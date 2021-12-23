Свержение Google с престола - это не просто признак того, что люди отдают предпочтение социальным сетям. Это также сигнал об изменениях в работе технологической индустрии.

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Поскольку год подходит к концу, Google представил нам интересную функцию под названием "Год в поиске", где можно просмотреть популярные тенденции в различных категориях, таких как спорт, фильмы, песни, игры, люди, шоу и многое другое.

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Google не включила в список популярные сайты, потому что в этом году ей пришлось бы бороться за второе место в собственном списке. Согласно данным Cloudflare, TikTok опередил Google и занял первое место в списке самых популярных доменов в 2021 году. Сюда входит весь набор сервисов Google, таких как карты, система переводов, бронирование авиабилетов, новости, фотографии и многое другое.

Платформа на основе приложений, принадлежащая китайской компании ByteDance, представляет собой глобальную версию Doujin, которая была запущена для китайского рынка в 2016 году. В 2018 году TikTok объединился с другой китайской платформой социальных сетей, Music.ly.

Пользователи размещают на платформе самые разные материалы - от приколов до трюков, шуток и фокусов, исполнения песен с синхронизацией губ (липсинг) и даже танцевальные номера. Как сообщает Gizmodo, вначале платформа привлекала молодую аудиторию, но теперь она нашла своих пользователей среди всех возрастов, особенно во время пандемии.

По данным Cloudflare, Tik Tok возглавил мировые рейтинги посещаемости феврале этого года, а затем столкнулся с несколькими взлетами и падениями в марте и июне. Однако с конца августа платформа получила максимальный трафик и с тех пор занимает первое место. Gizmodo сообщает, что список Cloudflare основан только на исходных данных и не включает детальный анализ тенденций.

Еще до появления этих цифр маркетологи компаний пользовались популярностью платформы. В докладе New York Times она была названа святым Граалем маркетинга, а в другом докладе W3 lab говорится, что лучшие создатели контента на платформе могут заработать до 150 000 долларов на продвижении бренда.

Другие платформы социальных сетей, такие как Twitter и Facebook, также позволяют пользователям создавать подобный контент на своем сайте. Интересно, что Reddit назвал TikTok "фундаментально паразитическим" в феврале 2020 года, а затем запустил аналогичный сервис для своих пользователей в августе этого года.

Gizmodo также отметил, что TikTok - единственная неамериканская платформа в списке десяти лучших, что является важным признаком того, что времена могут меняться.

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