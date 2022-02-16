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Компания Brabus, известная своими высокопроизводительными моделями Mercedes-Benz, на этой неделе представила в альянсе с KTM свой дебютный мотоцикл. Мотоцикл 1300R созданный на базе новой модели 1290 Super Duke R Evo, был выпущен небольшим тиражом и раскуплен в мгновение ока.
Немцы взяли на себя задачу превратить новый австрийский мотоцикл в коллекционное и невероятно скоростное произведение искусства, полагаясь на его 1301-кубовый V- образный LC8, который выдает 180 лошадиных сил и 140 Нм (103 фунт-фут). Не имея реальной необходимости возиться с силовой установкой пресловутой ракеты класса "земля-земля", Brabus сосредоточился на создании собственной визуальной идентичности, избегая каких-либо серьезных вмешательств в основные элементы мотоцикла. Единственная деталь, которая может повлиять на производительность двигателя - это дополнительный двухтрубный патрубок Brabus slip-on, однако модель 1300R заявляет те же максимальные показатели мощности и крутящего момента, что и Super Duke.
На первый взгляд Brabus 1300R действительно отличается от KTM, в первую очередь благодаря круглой фаре и двум прямоугольным воздушным патрубкам по бокам. Также выделяются легкие кованые колесные диски Monoblock Z от Brabus, тройные зажимы, рычаги тормоза и сцепления, регулируемые задние стойки и сиденье с подогревом черного или красного цвета. Что касается остального, (а KTM заранее позаботился обо всем), установив пакет новейшей электроники, соответствующий уровню супербайка, и современную систему полуактивной подвески WP APEX.
Brabus разработал большинство специальных элементов и карбоновых деталей для 1300R, совместив их с высококлассным оборудованием от известных производителей, таких как Gilles Tooling, который предоставил регулируемые задние стойки.Brabus
Все модификации, разработанные Brabus для 1300R, позволили сэкономить около 6 килограммов от сухой массы Super Duke, но это, вероятно, наименее важная характеристика для потенциальных покупателей. Самое сложное - это приобрести его.
Brabus объявил о выпуске ограниченной партии из 154 мотоциклов, половина из которых окрашена в красный цвет Magma, а остальные - в черный Signature. Неудивительно, что каждый из них стоит 39 500 евро (около 44 860 долларов США), что почти вдвое превышает среднюю европейскую цену на KTM 1290 Super Duke R Evo.
Судя по всему, компании было очень легко привлечь 154 человека со всех концов света, готовых заплатить такие деньги за мотоцикл, который они могли видеть только на картинках; Brabus распродал всю партию за 1 минуту и 55 секунд! Электронная форма заказа была активирована на сайте KTM в понедельник, 14 февраля, в 15:00 по среднеевропейскому времени, и менее чем через две минуты весь ограниченный запас был исчерпан.
Несколько месяцев назад KTM добился подобного успеха со спортбайком RC 8C, 100 экземпляров которого были распроданы примерно за 4 минуты с момента активации системы заказа. Учитывая, что ориентированная на трек разработка 890 Duke R стоила 35 000 евро (39 750 долларов США) и даже не была сертифицирована для дорог, неудивительно, что ограниченный выпуск Brabus также испарился в мгновение ока. По крайней мере, новые владельцы 1300R получат возможность покататься на нем по городу, а на гоночной трассе он доставит любителям массу удовольствия.
Источники:
https://www.ktm.com/en-int/brabus-1300-r/pre-order.html
https://www.brabus.com/en/coops/brabus-1300r.html