Прототип помощника на базе искусственного интеллекта компании Northrop Grumman поможет пилотам вертолетов выполнять как запланированные, так и непредвиденные задачи

DARPA выбрала компанию Northrop Grumman и Университет Центральной Флориды для разработки прототипа гарнитуры дополненной реальности, оснащенной помощником на базе искусственного интеллекта, который поможет обучить пилотов винтокрылых машин справляться с непредвиденными задачами и чрезвычайными ситуациями.

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Прототип помощника на базе искусственного интеллекта компании Northrop Grumman поможет пилотам вертолетов выполнять как запланированные, так и непредвиденные задачи. Northrop Grumman

Одна из особенностей работы военного пилота заключается в том, что эта профессия требует многозадачности и очень высокого уровня постоянного внимания. Если гражданские пилоты выступают в основном в роли авиационных администраторов, следящих за тем, чтобы их самолеты, пассажиры и грузы благополучно добрались до пункта назначения, то военным пилотам приходится иметь дело с тактическими ситуациями, в которых чрезвычайные обстоятельства могут возникнуть в любой момент.

Задача состоит в том, чтобы научить пилотов распознавать конкретную ситуацию и правильно реагировать на нее. Как правило, в таких случаях устанавливается сигнализация, которая срабатывает как при пожаре, так и при появлении впереди неизвестного объекта, срабатывании противоракетного радара или какой-либо другой угрозе. Но этого бывает недостаточно. Пилот также должен понимать уровень опасности сигнала тревоги, что он означает, и какие действия следует предпринять.

На протяжении десятилетий это было проблемой для конструкторов. Например, испытания, проведенные в 1980-х годах, показали, что если людей поместить в комнату в незнакомом здании и включить пожарную сигнализацию, то они в течение нескольких минут будут просто сидеть и соображать, что же произошло. Именно по этой причине проводятся пожарные учения, чтобы жильцы дома знали, как звучит пожарная сигнализация и как себя вести, если она сработает.

Для военных летчиков все гораздо сложнее. Им приходится иметь дело с целой симфонией аварийных сигналов и тревог, которые могут привести к контрпродуктивным непредвиденным когнитивным нагрузкам, в результате чего важные сигналы тревоги могут быть не только проигнорированы, но и вовсе не услышаны.

В рамках программы DARPA "Руководства по выполнению задач с поддержкой восприятия", (PTG), прототип интуитивного помощника оператора и контекстно-адаптивного мышления (OCARINA) будет разработан для помощи пилотам вертолетов UH-60 Blackhawk, которые летают днем и ночью в любых погодных условиях как визуально, так и по приборам.

ИИ-ассистент PTG будет разработан таким образом, чтобы видеть то же, что видит пилот, и с помощью передовых технологий обработки информации и интерфейса дополненной реальности обеспечивать обратную связь и руководство в виде проекционной графики, текста и речи. Таким образом, пилоты могут обучаться новым задачам в реальной ситуации с помощью помощника, который способен адаптироваться к любой ситуации.

"Цель этого прототипа - повысить квалификацию пилота", - говорит Эрин Черри, старший менеджер программы автономности компании Northrop Grumman. "Он поможет обучить новым задачам, помочь в распознавании и снижении количества ошибок, улучшить качество выполнения заданий и, что самое важное, помочь предотвратить катастрофы".

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Источник: Northrop Grumman

https://news.northropgrumman.com/news/releases/northrop-grumman-to-develop-prototype-artificial-intelligence-assistant