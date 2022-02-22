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Обломок космического аппарата упадёт на Луну 4 марта, принадлежность которого не ясна
Ранее ученые утверждали, что космический мусор, падающий на Луну, принадлежит Китаю. Однако Китай опроверг это утверждение. ...Не SpaceX, не Китай... Чей же это хлам?
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4 марта на нашу Луну упадет кусок космического мусора. Объект упадет на темную сторону Луны, и падение не будет видно с Земли. Что еще более важно, мы не знаем, откуда прилетит этот обломок.  

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Впервые о предстоящем крушении было сообщено в конце прошлого месяца с помощью программного обеспечения для отслеживания околоземных объектов, в частности, астероидов и обломков ракет-носителей. Когда отчет был опубликован, объект был идентифицирован как вторая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX Элона Маска. Предполагаемая дата запуска была приблизительно семь лет назад, в феврале 2015 года, когда компания еще только оттачивала свои запуски.

Репрезентативное изображение космического мусора. janiecbros/ iStock

Это не SpaceX, это Китай

Однако около недели назад специалисты пересмотрели свой первичный анализ, в результате которого с Falcon 9 были сняты все подозрения, поскольку полезная нагрузка, которую она несла, - миссия Deep Space Climate Observatory, или DSCOVR - находилась в другой части Солнечной системы. Теперь астрономы пришли к выводу, что ракета-носитель, скорее всего, принадлежала миссии Chang'e 5-T1 к Луне, запущенной Китайским национальным космическим управлением (CNSA).

Как сообщалось ранее, миссия "Чанъэ" была запущена в октябре 2014 года и в том же месяце совершила близкий пролет Луны, что делает ее идеальным кандидатом для лунного удара.

Китай все отрицает

Как бы то ни было, министерство иностранных дел Китая опровергло эти утверждения. Назвав свои многомиллиардные космические исследования "добросовестной" программой, которая "поддерживает долгосрочную и устойчивую деятельность в космосе", представитель министерства иностранных дел Китая заявил, что предполагаемая ракета-носитель уже вошла в атмосферу Земли и полностью сгорела при входе в атмосферу.

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Если утверждения Китая верны, то мы действительно не знаем, что именно падает на дальнюю сторону Луны. И если мы сейчас не в состоянии контролировать, падение собственных космических аппаратов, то представьте, насколько критической станет ситуация, когда мы будем запускать десятки тысяч спутников каждый год.

Источники:
https://www.projectpluto.com/temp/correct.htm
https://phys.org/news/2022-02-china-denies-space-junk-moon.html
https://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraft/display.action?id=2014-065A

#китай #spacex #космический мусор #падение на луну
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