятыми с ближней стороны. Последние данные позволяют провести любопытное сравнение между составом ( точнее, вязкостью) грунта на ближней и дальней стороне Луны.

Посадочная платформа " Chang'e-4" с рампой для Yutu-2. Источник: Wikimedia Commons

История лунных открытий Китая

В своей новой статье команда "Юту-2" сообщила, что на обратной стороне Луны грунт более липкий. Команда обнаружила, что лунный грунт прилипает к колесам Yutu-2 гораздо сильнее, чем это наблюдалось ранее на видимой стороне планеты.

В своем докладе специалисты отметили, что "налипание комков грунта на колеса [Юйту-2] свидетельствует о большей вязкости лунного грунта, чем в других местах лунных экспедиций". Дальнейшие результаты анализа показывают, что по своим несущим свойствам реголит напоминает сухой песок и суглинок на Земле, демонстрируя большую несущую способность, чем та, которая была выявлена во время полетов "Аполлона". Интересно, что команда также подчеркнула, что их результаты исследования "могут привести к перемещениям с улучшенной эффективностью и большей дальностью", предполагая, что в будущих миссиях на обратную сторону Луны роверы могут быть сконструированы с учетом полученных данных о составе рельефа.

Вездеход "Yutu-2". CSNA/Siyu Zhang/Kevin M. Gill/Wikimedia Commons

Кроме того, "Юйту-2" обнаружил 88 кратеров, 57 из которых были менее 10 метров в диаметре и только два из них были более 60 метров. Исходя из относительно небольшого размера большинства этих кратеров, исследователи считают, что они могут быть вторичными воронками более крупного кратера Чиньюй, расположенного недалеко от места посадки марсохода.

Китайская миссия "Чанъэ-5" недавно впервые в истории обнаружила воду на поверхности Луны, а китайское космическое агентство также недавно объявило о создании реактора расщепления для освоения Луны, который будет примерно в 100 раз мощнее, чем реактор, создаваемый NASA. Китайские ученые создали искусственную Луну для экспериментов с условиями низкой гравитации. По мнению экспертов, этот эксперимент в будущем может сыграть важнейшую роль в выполнении лунных миссий.

Кроме того власти Китая рассматривают возможность постройки огромного космического корабля длинной свыше одного километра. Но тут есть масса нюансов, с которыми придётся иметь дело.

Всё это включая миссии "Чанъэ-4" и "Чанъэ-5" являются частью амбициозных планов страны направленной на то, чтобы догнать Россию и США в области освоения космического пространства.

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Источники:

https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.abj6660

https://en.wikipedia.org/wiki/Yutu-2