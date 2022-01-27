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ВОЗ: Следующий вариант COVID-19 будет более заразным, чем Omicron
Чтобы заменить существующий в настоящее время вирус, следующий вариант COVID должен быть более трансмиссивным, но не обязательно менее смертоносным, заявили в ведомстве
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Вопрос в том, будет ли он более смертоносным.

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Во время заседания в формате "вопрос-ответ", организованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), директор по техническим вопросам ВОЗ COVID-19 Мария Ван Керкхове заявила, что следующий вариант COVID будет более заразным, чем Omicron, сообщает телекомпания CNBC.

Вирус COVID-19 продолжит эволюционировать, прежде чем окончательно   успокоится. Gilnature/iStock

 

Вариант Omicron стал причиной роста заболеваемости во всем мире. Хотя этот вариант кажется менее вирулентным, чем его предыдущие варианты, огромное количество случаев заболевания этой инфекцией может перегрузить системы здравоохранения. На прошлой неделе в ВОЗ поступило около 21 миллиона сообщений о случаях заболевания, что само по себе является рекордом, сообщает CNBC. Наибольший рост числа случаев произошел на Ближнем Востоке, за которым следует Юго-Восточная Азия.

Керкхове ответила на вопросы журналистов о том, что может ждать нас дальше и когда закончится пандемия. По словам Керкхове, следующий вариант вируса должен будет обогнать Омикрон, так как будет иметь более высокую степень трансмиссивности. Однако главным вопросом является то, насколько смертоносным станет вирус. Но это совершенно не значит, что будущие варианты приведут к более легкому течению болезни. Напротив будущий вариант может избежать защиты, обеспечиваемой имеющимися в настоящее время вакцинами. Компания Pfizer уже начала испытания вакцины, направленной именно против варианта Omicron.

Она также подчеркнула, что долгосрочные последствия заражения COVID-19 пока остаются неизученными, и предостерегла от умышленного заражения вирусом. До появления варианта "Омикрон" у одного из десяти инфицированных пациентов развивался длительный COVID-19, и текущие данные не проясняют, изменил ли "Омикрон" эту ситуацию или нет.

Майк Райан, директор программ ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, добавил, что он ожидает, что вирус будет эволюционировать и дальше, прежде чем снизит скорость передачи и станет сезонным, о чем неоднократно говорил Билл Гейтс. Вместе с тем, вирус непредсказуем и может преподнести неприятные сюрпризы, а такие меры, как ношение масок и использование антисептиков для рук, не позволят новому варианту нанести дополнительный ущерб , заявил Райан.

Говоря о том, что COVID еще не закончен, Керкхове выразила надежду на то, что не придется вечно носить маску или соблюдать социальную дистанцию, и мир выберется из этого кризиса, но пока об этом еще рано говорить.

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Источники: 
https://www.cnbc.com/2022/01/25/the-next-covid-variant-will-be-more-contagious-than-omicron-who-says.html
https://www.livemint.com/science/health/next-covid-variant-will-be-more-contagious-than-omicron-who-warns-11643213710442.html

#covid-19 #наука #медицина
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