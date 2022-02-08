Компания Rheinmetall представила портативную систему противовоздушной обороны Skyranger 30 HEL, в которой используются 30-мм автоматическая пушка, ракеты ПВО малой дальности (SHORAD) и высокоэнергетический лазер для защиты мобильных подразделений.
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За последнее десятилетие появилась совершенная система беспилотников, автономных летательных систем и "умных" боеприпасов, что вызвало необходимость в новом поколении средств противодействия.
Проблема в том, что ни одно оружие не является панацеей, способной устранить все угрозы, поэтому для полной защиты необходима их комбинация. Это немного напоминает авианосец, который кажется уязвимым, потому что у него мало оружия, но его очень трудно уничтожить, потому что он находится в центре оборонительного щита. Этот щит простирается на сотни километров и состоит из множества кораблей, подводных лодок, спутников, самолетов, ракет и точечных средств обороны, которые вражеские силы должны преодолеть, чтобы достичь своей цели.
Skyranger 30 HEL работает по аналогичному принципу, хотя и в меньшем масштабе и на меньших дистанциях. Он основан на системе Skyranger 30 компании Rheinmetall, дебют которой состоялся в прошлом году в Буре, Швейцария. Как и его предшественник, Skyranger 30 HEL представляет собой роботизированную турель, построенную на базе револьверной пушки Oerlikon KCA 30 × 173 мм, которая была создана для истребителя Saab 37 Viggen и была модернизирована как 30 мм x 173 KCE. Она стреляет программируемыми вольфрамовыми осколочно-фугасными снарядами с задержкой времени со скоростью 1200 выстрелов в минуту.
При весе всего около 2,5 тонн, башня может быть установлена на бронемашины 6 x 6 или более крупные, что позволяет обеспечить защиту от самолетов, вертолетов и беспилотников. Однако эти средства не всегда эффективны и могут быть опасны или незаконны для использования в населенных пунктах, поэтому Skyranger 30 также включает ракеты SHORAD для борьбы с угрозами на малых высотах. Для их наведения на цель используется комплекс радаров, видеокамер, лазерных дальномеров и инфракрасных датчиков, которые могут отслеживать цели по дуге 360 градусов на расстоянии до 20 километров (12 миль).
Последним дополнением к этому комплексу для Skyranger 30 HEL является высокоэнергетическое лазерное оружие с автономными датчиками. Этот лазер излучает луч мощностью 20 кВт, который может автоматически наводиться на цели и нейтрализовать их. Согласно заявлению Rheinmetall, в ближайшем будущем планируется увеличить эту мощность до 50 кВт, а в идеале - до 100 кВт. Это позволит Skyranger 30 HEL иметь не только очень большой радиус действия, но и практически неограниченный запас лазерных боеприпасов по цене около доллара за выстрел, при условии наличия энергии.
Источники: Rheinmetall
https://www.rheinmetall.com/en/rheinmetall_ag/press/news/latest_news/index_29504.php