Исследователи обнаружили загадочный космический объект, который посылает радиосигналы каждые 18 минут, и он не похож ни на одно из ранее наблюдавшихся явлений. Возможно это магнетар - тип нейтронной звезды, существование которого было предсказано теоретически

Исследователи Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR) обнаружили в космосе загадочный объект, который посылает радиоволны примерно три раза в час, сообщается в пресс-релизе учреждения. Впервые объект был замечен в марте 2018 года, и с тех пор пытаясь понять его происхождение, ученые ведут за ним наблюдение.

Местоположение объекта отмечено на Млечном Пути. ICRAR реклама

Небесные объекты, посылающие пульсирующие волны, являются довольно обычным наблюдением для астрономов. Называемые переходными, эти объекты либо исчезают на месяцы, либо могут быстро вспыхнуть за считанные секунды или даже миллисекунды, говорит в пресс-релизе доктор Джемма Андерсон, астрофизик из ICRAR. Однако в случае с этим объектом повторяющаяся последовательность импульсов выглядит несколько необычно.

Описание потока повторяющихся импульсов от ICRAR на Vimeo.



Наблюдение было проведено с помощью матрицы широкополосных телескопов Мерчисона (MWA), установленной в Западной Австралии и состоящей из 4096 малых низкочастотных антенн размещенных в 256 ячейках. Благодаря такой конструкции радиотелескоп имеет очень широкий угол обзора и частотный диапазон. MWA является предшественником Square Kilometer Array (SKA), который строится в рамках международного сотрудничества и станет крупнейшим в мире радиотелескопом.

Анимация повторяющихся импульсов от ICRAR на Vimeo.



Объект, замеченный исследователями, является невероятно ярким, но по размерам меньше нашего Солнца. Сильно поляризованные сигналы, полученные от него, свидетельствуют о наличии вокруг него сильного магнитного поля. Доктор Наташа Херли-Уолкер, астрофизик из Университета Кертина, руководившая открытием, говорит, что объект может быть магнетаром - медленно вращающейся нейтронной звездой, существование которой до сих пор было лишь теоретическим. Сейчас ее команда наблюдает за объектом, чтобы увидеть, не начнет ли он "работать" снова.

Объект получил название GLEAM-X J162759.5-523504.3 и находится на расстоянии около 4000 световых лет от Земли, пишет научный журнал New Scientist. Херли-Уокер назвала его местоположение " задним двором нашей Галактики" и уверенно заявила, что это не внеземные цивилизации, так как сигнал состоит из широкого диапазона частот и не является искусственным.

Данные с MWA передаются в Суперкомпьютерный центр Pawsey в Перте для дальнейшего хранения, где исследователи могут просмотреть исторические данные, собранные за последнее десятилетие, чтобы найти аналогичные случаи, связанные с другими объектами, излучающими радиоволны подобным образом.

Подробную информацию о результатах исследования можно найти в журнале Nature.

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Источники:

https://www.icrar.org/repeating-transient/

https://www.nature.com/articles/s41586-021-04272-x

https://www.newscientist.com/article/2305919-a-strange-object-in-space-is-blasting-out-radio-waves-every-18-minutes/