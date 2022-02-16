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Первые в истории мотоциклы Brabus был распроданы за две минуты
Менее чем за две минуты 77 черных и 77 красных мотоциклов 2022 Brabus 1300R нашли своих владельцев.
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Мотоцикл 2022 Brabus 1300R имеет выразительный внешний вид благодаря круглой фаре и прямоугольным воздухозаборникам.Brabus 

 

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Компания Brabus, известная своими высокопроизводительными моделями Mercedes-Benz, на этой неделе представила в альянсе с KTM свой дебютный мотоцикл. Мотоцикл 1300R созданный на базе новой модели 1290 Super Duke R Evo, был выпущен небольшим тиражом и раскуплен в мгновение ока.

Brabus представил модель 1300R 2022 года выпущенную ограниченным тиражом в двух цветовых вариантах - красном и черном.Brabus

 

Немцы взяли на себя задачу превратить новый австрийский мотоцикл в коллекционное и невероятно скоростное произведение искусства, полагаясь на его 1301-кубовый V- образный LC8, который выдает 180 лошадиных сил и 140 Нм (103 фунт-фут). Не имея реальной необходимости возиться с силовой установкой пресловутой ракеты класса "земля-земля", Brabus сосредоточился на создании собственной визуальной идентичности, избегая каких-либо серьезных вмешательств в основные элементы мотоцикла. Единственная деталь, которая может повлиять на производительность двигателя - это дополнительный двухтрубный патрубок Brabus slip-on, однако модель 1300R заявляет те же максимальные показатели мощности и крутящего момента, что и Super Duke.

Сбоку Brabus 1300R похож на KTM Super Duke, на базе которого он создан.Brabus

 

На первый взгляд Brabus 1300R действительно отличается от KTM, в первую очередь благодаря круглой фаре и двум прямоугольным воздушным патрубкам по бокам. Также выделяются легкие кованые колесные диски Monoblock Z от Brabus, тройные зажимы, рычаги тормоза и сцепления, регулируемые задние стойки и сиденье с подогревом черного или красного цвета. Что касается остального, (а KTM заранее позаботился обо всем), установив пакет новейшей электроники, соответствующий уровню супербайка, и современную систему полуактивной подвески WP APEX.

Brabus разработал большинство специальных элементов и карбоновых деталей для 1300R, совместив их с высококлассным оборудованием от известных производителей, таких как Gilles Tooling, который предоставил регулируемые задние стойки.Brabus

Все модификации, разработанные Brabus для 1300R, позволили сэкономить около 6 килограммов  от сухой массы Super Duke, но это, вероятно, наименее важная характеристика для потенциальных покупателей. Самое сложное - это приобрести его.

Менее чем за две минуты 77 черных и 77 красных мотоциклов 2022 Brabus 1300R нашли своих владельцев.Brabus

 

Brabus объявил о выпуске ограниченной партии из 154 мотоциклов, половина из которых окрашена в красный цвет Magma, а остальные - в черный Signature. Неудивительно, что каждый из них стоит 39 500 евро (около 44 860 долларов США), что почти вдвое превышает среднюю европейскую цену на KTM 1290 Super Duke R Evo.

Среди отличительных особенностей 2022 Brabus 1300R - новый экран приветствия на TFT-панели мотоцикла.Brabus

 

Судя по всему, компании было очень легко привлечь 154 человека со всех концов света, готовых заплатить такие деньги за мотоцикл, который они могли видеть только на картинках; Brabus распродал всю партию за 1 минуту и 55 секунд! Электронная форма заказа была активирована на сайте KTM в понедельник, 14 февраля, в 15:00 по среднеевропейскому времени, и менее чем через две минуты весь  ограниченный запас был исчерпан.

Насадка Brabus на выхлопную трубу не изменит максимальные показатели мощности 2022 1300R, но звук, скорее всего, будет другим.Brabus

 

Несколько месяцев назад KTM добился подобного успеха со спортбайком RC 8C, 100 экземпляров которого были распроданы примерно за 4 минуты с момента активации системы заказа. Учитывая, что ориентированная на трек разработка 890 Duke R стоила 35 000 евро (39 750 долларов США) и даже не была сертифицирована для дорог, неудивительно, что ограниченный выпуск Brabus также испарился в мгновение ока. По крайней мере, новые владельцы 1300R получат возможность покататься на нем по городу, а на гоночной трассе он доставит любителям массу удовольствия.

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Источники:
https://www.ktm.com/en-int/brabus-1300-r/pre-order.html
 https://www.brabus.com/en/coops/brabus-1300r.html

#мотоцикл #brabus #ktm
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