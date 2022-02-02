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Новый грузовой беспилотник компании Natilus сможет перевозить на 60% грузов больше за половину стоимости
Natilus N3.8T, грузовой самолет следующего поколения, гарантирует значительную экономию и сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу
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Калифорнийская компания Natilus показала новый беспилотный самолет, который, по ее мнению, позволит сделать грузовые авиаперевозки более экологичными и экономически эффективными, сообщает издание NewAtlas. Компания разработала самолет со смешанным крылом, похожий на концепцию "зеленого лайнера" NASA X-48, который, по ее словам, позволяет увеличить объем груза примерно на 60% по сравнению с традиционными самолетами того же веса при одновременном снижении затрат и выбросов углекислого газа на 50 процентов".

Natilus N3.8T, грузовой самолет следующего поколения, гарантирует значительную экономию и сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу

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Первая модель Natilus, N3.8T, будет иметь максимальный взлетный вес 8 618 кг (19 000 фунтов) и дальность полета 1 667 километров (1 035 миль), с возможностью перемещения грузов до 3 855 кг (8 500 фунтов). Компания недавно завершила второе испытание в аэродинамической трубе (показанное на видео ниже) своего двухмоторного турбовинтового самолета и заявила, что намерена осуществить первые поставки беспилотного самолета примерно в 2025 году.

Двукратное сокращение расходов на воздушные перевозки

По примеру NASA с его концепцией X-48, компания Natilus использовала планер со смешанным крылом для повышения топливной эффективности и снижения воздействия N3.8T на окружающую среду. Конструкция летательного аппарата позволяет увеличить грузовое пространство, а следовательно, снизить эксплуатационные расходы. "Снижение стоимости авиаперевозок на 50% позволит поставлять более свежие продукты в наши магазины, обеспечит процветание трансграничной электронной коммерции и даст возможность развиваться регионам с низкой инфраструктурой", - сказал в своем заявлении Алексей Матюшев, генеральный директор компании Natilus.

Испытание в аэродинамической трубе Natilus 2021

Цель состоит в том, чтобы грузовые беспилотники Natilus начали доставлять небольшие заказы, прежде чем будут разработаны более крупные модели с большей грузоподъемностью и дальностью полета до 8 220 км (5 112 миль). Компания Natilus только что объявила о заключении соглашения с оператором сети беспилотных летательных аппаратов Volatus Aerospace о получении первого серийного образца N3.8T.

 

Компания Natilus ожидает, что поставки ее беспилотного грузового беспилотника N3.8T начнутся в 2025 году. Volatus Aerospace

Многие компании стремятся повысить эффективность воздушных грузоперевозок на фоне проблем в цепочке поставок, вызванных пандемией, а также рекордным спросом на электронную коммерцию. Компания Boeing, к примеру, только что объявила о разработке нового грузового самолета 777-8 Freighter, топливная эффективность которого будет повышена на 25 процентов. Еще одна калифорнийская компания H2 Clipper ищет инвесторов для разработки концепции дирижабля с нулевым уровнем выбросов, который будет стоить на четверть дешевле традиционных грузовых самолетов. Поскольку авиационная промышленность стремится уменьшить свое воздействие на окружающую среду, грузовые авиаперевозки в ближайшем будущем могут серьезно измениться.

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Источники:
https://newatlas.com/aircraft/natilus-freight-remotely-piloted-blended-wing-drone/
 https://newsdirect.com/news/volatus-aerospace-secures-first-production-delivery-slot-for-natilus-large-remotely-piloted-cargo-drone-304581305

#технологии #беспилотник #авиация
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