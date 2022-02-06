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Гляциологи из университета Техаса отправляют подводного робота для изучения ледников Гренландии
Ученые собираются использовать беспилотную подводную лодку для исследования трех гренландских ледников: Kangilliup Sermia, Umiammakku Sermiat и Kangerlussuup Sermia
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Гляциология -  наука о природных льдах во всех их разновидностях на поверхности Земли, в атмосфере, гидросфере и литосфере. (Википедия)

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Возможно, они являются передним краем обороны в борьбе с изменениями климата, однако мы до сих пор мало знаем о том, что происходит на подводном фронте гренландских ледников. Запланированное погружение роботов может изменить ситуацию и раскрыть некоторые тайны, что возможно позволит нам узнать, насколько эти ледяные резервуары могут способствовать повышению уровня моря в результате глобального потепления, вызванного деятельностью человека.

Новая миссия, возглавляемая исследователями из Техасского университета, должна стартовать в середине лета 2023 года и направить подводного робота для изучения  трех ледников Гренландии: Kangilliup Sermia, Umiammakku Sermiat и Kangerlussuup Sermia, которые расположены на западном побережье острова.

Ледник Kangerlussuup Sermia в Гренландии - объект новых подводных исследований под руководством специалистов Техасского университета. Credit: Denis Felikson

Неисследованные ледниковые горы

Ученые впервые смогут рассмотреть ледники Гренландии с настолько близкого расстояния. Исследователи отправят дистанционно управляемое подводное судно под названием Nereid Under Ice (NUI) к подножию ледников - туда, где они граничат с океаном.

Для работы в таких сложных условиях на большом удалении от корабля поддержки робот имеет сложную систему резервирования, включая несколько двигательных установок, аккумуляторных батарей и навигационных систем.

Основным каналом связи является тонкое оптическое волокно длиной 10 миль, соединяющее NUI с кораблем поддержки, что позволяет операторам управлять его камерами и манипулятором. Робот может управляться с помощью подводной акустики в случае обрыва волокна и способен автоматически вернуться в "точку сбора", если связь прервется.

Подводная лодка будет исследовать не сам массив льда, а ледниковые отложения, из песка и обломочного материала, известные как морены, которые ледник перемещает  по мере своего движения. Морены переносят лед из внутренних районов Гренландии в океан, действуя как засор, препятствующий стоку воды, и стабилизируют ледяной щит.

Подводная лодка будет исследовать не сам массив льда, а ледниковые отложения, из песка и обломочного материала, известные как морены, которые ледник перемещает перед собой по мере своего движения. Морены переносят лед из внутренних районов Гренландии в океан, действуя подобно пробке, препятствующей стеканию воды в канализацию, и таким образом стабилизируют ледяной щит.

Nereid Under Ice (NUI) с открытыми створками приборного отсека готов к сбору образцов во время экспедиции 2019 года в Северном Ледовитом океане. Миссия под руководством UT Austin будет зависеть от способности аппарата работать в сложных условиях подводной среды больших ледников Гренландии. Credit: Luis Lamar, courtesy of the Avatar Alliance Foundation.

 

Правда, остается открытым вопрос: что произойдет, если выдернуть пробку? Для того чтобы понять, как повышается уровень моря по мере таяния Арктики, необходим ответ на этот вопрос. Чтобы найти ответ, подлодка будет изучать морфологию морен и соберет керны осадочных пород, что позволит исследователям лучше понять, насколько они стабильны. Подлодка также будет собирать образцы пород из шлейфа осадочных отложений, поднимающихся из-подо льда ледника.

"Большая неопределенность в вопросе вклада Гренландии в повышение уровня моря заключается в ответе на вопрос: " Насколько быстро ледниковый щит будет терять массу?", - объясняет в своем заявлении Джинни Катания, профессор Школы геонаук Джексона Техасского университета, возглавляющая экспедицию. "Мы знаем, как много воды хранится в ледниковом щите, мы знаем, что климат теплеет и изменяет ледниковый щит, но чего мы не знаем, так это скорости, с которой эти ледники будут способствовать повышению уровня моря".

Профессор Джинни Катания из Школы геонаук UT Джексона Техасского университета во время полевой экспедиции 2021 года на один из ледников Аляски. Для нее, как гляциолога, ледники Гренландии и Аляски являются ключевым объектом исследований, направленных на понимание проблемы повышения уровня Мирового океана. Credit: Marcy Davis/Институт геофизики Техасского университета

 

Некоторые ученые предполагают, что воздействие глобального потепления на повышение уровня моря можно отсрочить, если использовать некий механизм для формирования этих подводных морен, поддерживая тем самым Гренландский ледяной щит, а изучение такой важной информации может оказаться полезным для будущих геоинженерных проектов.

По мнению некоторых экспертов, создание искусственных морен позволит выиграть время, пока мир переходит на низкоуглеродные источники энергии. Данное исследование поможет определить, является ли эта идея жизнеспособной.

"Это наука с высоким риском и высокой отдачей, но это именно тот смелый шаг, который необходимо сделать для решения насущных и важных для общества вопросов об изменении климата и геоопасностях", - заявил Демиан Саффер, директор Института геофизики Техасского университета. "Если проект удастся, он может изменить наше понимание проблемы повышения уровня Мирового океана".

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Источники:        
 https://news.utexas.edu/2022/01/31/robotic-exploration-of-uncharted-underwater-glacial-walls-set-for-2023/

#технологии #наука #подводная лодка #гляциология #океанография
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