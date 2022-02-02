Одиночный астероид 2020 XL5 движется впереди орбиты Земли. На сегодняшний день он является самым крупным троянским астероидом, обнаруженным в системе Земля-Солнце.

Астрономы только что подтвердили существование второго известного земного троянца. Это не какая-то мифическая деревянная лошадка или надоедливый компьютерный вирус, а массивный астероид диаметром в 1 километр, который движется по одной орбите с нашей планетой, сосредоточенной вокруг особых гравитационно сбалансированных областей, известных как точки Лагранжа.

Изображение 2020 XL 5 , показанного на переднем плане в левом нижнем углу. Две яркие точки над ним в крайнем левом углу - это Земля (справа) и Луна (слева). Солнце находится справа. Credit: OIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine. реклама

Троянские астероиды движутся впереди или позади орбиты планеты примерно на 60°, в точках Лагранжа L4 и L5. Это гравитационные "идеальные точки", где влияние двух крупных тел, таких как Солнце и планета, нивелируют друг друга, поэтому относительно небольшие тела не притягиваются к какому-либо конкретному объекту. Именно поэтому NASA недавно отправило преемника Хаббла, мощный телескоп James Webb, в точку вторую точку Лагранжа(L2), где он будет находиться на стационарной орбите и наблюдать за самыми далекими объектами нашей Вселенной.

Первый официально зарегистрированный троянский астероид был обнаружен в точке Лагранжа вокруг Юпитера 22 февраля 1906 года немецким астрономом Максом Вольфом. Вскоре после этого были обнаружены еще два троянца, которые были названы Ахилл, Патрокл и Гектор. К 2017 году было обнаружено более 6 400 троянцев: 4 184 в точке L4 Юпитера и 2 326 в точке L5. Для их отслеживания австрийский астроном Иоганн Палиса, известный исследователь астероидов, придумал название, согласно которому астероиды вблизи точки L4 были названы в честь греческих героев из "Илиады" Гомера (лагерь ахейцев), а вблизи L5 - в честь троянских героев (лагерь троянцев). Однако 617 Патрокл (в точке L5) и 624 Гектор (в точке L4) были названы до того, как эта традиция прижилась, так что в каждом лагере есть свой "шпион"!

На этой диаграмме показаны пять точек Лагранжа для системы Земля-Солнце (расстояния не соответствуют масштабу). Известны только два троянских астероида Земли - недавно обнаруженные 2020 XL 5 и 2010 TK 7 . Credit: NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva.

Хотя Юпитер и его рой троянцев составляют в Солнечной системе львиную долю астероидов группы Лагранжа, астрономы обнаружили подобные астероиды вблизи других планет, включая Марс (4 шт., 1 в L4 и 3 в L5), Нептун (8 троянцев, 6 в L4 и 2 в L5) и даже Землю.

Первый земной троянец, названный 2010 TK 7 , был обнаружен десять лет назад. По оценкам, его размер составляет менее 400 метров в диаметре. Второй, недавно обнаруженный троянец, известный как 2020 XL 5 , почти в три раза больше, его диаметр оценивается в 1,2 километра (0,7 мили). Он был обнаружен 12 декабря 2020 года телескопом Pan-STARRS1 на Гавайях.

Предварительный анализ показал, что орбита астероида может быть совместима с точкой Лагранжа (L4). Недавно ученые получили доступ очень точным к архивным снимкам, сделанным с 2012 года 4-метровым телескопом Víctor M. Blanco, расположенным в Межамериканской обсерватории Серро Тололо (CTIO) в Чили.

Изучив данные наблюдений за последние 10 лет ученые, предположили, что второй троянец Земли, скорее всего, является углеродистым астероидом класса C. Исходя из анализа его орбиты, 2020 XL 5 будет оставаться на своей орбите не менее 4 000 лет. Астероид мог быть выброшен из главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером после столкновения с Юпитером.

Орбита 2020 XL 5 (зеленая) относительно орбит Меркурия и Венеры (белая), Земли ( синяя) и Марса (оранжевая).

Для подтверждения происхождения 2020 XL 5 потребуются дальнейшие исследования. Несомненно, то, что оба земных троянца оказались на своих орбитах уже после формирования планеты, в отличие от первичных троянцев Юпитера, которые вращаются вокруг точек L4 и L5 с момента образования газового гиганта. Именно поэтому троянцы Юпитера гораздо важнее и интереснее для изучения, так как могут хранить секреты формирования Юпитера и Солнечной системы в целом. В конце 2021 года NASA запустило космический аппарат Lucy, который сейчас находится на пути к астероидам 3548 Eurybates, 15094 Polymele, 11351 Leucus и 21900 Orus в L4 (греческий лагерь), а также 617 Patroclus и его бинарным спутником Menoetius в L5 (лагерь троянцев). В ходе 12-летней миссии перед " Lucy" стоит задача собрать данные о составе поверхности, геологии поверхности, внутренних и объемных свойствах троянских объектов.

"Первичные троянские астероиды (то есть те, которые вращаются вокруг точек L4/L5 планеты со времен ее формирования) могут предоставить информацию о формировании планеты-хозяина и предоставить возможность лучше понять эволюцию Солнечной системы. Мы изучали троянские астероиды Юпитера в течение нескольких лет, и скоро у нас появится возможность исследовать их с помощью наблюдений, сделанных космической миссией NASA Lucy", - сказал Тони Сантана-Рос астроном из Института наук о космосе (ICCUB) в Университете Барселоны и ведущий автор нового исследования .

"К сожалению, оба земных троянца оказались транзитными объектами, что означает, что они были захвачены в точке Лагранжа (L4) через много лет после формирования Земли (на самом деле для 2020 XL5 всего 600 лет назад). Тем не менее, открытие 2020 XL 5 в качестве земного троянца подтверждает, что 2010 TK 7 не является редким исключением и вероятно существует гораздо больше объектов, обитающих в L4 и, возможно в L5 системах Земля-Солнце. И возможно в недалеком будущем нам удастся обнаружить первого первобытного земного троянца ", - добавил он.

Благодаря своей огромной массе Юпитер избавил огромный космический регион от других объектов, притянув к себе 79 лун и целый рой троянцев. Земля и другие каменистые планеты Солнечной системы имеют гораздо меньше троянцев. Тем не менее, по оценкам учёных, на Земле, возможно, есть десятки а может быть и сотни троянцев, ожидающих своего открытия. Но это будет нелегко.

Дело в том, что любой астероид, вращающийся вокруг точек Лагранжа, "будет виден только в течение короткого промежутка времени, ближе к сумеркам, на очень малой высоте над горизонтом", - говорит Сантана-Рос.

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Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Источники:

https://www.nature.com/articles/s41467-022-27988-4