Исследование, опубликованное в среду в журнале The BMJ, показало, что инфекция Covid-19 связана с повышенным риском развития психических расстройств, включая тревогу, депрессию и стрессовые состояния, нейрокогнитивные отклонения и проблемы со сном.

Исследователи подтвердили один из наших худших страхов. Пандемия действительно играет значительную роль в повышении риска психических расстройств.

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Результаты исследования, опубликованные в среду в журнале The BMJ, показали, что заражение вирусом COVID-19 связано с повышенным риском появления психических расстройств, включая тревогу, депрессию, употребление психоактивных веществ и расстройства сна, в течение одного года после первичного заражения.

Люди, пережившие пандемию, подвержены риску психических расстройств.Who_I_Am/iStock Pyngar/iStock "Теперь мы имеем более четкое представление о последствиях пандемии COVID-19 для психического здоровья, - говорит Скотт Вейч, профессор психического здоровья из Университета Шеффилда, в цитируемом докладе.

Несмотря на то, что уже проводились исследования, показывающие повышенный риск тревоги и депрессии у людей с COVID-19, они были ограничены коротким периодом наблюдения (менее шести месяцев) и охватывали незначительный спектр показателей психического здоровья.

В новом исследовании ученые использовали информацию из национальной базы данных здравоохранения Министерства по делам ветеранов США, чтобы оценить риск развития психических заболеваний у людей, проживших не менее 30 дней после положительного результата теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) в период с марта 2020 года по январь 2021 года.

В новом исследовании ученые воспользовались сведениями из национальной базы данных Министерства по делам ветеранов США, оценив риск развития психических заболеваний у людей, перенесших заболевание как минимум спустя 30 дней после положительного теста на ПЦР в период с марта 2020 года по январь 2021 года.

Риск на 60 процентов выше

Данные по 153 848 пациентам, со средним возрастом 63 года, были идентифицированы и сопоставлены с двумя контрольными группами без COVID-19: современной контрольной группой, состоящей из 5 637 840 пользователей системы здравоохранения США без признаков SARS-CoV-2, и более ранней контрольной группой (до пандемии COVID-19), состоящей из 5 859 251 пациентов.

Затем группа с COVID-19 была дополнительно разделена на варианты с легкими и тяжелыми формами течения острой фазы заболевания. Кроме того была собрана дополнительная информация о потенциально влияющих факторах, таких как возраст, раса, пол, образ жизни и история болезни.

Исследователи наблюдали за всеми тремя группами в течение одного года, чтобы оценить риски последствий для психического здоровья, включая тревогу, депрессию и стрессовые расстройства, расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, нейрокогнитивные нарушения и проблемы со сном.

По сравнению с неинфицированной контрольной группой, у людей с положительным результатом теста на COVID-19 риск развития какого-либо психического расстройства в течение одного года был на 60 процентов выше.

Исследования показали, что хотя риски были наиболее высокими у людей с тяжелой формой первичного заболевания, было обнаружено несколько случаев у пациентов с легким течением COVID-19

Ментальное здоровье должно быть в приоритете

"Худшее в пандемии, возможно, уже позади с точки зрения смертности и социальных ограничений. Подводя итоги, можно утверждать, что большая часть исследований, посвященных влиянию COVID-19 на психическое здоровье, является в большей степени ретроспективной", - говорит Вайх.

Он также объясняет, что COVID и изоляция вызвали временный дистресс у населения, а те, кто заразился COVID-19, подвергались умеренно повышенному риску тревоги и депрессии в течение первых 6 месяцев или около того.

"Хотя эпидемиологические изыскания добились больших успехов - по крайней мере, в плане научных публикаций - наша вина в том, что они не обеспечивают приоритетность оценок мероприятий по охране психического здоровья, включая клинические испытания, именно тогда, когда они наиболее необходимы", - добавляет Вейч.

Тем не менее, результаты исследования показывают, что люди, пережившие начальную фазу COVID-19, подвергаются повышенному риску развития целого кластера сопутствующих психических расстройств, и что борьба с ними должна быть приоритетной задачей.

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Источники:

https://www.bmj.com/content/376/bmj-2021-068993

https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(21)00084-5/fulltext

https://www.sheffield.ac.uk/scharr/people/staff/scott-weich