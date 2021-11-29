Транспортный самолёт Super Guppy был разработан для перевозки негабаритных деталей, которые слишком велики, чтобы поместился обычный грузовой самолет

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Super Guppy NASA - один из малоизвестных супертяжёлых транспортников, космического агентства.

Этот крупногабаритный грузовой самолет перевозил элементы гигансткой ракеты NASA Saturn V во время подготовки к высадке на Луну в 1960-70-х годах, а в этом месяце он перевез модули для лунной миссии Artemis, запуск которой запланирован на 2025 год, сообщается в блоге NASA.

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Траснспортный самолёт NASA - Super Guppy

Краткая история летального аппарата NASA Super Guppy

Super Guppy был разработан для перевозки негабаритных деталей, которые слишком велики, чтобы поместиться в транспортный самолет обычных размеров. Первоначально он был построен 1962 году фирмой Aero Spacelines, которая переоборудовала Boeing KC-97 Stratotanker для создания тяжелого транспортного самолета, получившего название Pregnant Guppy.

Тремя годами позже фирма Aero Spacelines разработал более крупный вариант, названную Super Guppy, с диаметром грузового отсека 7,6 метра и откидной носовой частью для более оперативных погрузочно-разгрузочных работ. Позже у ныне не существующей Aero Spacelines права на самолёт приобрела компания Airbus. На сегодняшний день в NASA используется единственная оставшаяся модель этого летающего гиганта.

Super Guppy разгрузка теплозащитного кожуха " Orion". Источник: NASA/Исследовательский центр Эмес/Дон Ричи

9 ноября состоялся последний полет Super Guppy, в ходе которого самолет перевез находящуюся в процессе разработки обшивку теплозащитного экрана для космического корабля NASA Orion. Orion - это космический корабль, который отправится на Луну с экипажем в рамках миссии Artemis. Лунная миссия была недавно перенесена NASA на 2025 год с первоначальной даты запуска в 2024 году, отчасти из-за затянувшегося юридического спора с Blue Origin Джеффа Безоса относительно контракта компании SpaceX на разработку и создание лунного модуля.

NASA готовится к высадке на Луну в 2025 году

Теперь, когда юридический спор с Blue Origin урегулирован, NASA полным ходом реализует свои планы по программе Artemis. В ходе транспортировки теплозащитного экрана "Ориона" корабль Super Guppy приземлился на федеральном аэродроме Моффетт вблизи Сан-Хосе, штат Калифорния, после чего теплозащитный экран был доставлен автотранспортом в Исследовательский центр Эймса в Силиконовой долине.

NASA Super Guppy осуществляет посадку и погрузку

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NASA утверждает, что теплозащитный экран корабля Orion является самым большим из когда-либо разработанных для космических полетов с участием экипажа. Щит состоит из титанового каркаса, покрытого слоем углеродного волокна, который будет защищать астронавтов "Artemis" во время возвращения с Луны, когда они войдут в земную атмосферу на скорости до 25 000 миль/ч (40 233 км/ч). Перед тем как люди отправятся на Луну, NASA проведет испытательный полет под названием Artemis I, чтобы убедиться, что все компоненты Orion, включая теплозащитный экран, работают должным образом, и только тогда можно будет дать зеленый свет для долгожданных лунных миссий.