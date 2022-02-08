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Австрийская Pro-Ject выпустила первый полностью автоматический проигрыватель винила - Automat A1
Лидер на рынке виниловых проигрывателей и аудиофильского оборудования австрийская компания Pro-Ject Audio Systems выпустила первый полностью автоматический проигрыватель виниловых пластинок Automat A1
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Продажи виниловых пластинок неуклонно растут в течение последних нескольких лет, благодаря новому поколению любителей "настоящего звука". Австрийский Hi-Fi бренд Pro-Ject выпустил новую серию виниловых проигрывателей, ориентированных на удобство и простоту эксплуатации. Первые полностью автоматические проигрыватели компании начинаются с модели начального уровня Automat A1.

Потребовалось более 30 лет для создания полностью автоматического проигрывателя, и наконец-то компания Pro-Ject добавила его в свой ассортимент. Pro-Ject

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Модель A1 стала первым продуктом партнерства, объявленного в прошлом году с заводом Fehrenbacher GmbH в Германии, где производились оригинальные деки Dual. Благодаря этому Pro-Ject получила доступ к проверенным технологиям автоматического управления, а линия Automat теперь изготавливается вручную в Германии с использованием преимущественно местных комплектующих.

Автоматизированный механический привод поднимает тонарм, перемещает картридж звукоснимателя к первой дорожке виниловой пластинки и мягко опускает для воспроизведения. Pro-Ject

 

Конечно, системы автоматического пуска/остановки далеко не новы, но в современных Hi-Fi системах они являются редкостью. Механическая система A1 работает именно так, как от нее ожидаешь. Вместо того, чтобы вручную поднимать и устанавливать звукосниматель, пользователю нужно просто установить скорость воспроизведения и нажать кнопку старт.

Automat A1 оснащен 8,3-дюймовым алюминиевым тонармом с композитной головкой и картриджем Ortofon.  Pro-Ject

 

Затем автоматический поворотный механизм поднимает тонарм и перемещает картридж звукоснимателя к первой звуковой канавке винила и плавно опускает ее для воспроизведения. По словам компании, полностью механический привод  отключается и поднимается лишь после того, как игла звукоснимателя доходит  до последней канавки. При необходимости система может управляться в ручном режиме.

Проигрыватель с ременным приводом поддерживает скорости воспроизведения 33 и 45 об/мин, имеет демпфированный металлический диск для снижения паразитных колебаний и поставляется с 8,3-дюймовым алюминиевым тонармом, который заканчивается антимагнитной головкой из полимера, армированного углеродным волокном. На нем установлен картридж Ortofon OM 10, прижимная сила и функция антискатывания (Anti-skate)  которого предварительно отрегулированы для удобства использования.

Проигрыватель Automat A1 поставляется со встроенным фонокорректором, который можно отключить, если слушатель предпочитает использовать свой собственный или если в его усилителе уже есть фонокорректор. Pro-Ject

 

Амортизированное деревянное шасси опирается на регулируемые отсоединяемые ножки, которые помогают устранить нежелательную вибрацию и гарантировать чистый аудио сигнал. Проигрыватель поставляется с собственным фонокорректором. Впрочем, его можно отключить, если усилитель класса hi-fi, к которому он подключается, уже имеет собственный предусилитель или если пользователь предпочитает использовать внешнее устройство.

В настоящее время компания Pro-Ject начала поставки Automat A1 дилерам, у которых вы можете приобрести его за 499 долларов США. На данный момент не сообщается, когда можно ожидать появления других моделей Automat.

 

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Страница продукта: Automat A1    
https://www.project-audio.com/en/product/a1/

#audio #винил #виниловые проигрыватели #hi-fi #pro-ject
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