Некоторые ученые утверждают, что если есть планеты, на которых может зародиться жизнь, то благодаря конвергентной эволюции там могут существовать инопланетяне, похожие на людей

Если бы на какой-нибудь далекой планете могла существовать жизнь, была бы она похожа на жизнь землян? Это вопрос, который на протяжении многих лет вызывал множество противоречивых теорий.

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Сегодня в интервью журналу Би-би-си "Science Focus" Саймон Конвей Моррис, эволюционный палеобиолог из Кембриджского университета, "с уверенностью" заявил, что эволюция, подобная человеческой, могла произойти и в других уголках Вселенной.

liuzishan/iStock

Распространение теории Дарвина на всю Вселенную

Эта теория является частью более широкой научной концепции под названием "конвергентная эволюция". Он утверждает, что случайные мутации, движущие эволюцией, в любой среде развиваются равномерно, что означает, что похожие организмы, скорее всего, будут развиваться независимо друг от друга. В действительности, это наблюдалось на Земле, где птицы, летучие мыши, насекомые и птерозавры независимо друг от друга развивались в течение миллионов лет.

"Конвергенция - один из лучших аргументов в пользу дарвиновской теории эволюции, но ее повсеместное распространение не было оценено по достоинству", - объясняет профессор Моррис. "Можно с достаточной уверенностью сказать, что вероятность эволюции существа, похожего на человека, очень высока. А тот факт, что общее количество экзопланет только в галактике Млечный Путь составляет примерно 100 миллиардов, наводит на мысль о том, что вокруг нас разбросано очень большое количество разумных существ, некоторые из которых, могут быть, похожи на людей.





Люди размером с белого медведя?

Однако не все ученые с этим согласны. Например, известный биолог-эволюционист Стивен Джей Гулд, утверждал, что если бы можно было перезапустить эволюцию на Земле, то вероятность того, что люди снова появятся на свет, была бы практически ничтожной.

Другой ученый, космолог из Барселонского университета Фергюс Симпсон, подчеркивает роль размера планеты на размеры и природу любой потенциальной разумной жизни, которую мы могли бы обнаружить. Используя статистику Байеса, Симпсон предположил, что инопланетяне, скорее всего, будут размером с белого медведя из-за среднего размера планет во Вселенной. А поскольку Земля имеет размеры больше среднего, то мы (в соответствии с этой теорией), скорее всего, будем меньше, чем любые инопланетяне, которых когда-либо встретим, так как чем ниже гравитация планеты, тем больше размеры форм жизни.

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Независимо от того, будут ли ее обитатели размером с белого медведя или нет, представить себе человекоподобную цивилизацию, удаленную от Земли на миллионы световых лет, безусловно, интересно. Может быть, такая цивилизация также задается вопросом о существовании жизни в других уголках Вселенной? Поскольку NASA недавно запустило свой грандиозный телескоп James Webb Telescope, который позволит искать признаки инопланетной жизни, мы, вероятно, скоро получим более полное представление о том, что же там находится.

Источники:

http://www.thebigalientheory.com/#introduction

https://www.sciencefocus.com/space/science-of-dune-humans-evolve/