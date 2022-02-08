Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Оборонный концерн Rheinmetall разработал портативную систему ПВО Skyranger 30 HEL с боевым лазером на 20 кВт
Крупнейший производитель военной техники и вооружения в Германии и Европе оборонный концерн Rheinmetall AG презентовал гибридное решение для современной мобильной противовоздушной обороны
анонсы и реклама
RTX 3070 уже дешевле 100 тр
Снижение цен MSI 3070 Ti до уровня не Ti
Необычная RTX 3080 по цене 3070
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Компания Rheinmetall представила портативную систему противовоздушной обороны Skyranger 30 HEL, в которой используются 30-мм автоматическая пушка, ракеты ПВО малой дальности (SHORAD) и высокоэнергетический лазер для защиты мобильных подразделений.

Турель Skyranger 30 HEL установлена на бронетранспортере 8 x 8. Rheinmetall AG

реклама

 

За последнее десятилетие появилась совершенная система беспилотников, автономных летательных систем и "умных" боеприпасов, что вызвало необходимость в новом поколении средств противодействия.

Проблема в том, что ни одно оружие не является панацеей, способной устранить все угрозы, поэтому для полной защиты необходима их комбинация. Это немного напоминает авианосец, который кажется уязвимым, потому что у него мало оружия, но его очень трудно уничтожить, потому что он находится в центре оборонительного щита. Этот щит простирается на сотни километров и состоит из множества кораблей, подводных лодок, спутников, самолетов, ракет и точечных средств обороны, которые вражеские силы должны преодолеть, чтобы достичь своей цели.

Автоматическая револьверная пушка 30 мм x 173 KCE. Rheinmetall AG

 

Skyranger 30 HEL работает по аналогичному принципу, хотя и в меньшем масштабе и на меньших дистанциях. Он основан на системе Skyranger 30 компании Rheinmetall, дебют которой состоялся в прошлом году в Буре, Швейцария. Как и его предшественник, Skyranger 30 HEL представляет собой роботизированную турель, построенную на базе револьверной пушки Oerlikon KCA 30 × 173 мм, которая была создана для истребителя Saab 37 Viggen и была модернизирована как 30 мм x 173 KCE. Она стреляет программируемыми вольфрамовыми осколочно-фугасными снарядами с задержкой времени со скоростью 1200 выстрелов в минуту.

При весе всего около 2,5 тонн, башня может быть установлена на бронемашины 6 x 6 или более крупные, что позволяет обеспечить защиту от самолетов, вертолетов и беспилотников. Однако эти средства не всегда эффективны и могут быть опасны или незаконны для использования в населенных пунктах, поэтому Skyranger 30 также включает ракеты SHORAD для борьбы с угрозами на малых высотах. Для их наведения на цель используется комплекс радаров, видеокамер, лазерных дальномеров и инфракрасных датчиков, которые могут отслеживать цели по дуге 360 градусов на расстоянии до 20  километров  (12 миль).

Последним дополнением к этому комплексу для Skyranger 30 HEL является высокоэнергетическое лазерное оружие с автономными датчиками. Этот лазер излучает луч мощностью 20 кВт, который может автоматически наводиться на цели и нейтрализовать их. Согласно заявлению Rheinmetall, в ближайшем будущем планируется увеличить эту мощность до 50 кВт, а в идеале - до 100 кВт. Это позволит Skyranger 30 HEL иметь не только очень большой радиус действия, но и практически неограниченный запас лазерных боеприпасов по цене около доллара за выстрел, при условии наличия энергии.

анонсы и реклама
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
Страшный обвал цен RTX 3070
3070 ASUS отдают задешево после обвала крипты
<b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30%
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming

Источники: Rheinmetall
 https://www.rheinmetall.com/en/rheinmetall_ag/press/news/latest_news/index_29504.php

#наука #военный арсенал #военные технологии
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ученые из Сиднея разработали радар сверхвысокого разрешения, который может найти применение в медицине
Ученые из Израиля успешно провели первую в мире 3D-трансплантацию тканей спинного мозга человека
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Хакеры попытались вывести $4 млрд в Биткоинах, отказавшись взять $1 млрд и вернуть 120 000 ВТС
34
Студент, отслеживавший самолет Маска, отклонил предложение о 3-летней подписке на Tesla за остановку сервиса
25
Утром 7 февраля Биткоин подорожал до $43 000, а аналитики Bloomberg ожидают роста до $100 000
44
GeForce GTX 470 спустя 12 лет – стоит ли покупать старую видеокарту на вторичном рынке по мнению WG
35
Майнер подсчитал сроки окупаемости видеокарт RTX 3000 и RX 6000 при одновременной добыче Eth+Toncoin
39
Ученые из Сингапура разработали прототип дыхательного анализатора, способного обнаружить COVID-19 за 5 мин
3
111 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5 и MIUI 12 от февраля 2022 года
3
47 смартфонов Xiaomi скоро получат глобальную прошивку MIUI 13
+
Майнер частично разблокировал GeForce RTX 3050 LHR, но отказался использовать её для добычи Эфира
16
Обнаружена первая в истории "блуждающая" черная дыра, перемещающаяся по галактике cо скоростью 45 км/с
9
Падение цен на видеокарты позволило GeForce RTX 3070 Ti стать самой популярной в США и Европе
32
Asus представила ROG Keycap - сменный колпачок клавиши Shift для клавиатуры с тремя вентиляторами
15
Российские майнеры зарабатывают миллионы рублей сжигая попутный газ с нефтяных месторождений
13
Новое обновление Steam увеличивает полезный объем накопителя консоли Steam Deck
4
Появились цены второй волный продажи RTX 3050 в DNS
51
Десктопная версия видеокарты RTX 3050 появилась в статистике Steam
6
THG рассчитали прибыльность в майнинге видеокарт 2000, 3000 серии и RX - окупаемость займет годы
34
Детали крупного DLC для симулятора Factorio: сопоставимые с оригиналом размеры, отключаемый контент и сроки выхода
2
Spacenews: NASA и SpaceX изучают причины задержки раскрытия парашюта Crew Dragon
4
Ошибка NASA стоила агентству дорогостоящего космического аппарата для исследования Марса в $125 млн
9

Популярные статьи

5 причин не покупать видеокарты GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000 в 2022 году
108
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R.: Oblivion Lost Remake 2.5
2
Замена термопрокладок и термопасты на видеокарте ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi
87
Лицензионная Windows 10 стоит всего $7.43 на праздничной распродаже в честь Дня святого Валентина
Почему S.T.A.L.K.E.R. 2 превратился в Ж.Д.A.L.K.E.R. 2, а когда все же выйдет, оправдает ли ожидания
83
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Ryzen 3 1200 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060
15
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 14 OLED (K3400P)
2
Безопасность в сети - ищем обидчика
13
Вентилятор ID-COOLING WF-12025-SD-K - сделано качественно, но есть нюансы
13
Лор вселенной Borderlands
2

Сейчас обсуждают

Владимир Захаров
12:11
во что то полезное для общества свои деньги бы вложила. Илон Маск постоянно что то придумывает. Полет на Марс Да полет на марс это очень полезно для обсчества конечно
NVIDIA отказалась от покупки ARM
Павел Вайсберг
12:10
POS будет сегодня, завтра, летом и никогда с одинаковой вероятностью.
Российские майнеры скупают геймерские видеокарты на фоне роста курса Эфира выше 3000 долларов
omoikane
12:07
ты мне доказывал что все это фейки вот тебе мой заказ, на акции ситилинка :D В очередной раз купил по ррц :D
Появились цены второй волный продажи RTX 3050 в DNS
Алексей Владимирович
12:07
Этот проект уже работает три года
Российские майнеры зарабатывают миллионы рублей сжигая попутный газ с нефтяных месторождений
ivan
12:07
Точно, других монет же нет.
Подорожание Биткоина может привести к росту курса Эфира и вернуть спрос на видеокарты у майнеров
Tank
12:07
Професия актёра завершает своё существование - хули им миллионы платить если директор может их себе в карман положить?
Фанаты не довольны, что молодого Люка Скайуокера в озвучивает нейросеть
Гоогле Гооглев
12:06
Не ругайте зелота , он зарабатывает , как может , разводит и шитилинк и оверлокерс
Подорожание Биткоина может привести к росту курса Эфира и вернуть спрос на видеокарты у майнеров
Tank
12:05
Куртке никто не верит - поделом жлабону монополисту.
NVIDIA отказалась от покупки ARM
Dmitry Nogaev
12:04
Видимо есть заинтересованные в майнинге лица в той же власти, кто легко заткнул центробанк и фсбшников с их запретом
Налогообложение майнинга в России может пополнить казну более чем на 1 триллион рублей в год по расчетам властей
Арктур Пирожков
12:04
Голимую однокулерку ыыы))
Появились цены второй волный продажи RTX 3050 в DNS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем