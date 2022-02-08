Продажи виниловых пластинок неуклонно растут в течение последних нескольких лет, благодаря новому поколению любителей "настоящего звука". Австрийский Hi-Fi бренд Pro-Ject выпустил новую серию виниловых проигрывателей, ориентированных на удобство и простоту эксплуатации. Первые полностью автоматические проигрыватели компании начинаются с модели начального уровня Automat A1.
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Модель A1 стала первым продуктом партнерства, объявленного в прошлом году с заводом Fehrenbacher GmbH в Германии, где производились оригинальные деки Dual. Благодаря этому Pro-Ject получила доступ к проверенным технологиям автоматического управления, а линия Automat теперь изготавливается вручную в Германии с использованием преимущественно местных комплектующих.
Конечно, системы автоматического пуска/остановки далеко не новы, но в современных Hi-Fi системах они являются редкостью. Механическая система A1 работает именно так, как от нее ожидаешь. Вместо того, чтобы вручную поднимать и устанавливать звукосниматель, пользователю нужно просто установить скорость воспроизведения и нажать кнопку старт.
Затем автоматический поворотный механизм поднимает тонарм и перемещает картридж звукоснимателя к первой звуковой канавке винила и плавно опускает ее для воспроизведения. По словам компании, полностью механический привод отключается и поднимается лишь после того, как игла звукоснимателя доходит до последней канавки. При необходимости система может управляться в ручном режиме.
Проигрыватель с ременным приводом поддерживает скорости воспроизведения 33 и 45 об/мин, имеет демпфированный металлический диск для снижения паразитных колебаний и поставляется с 8,3-дюймовым алюминиевым тонармом, который заканчивается антимагнитной головкой из полимера, армированного углеродным волокном. На нем установлен картридж Ortofon OM 10, прижимная сила и функция антискатывания (Anti-skate) которого предварительно отрегулированы для удобства использования.
Амортизированное деревянное шасси опирается на регулируемые отсоединяемые ножки, которые помогают устранить нежелательную вибрацию и гарантировать чистый аудио сигнал. Проигрыватель поставляется с собственным фонокорректором. Впрочем, его можно отключить, если усилитель класса hi-fi, к которому он подключается, уже имеет собственный предусилитель или если пользователь предпочитает использовать внешнее устройство.
В настоящее время компания Pro-Ject начала поставки Automat A1 дилерам, у которых вы можете приобрести его за 499 долларов США. На данный момент не сообщается, когда можно ожидать появления других моделей Automat.
Страница продукта: Automat A1
https://www.project-audio.com/en/product/a1/