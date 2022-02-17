Полученные результаты лягут в основу разработки будущих космических сред обитания, которые будут построены на Луне и Марсе в ходе предстоящих пилотируемых миссий

Хотя бетон является самым распространенным строительным материалом на Земле, из-за его веса его использование в космосе практически не рассматривалось.

реклама

Это может скоро измениться благодаря новому эксперименту, который проверит свойства популярного строительного материала в условиях микрогравитации на борту Международной космической станции, говорится в заявлении для прессы.

Астронавт Маттиас Маурер смешивает бетон в космосе.Credit: ESA/NASA В рамках нового проекта немецкого астронавта Маттиаса Маурера "Космический поцелуй" Маурер будет вручную замешивать в космосе небольшую порцию бетона. Для этого он будет использовать специально разработанный миксер и большой герметичный мешок. Эксперимент позволит ученым проанализировать влияние гравитации (или ее отсутствия) на процесс затвердевания бетона. Полученные результаты лягут в основу планов строительства будущих космических поселений, которые будут построены на Луне и Марсе в рамках будущих пилотируемых экспедиций, включая миссию NASA Artemis.

Может ли космическая пыль, скрепленная кровью, дать ответ?

Хотя бетон существует еще со времен древних римлян, он является довольно тяжелым материалом, транспортировка которого с Земли обойдется непомерно дорого. Поэтому научное сообщество в основном сосредоточилось на альтернативных решениях для строительных технологий в космосе.

На борту Международной космической станции в 2019 году проводились эксперименты по исследованию свойств бетона на основе цемента в условиях микрогравитации. Credit: ESA/NASA



Например, в прошлом году профессор Манчестерского университета доктор Алед Робертс и его команда предложили связывать внеземную пыль, также известную как реголит, вместе с кровью и мочой астронавтов. В сентябрьском интервью Interesting Engineering доктор Робертс сказал, что в рацион экипажа "необходимо будет ввести дополнительные белки, калории и воду, чтобы восполнить дефицит, возникающий при заборе крови".

Это не первый раз, когда на борту МКС проводятся эксперименты с бетоном. В 2019 году на орбитальной лаборатории NASA проводило небольшие опыты с различными цементными составами. Результаты этих испытаний позволят определить необходимые условия для нового эксперимента. В итоге новые исследования могут привести к разработке более эффективных стратегий приготовления бетонных смесей, а также к созданию оптимальных комбинаций материалов. Возможно, исследователи также предложат новую технологию изготовления бетона, подобную той, которую предложил доктор Робертс, с использованием материалов из других миров.

анонсы и реклама Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Необычная RTX 3080 по цене 3070 Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -37 000р на 3080 MSI Gaming

Источники:

https://phys.org/news/2022-02-concrete-space.html

https://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/news/concrete-advantage-for-space-explorers-mics-iss