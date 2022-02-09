Швейцарский аэрокосмический стартап Destinus SA построит гиперзвуковой самолет на водородном топливе, и его конструкция не потребует строительства новой инфраструктуры

Швейцарская аэрокосмическая компания Destinus SA хочет построить гиперплан с водородным двигателем, чтобы решить проблему быстрого и экологически чистого транспорта. Destinus стала еще на шаг ближе к осуществлению своей мечты после того, как привлекла 26,8 млн швейцарских франков (29 млн долларов США) в рамках раунда начального финансирования, говорится в пресс-релизе компании.

Destinus реклама

В то время как автомобильная промышленность намерена перейти на электрификацию с использованием аккумуляторов для решения проблемы выбросов углекислого газа, переход авиационной отрасли будет не таким простым. Полеты на аккумуляторных батареях, хотя и находятся в стадии испытаний и разработки, имеют огромные препятствия, которые необходимо преодолеть в отношении их выносливости и грузоподъемности. В то время как воздушные такси, работающие на элементах питания, могли бы решить проблемы передвижения в пределах города, авиационная промышленность нацелена на альтернативные виды топлива, такие как водород.

Самое большое преимущество использования водорода в качестве источника энергии заключается в том, что он не выделяет углекислого газа. При сжигании в качестве топлива водород в качестве побочного продукта выделяет воду, которую можно снова расщепить с помощью экологически чистых методов и это является большим преимуществом для транспортного сектора. Компания Destinus хочет продвинуть эту концепцию еще дальше и при помощи водорода обеспечить разработать гиперзвуковые аппараты.

Самолет, который летает со скоростью ракеты!

Как сообщается в пресс-релизе, компания Destinus разрабатывает гиперплан, представляющий собой гибрид между самолетом и ракетой. Гиперсамолету не нужна специальная инфраструктура, поскольку он может использовать существующие аэропорты для взлета и посадки. Однако, когда он достигает определенной высоты, он переключается на криогенный ракетный двигатель, который разгоняет самолет до гиперзвуковых скоростей и сокращает время в пути между континентами до пары часов.

Компания основана Михаилом Кокоричем, крупным предпринимателем, обладающим инженерными, техническими и организационными навыками. В настоящее время в компании работает команда более 50 инженеров и менеджеров, которые ранее работали в Arianespace, Boeing, Airbus, Dassault, Rolls-Royce и других крупных аэрокосмических компаниях. В этом году компания планирует увеличить численность своей команды до 100 человек, чтобы активизировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и начать летные испытания.

За короткое время своего существования компания уже разработала уникальные подсистемы, в частности, активную систему охлаждения для своего гиперплана, и даже запатентовала ее. Концепцию поддержали различные венчурные фонды со всего мира, и компания хочет использовать эти средства для разработки своих водородных воздухоплавательных ракетных двигателей и проведения сверхзвуковых испытательных полетов в течение следующих 18 месяцев.

Председателем консультативного совета компании является бывший министр экономики и технологий и вице-канцлер Германии Филипп Рёслер. Сам являясь страстным пилотом, Рослер сказал: "Захватывает дух при виде будущего, в котором будет доступно путешествие в любую точку мира за 1-2 часа". Разрабатываемый гиперплан будет использовать жидкий водород для питания своих двигателей. Это открывает прекрасную возможность летать быстро и в то же время быть углеродно-нейтральным. Я рад, что такие компании, как Destinus, смогут обеспечить европейское лидерство в аэрокосмическом секторе".

анонсы и реклама RTX 3070 уже дешевле 100 тр Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела 3070 ASUS отдают задешево после обвала крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Источники:

https://destinus.ch/hyperplane/