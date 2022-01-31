Группа исследователей из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре разработала новую систему тестирования на COVID, которая использует приложение на вашем телефоне и стоит всего 7 долларов США

Тест на COVID-19 может быть очень капризным, как это, например, случилось в тот раз, когда американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск в течение одного дня получил по паре отрицательных и положительных результатов на этот вирус. Кроме всего прочего эти тесты довольно дорого стоят.

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Группа исследователей из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (UCSB) разработала новую систему тестирования на COVID, которая использует приложение на телефоне и стоит примерно в 10 раз дешевле стоимости ПЦР-теста. Система называется "smaRT-LAMP", а приложение, которое она использует, называется Bacticount, и результаты, как утверждается, такие же точные, как и при ПЦР-тестировании.

CandyRetriever/iStock

7 долларов за анализ и 30 минут ожидания

"Вирус, вызывающий COVID-19 (SARS-CoV-2), имеет схожие симптомы с другими респираторными патогенами, такими как грипп, каждый из которых требует различных стратегий лечения. Кроме того, наборы для тестирования на основе антигенов имеют ограниченную эффективность, а более надежные тесты на определение фрагментов нуклеиновых кислот методом ПЦР стоят довольно дорого и занимают много времени. Благодаря новому методу анализа нуклеиновых кислот и приложению для смартфона Bacticount, образцы слюны можно проверить на COVID-19 или грипп примерно за полчаса, заплатив всего 7 долларов за тест"

Как это работает?

Все предельно просто. Образец слюны помещается в прибор для тестирования, который затем нагревается на термическом элементе до 70°С. (Дело в том, образцы слюны должны быть подвергнуты термическому лизису для высвобождения вирусной РНК). Затем добавляется реактивный раствор, роль которого заключается в усилении РНК. Полученные образцы помещаются в коробку с закрепленной сверху светодиодной лампой. Далее с помощью камеры смартфона приложение определяет цветовую реакцию, указывающую на наличие или отсутствие положительного теста на COVID-19. В присутствии патогенов образцы начинают светиться ярко-красным светом. (Ученые утверждают, что стоимость всех комплектующих необходимых для установки такой системы не превысит 100 долларов США)

Описание оборудования и рабочего процесса SmaRT-LAMP. (a) Устройство: Светодиоды прикреплены к внутренней верхней части картонной коробки, которая закрывает термоблок, лежащий на горячей плите. Камера смартфона направлена на образцы через отверстие в коробке. (b) Рабочий процесс: Реакционная смесь smaRT-LAMP, содержащая "смесь образцов" (образец слюны с РНК-стабилизатором) и "мастер-микс" (реагенты для лизиса, праймеры и ферменты полимеразы), собирается при комнатной температуре и загружается в термоблок при температуре 70 °С, который запускает реакции обратной транскрипции и LAMP. Приложение для мобильного телефона отображает результаты анализа в двух вариантах: "Патоген обнаружен" - обозначается красным кружком; или "Патоген не обнаружен обнаружен". При клике на красный кружок приложение отображает на экране "Подробные результаты реакции" вирусную нагрузку в копиях/мл .

Новые тесты испытаны пока только на 50 пациентах

Технология пока находится на ранней стадии разработки. В настоящее время она была протестирована всего на 50 пациентах и требует дополнительных исследований, чтобы убедиться в её эффективности и точности. И все же исследовательская группа, создавшая этот прибор, считает, что он может составить реальную конкуренцию существующим ПЦР-тестам.

Разработчики утверждают, что его можно модифицировать для выявления различных вариантов COVID-19 и иных вирусов. Может ли это быть тем самым тестом на COVID-19, которого мы так долго ждали? Возможно, но пока у него есть одно ограничение. В настоящее время приложение работает только со смартфонами Samsung Galaxy S9.

Если ученые смогут сделать его совместимым с другими телефонами, возможно, у них появится шанс создать лучший домашний тест на COVID-19

Исследование было опубликовано в журнале JAMA Network Open.

А тем временем фармацевтические гиганты Moderna и Pfizer приступили ко второй фазе клинических испытаний специфической мРНК-вакцин против варианта COVID-19 Omicron. А Всемирная организация здравоохранения предупредила мировое сообщество, что следующий после Omicron вариант COVID-19 будет более заразным.

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Источники:

http://bacticount.com/features

https://gizmodo.com/researchers-develop-cheap-covid-test-for-smartphones-1848443324

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2788464?resultClick=3