Лидер на рынке виниловых проигрывателей и аудиофильского оборудования австрийская компания Pro-Ject Audio Systems выпустила первый полностью автоматический проигрыватель виниловых пластинок Automat A1

Продажи виниловых пластинок неуклонно растут в течение последних нескольких лет, благодаря новому поколению любителей "настоящего звука". Австрийский Hi-Fi бренд Pro-Ject выпустил новую серию виниловых проигрывателей, ориентированных на удобство и простоту эксплуатации. Первые полностью автоматические проигрыватели компании начинаются с модели начального уровня Automat A1.

Потребовалось более 30 лет для создания полностью автоматического проигрывателя, и наконец-то компания Pro-Ject добавила его в свой ассортимент. Pro-Ject реклама

Модель A1 стала первым продуктом партнерства, объявленного в прошлом году с заводом Fehrenbacher GmbH в Германии, где производились оригинальные деки Dual. Благодаря этому Pro-Ject получила доступ к проверенным технологиям автоматического управления, а линия Automat теперь изготавливается вручную в Германии с использованием преимущественно местных комплектующих.

Автоматизированный механический привод поднимает тонарм, перемещает картридж звукоснимателя к первой дорожке виниловой пластинки и мягко опускает для воспроизведения. Pro-Ject

Конечно, системы автоматического пуска/остановки далеко не новы, но в современных Hi-Fi системах они являются редкостью. Механическая система A1 работает именно так, как от нее ожидаешь. Вместо того, чтобы вручную поднимать и устанавливать звукосниматель, пользователю нужно просто установить скорость воспроизведения и нажать кнопку старт.

Automat A1 оснащен 8,3-дюймовым алюминиевым тонармом с композитной головкой и картриджем Ortofon. Pro-Ject

Затем автоматический поворотный механизм поднимает тонарм и перемещает картридж звукоснимателя к первой звуковой канавке винила и плавно опускает ее для воспроизведения. По словам компании, полностью механический привод отключается и поднимается лишь после того, как игла звукоснимателя доходит до последней канавки. При необходимости система может управляться в ручном режиме.

Проигрыватель с ременным приводом поддерживает скорости воспроизведения 33 и 45 об/мин, имеет демпфированный металлический диск для снижения паразитных колебаний и поставляется с 8,3-дюймовым алюминиевым тонармом, который заканчивается антимагнитной головкой из полимера, армированного углеродным волокном. На нем установлен картридж Ortofon OM 10, прижимная сила и функция антискатывания (Anti-skate) которого предварительно отрегулированы для удобства использования.

Проигрыватель Automat A1 поставляется со встроенным фонокорректором, который можно отключить, если слушатель предпочитает использовать свой собственный или если в его усилителе уже есть фонокорректор. Pro-Ject

Амортизированное деревянное шасси опирается на регулируемые отсоединяемые ножки, которые помогают устранить нежелательную вибрацию и гарантировать чистый аудио сигнал. Проигрыватель поставляется с собственным фонокорректором. Впрочем, его можно отключить, если усилитель класса hi-fi, к которому он подключается, уже имеет собственный предусилитель или если пользователь предпочитает использовать внешнее устройство.

В настоящее время компания Pro-Ject начала поставки Automat A1 дилерам, у которых вы можете приобрести его за 499 долларов США. На данный момент не сообщается, когда можно ожидать появления других моделей Automat.

анонсы и реклама -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену Страшный обвал цен RTX 3070 3070 ASUS отдают задешево после обвала крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> RTX 3060 подешевели за неделю на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Страница продукта: Automat A1

https://www.project-audio.com/en/product/a1/