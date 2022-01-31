Тест на COVID-19 может быть очень капризным, как это, например, случилось в тот раз, когда американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск в течение одного дня получил по паре отрицательных и положительных результатов на этот вирус. Кроме всего прочего эти тесты довольно дорого стоят.
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Группа исследователей из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (UCSB) разработала новую систему тестирования на COVID, которая использует приложение на телефоне и стоит примерно в 10 раз дешевле стоимости ПЦР-теста. Система называется "smaRT-LAMP", а приложение, которое она использует, называется Bacticount, и результаты, как утверждается, такие же точные, как и при ПЦР-тестировании.
7 долларов за анализ и 30 минут ожидания
"Вирус, вызывающий COVID-19 (SARS-CoV-2), имеет схожие симптомы с другими респираторными патогенами, такими как грипп, каждый из которых требует различных стратегий лечения. Кроме того, наборы для тестирования на основе антигенов имеют ограниченную эффективность, а более надежные тесты на определение фрагментов нуклеиновых кислот методом ПЦР стоят довольно дорого и занимают много времени. Благодаря новому методу анализа нуклеиновых кислот и приложению для смартфона Bacticount, образцы слюны можно проверить на COVID-19 или грипп примерно за полчаса, заплатив всего 7 долларов за тест"
Как это работает?
Все предельно просто. Образец слюны помещается в прибор для тестирования, который затем нагревается на термическом элементе до 70°С. (Дело в том, образцы слюны должны быть подвергнуты термическому лизису для высвобождения вирусной РНК). Затем добавляется реактивный раствор, роль которого заключается в усилении РНК. Полученные образцы помещаются в коробку с закрепленной сверху светодиодной лампой. Далее с помощью камеры смартфона приложение определяет цветовую реакцию, указывающую на наличие или отсутствие положительного теста на COVID-19. В присутствии патогенов образцы начинают светиться ярко-красным светом. (Ученые утверждают, что стоимость всех комплектующих необходимых для установки такой системы не превысит 100 долларов США)
Новые тесты испытаны пока только на 50 пациентах
Технология пока находится на ранней стадии разработки. В настоящее время она была протестирована всего на 50 пациентах и требует дополнительных исследований, чтобы убедиться в её эффективности и точности. И все же исследовательская группа, создавшая этот прибор, считает, что он может составить реальную конкуренцию существующим ПЦР-тестам.
Разработчики утверждают, что его можно модифицировать для выявления различных вариантов COVID-19 и иных вирусов. Может ли это быть тем самым тестом на COVID-19, которого мы так долго ждали? Возможно, но пока у него есть одно ограничение. В настоящее время приложение работает только со смартфонами Samsung Galaxy S9.
Если ученые смогут сделать его совместимым с другими телефонами, возможно, у них появится шанс создать лучший домашний тест на COVID-19
Исследование было опубликовано в журнале JAMA Network Open.
А тем временем фармацевтические гиганты Moderna и Pfizer приступили ко второй фазе клинических испытаний специфической мРНК-вакцин против варианта COVID-19 Omicron. А Всемирная организация здравоохранения предупредила мировое сообщество, что следующий после Omicron вариант COVID-19 будет более заразным.
Источники:
http://bacticount.com/features
https://gizmodo.com/researchers-develop-cheap-covid-test-for-smartphones-1848443324
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2788464?resultClick=3