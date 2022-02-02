Под впечатлением от фильма "Не смотрите наверх" ученые из Калифорнийского университета просчитали вероятность применения ядерного оружия, чтобы предотвратить столкновение астероида с Землей".

Что если бы астероид размером в 10 километров направлялся прямо к Земле, и столкновение с ним привело бы к катаклизму, который уже через шесть месяцев убил бы всё живое на нашей планете? Что бы мы стали делать?

Раскаленный метеорит входит в атмосферу Земли. solarseven/iStock реклама

Таков сюжет научно-фантастического блокбастера Netflix "Не смотрите наверх". Фильм рассказывает о двух астрономах, сыгранных Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс, которые пытаются предупредить мир о надвигающейся гибели и убедить политиков принять необходимые меры для предотвращения катастрофы, но встречают абсолютное безразличие.

Астероид и безразличие общественности к нему - это своего рода аллегория бездействия мира перед лицом глобального потепления, но два физика подошли к этой проблеме гораздо серьезнее и выяснили, есть ли у нас сегодня средства и технологии, чтобы предотвратить подобную катастрофу.

В своей работе, которая была опубликована на этой неделе в базе данных Arxiv, Филип Любин и Алекс Коэн из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре написали: "Мы показали, что человечество перешагнуло технологический порог, который не позволит нам "пойти по пути динозавров".

Что для этого потребуется?

Для того чтобы остановить астероид такого размера менее чем за шесть месяцев, по мнению исследователей, нам придется использовать ядерные устройства. Для этого достаточно менее 10 процентов имеющегося в мире ядерного арсенала.

Ядерные устройства, установленные на 1000 ударных пенетраторах, можно было бы запустить, например, с помощью космической системы NASA Space Launch System или многоразового корабля Starship компании SpaceX, которые пока находятся на стадии разработки. Однако, поскольку запуск должен был бы состояться за пять месяцев до предполагаемого столкновения с астероидом, у нас был бы всего месяц на подготовку. Тогда пенетраторы должны были бы нанести удар за месяц до столкновения, что дало бы нам оптимальную возможность раздробить астероид на достаточно мелкие фрагменты и убрать его с траектории движения Земли".

По словам Детлефа Кошни, исполняющего обязанности руководителя офиса планетарной обороны ЕКА, эта идея кажется вполне логичной, но все же он не уверен, что у нас будет достаточно времени для реализации этого плана. "Даже если ядерных взрывных устройств будет достаточно, их все равно нужно будет доставить на ракете за четыре недели", - говорит он. "Я пока не представляю, как это можно реализовать".

Но стоит ли нам беспокоиться? К счастью, нет, потому что вероятность такой ситуации с призывом к оружию довольно мала. "По крайней мере, в ближайшие 100 лет нам такая перспектива не грозит", - отмечает Эйн О'Брайен из Университета Глазго, - "но всегда интересно изучить подобные вещи ".

Хотя статья предлагает интересный взгляд на сюжет фильма "Не смотри вверх", некоторые ученые отнеслись к ней с некоторым скептицизмом, а старший советник по науке и исследованиям ЕКА Марк МакКогрин даже назвал эту работу "космическим занудством".

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МакКогрин написал в Twitter: "Ответив на технический вопрос, они полностью упустил суть фильма, а именно то, что советы ученых регулярно игнорируются. Особенно когда настоящая катастрофа происходит здесь и сейчас, причем настолько медленно и скучно, что людей это не волнует".

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Источники:

https://arxiv.org/abs/2201.10663

https://www.newscientist.com/article/2306377-dont-look-up-could-we-save-earth-from-a-comet-in-just-six-months/ https://www.theguardian.com/science/2022/jan/27/dont-look-up-an-actual-comet-wiping-out-earth-would-be-avertable-scientists-say



