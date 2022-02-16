Информации пока немного, но уже известно, что электромобиль будет разгоняться от 0 до 100 километров в час за 2 секунды и иметь запас хода 700 километров.

Как стало известно в декабре, Lexus находится на ранней стадии преобразования в полностью электрический премиум-бренд. Самой захватывающей частью этой трансформации обещает стать концепт BEV Sport - электрическое купе с пропорциями суперкара, которое может быть, оснащено твердотельной батареей с увеличенным запасом хода. На последних фото и видео концепт показывает себя как достойный электрический преемник знаменитого суперкара LFA.

Концепт BEV Sport может стать одним из первых автомобилей Toyota, питающихся от твердотельных батарей. Lexus реклама

По мере перехода к новому бренду, Lexus планирует в полной степени использовать преимущества производительности электрических технологий

Концепт BEV Sport - это образец стратегии Lexus в отношении автомобилей на аккумуляторных источниках питания, ориентированной на производительность, поэтому на дороге и треке он будет выглядеть гораздо лучше, чем в заполненном концепт-карами выставочном центре.

Lexus демонстрирует концепт BEV Sport, высокопроизводительное электрическое купе, которое будет входить в семейство электромобилей, которые выйдут на рынок к 2030 году. Lexus

Lexus не раскрывает никаких новых подробностей в последней презентации, но подтвердил, что серийная версия, будет способна разгоняться от 0 до 62 миль в час (100 километров в час) в пределах 2 секунд и иметь запас хода до 435 миль (700 километров). Эти характеристики, по всей видимости, будут достигнуты благодаря твердотельным элементам питания, что позволит BEV Sport стать испытательным стендом для таких аккумуляторов.

BEV Sport будет одним из множества будущих электромобилей, которые Lexus планирует выпустить в этом десятилетии. К 2030 году компания намерена представить электромобиль в каждом ценовом диапазоне, а через пять лет после этого она намерена стать полностью электрической компанией.

BEV Sport определенно выглядит как электромобиль для искушенных водителей. Lexus

Пока неизвестно, когда компания предоставит подробную информацию о BEV Sport, но это тот тип концепта, который мог бы неплохо смотреться на Женевском автосалоне 2022 года, который должен был состояться всего через пару недель, если бы его не отменили из-за вызванных пандемией коронавируса проблем в автомобильной индустрии.

Небольшой видеоролик, демонстрирующий работу BEV Sport в паре с LF-A. Lexus.

Lexus впервые показал высокопроизводительный электрический спортивный автомобиль с пробегом более 430 миль.

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Источники: Lexus Europe

https://newsroom.lexus.eu/new-images-released-of-future-lexus-electric-sports-car/