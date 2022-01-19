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Microsoft покупает крупнейшего разработчика видеоигр Activision Blizzard за $68,7 млрд
Это приобретение не только укрепит позиции Microsoft на рынке видеоигр, но и поможет в создании собственной метавселенной
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Microsoft объявила о том, что планирует приобрести Activision Blizzard, создателя таких популярных игр, как Warcraft, Call of Duty и Candy Crush, за 68,7 миллиарда долларов США, говорится в пресс-релизе компании из Редмонда.

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Игры Activision скоро будут доступны на Game Pass. Jean-Luc Ichard/iStock

 

Сделка, которая еще должна пройти через одобрение регулирующих органов, является довольно масштабным шагом на фоне приобретения за 7,5 миллиардов долларов другого производителя игр, Bethesda, год назад, сообщает CNBC. Помимо операционной системы Windows, которая принесла компании мировую известность, Microsoft работает над разработкой других своих продуктов. И хотя основное внимание уделяется искусственному интеллекту и облачным сервисам, планы по приобретению Activision показывают, что компания серьезно относится и к игровому бизнесу.

Согласно пресс-релизу, игровая индустрия, оцениваемая в 200 миллиардов долларов, является крупнейшей и самой быстрорастущей формой развлечений. Даже в год пандемии в 2021 году выпуск игр вырос на 64 процента, поскольку люди находясь в основном дома, ищут больше вариантов времяпрепровождения.  Приобретение Activision позволит расширить предложения Microsoft в этой сфере, доступ к которым будет возможен на всех устройствах, включая консоли, мобильные телефоны, персональные компьютеры и облачные сервисы.

BBC сообщила, что после завершения сделки Microsoft поднимется выше Nintendo и станет третьим по величине производителем видеоигр по доходам после Tencent и Sony. Приход компании по разработке программного обеспечения уже повлиял на стоимость акций Sony, чья консоль PlayStation все еще остается фаворитом среди геймеров по сравнению с Xbox от Microsoft.

Ситуация может быстро измениться, поскольку сервис подписки Game Pass от Microsoft, предлагающий доступ к играм от почти 30 ведущих студий, сможет привлечь более 400 миллионов ежемесячных активных пользователей Activision из 190 стран. В настоящее время у Microsoft всего 25 миллионов подписчиков на эту услугу, в то время как у Sony, по данным Statista, число подписчиков в течение последних двух лет превышало 100 миллионов.  

CNBC сообщил, что этот шаг свидетельствует о влиянии на рынок больших технологических компаний. Возможно, стоимость Activision была слишком завышена для приобретения такими  медиакомпании, как Disney или Comcast, но для Microsoft, стоимость которой оценивается более чем в 2 триллиона долларов, это не является большой проблемой.

Однако цель этого шага не только в том, чтобы привлечь геймеров на классических платформах. В своем заявлении генеральный директор и председатель совета директоров Microsoft Сатья Наделла сказал: "Игры сегодня являются самой динамичной и увлекательной категорией развлечений на всех платформах и будут играть ключевую роль в развитии платформ metaverse".

Microsoft уже включилась в гонку по созданию метавселенной, а с Activision в составе команды компания может добиться больших успехов в разработке подобных технологий. Как уже неоднократно говорилось, компании Meta придется ой как нелегко.

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Источник: https://news.microsoft.com/2022/01/18/microsoft-to-acquire-activision-blizzard-to-bring-the-joy-and-community-of-gaming-to-everyone-across-every-device/

#microsoft #activision blizzard
5
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