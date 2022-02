Nereid Under Ice (NUI) с открытыми створками приборного отсека готов к сбору образцов во время экспедиции 2019 года в Северном Ледовитом океане. Миссия под руководством UT Austin будет зависеть от способности аппарата работать в сложных условиях подводной среды больших ледников Гренландии. Credit: Luis Lamar, courtesy of the Avatar Alliance Foundation.