Но многие эксперты считают, что необходимо сосредоточиться на разработке универсальной вакцины, а не размениваться на варианты.

На этой неделе компании Moderna и Pfizer объявили о начале клинических испытаний своих мРНК-вакцин против варианта COVID-19 Omicron. Данные по результатам испытаний ожидаются в первой половине 2022 года, однако некоторые эксперты считают, вакцина против омикрон к концу года уже будет не нужна, поскольку, возможно, к тому времени мы можем столкнуться с новыми вариантами вируса.

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Компании Pfizer и BioNTech первыми объявили о начале крупных клинических испытаний специфической мРНК-вакцины против омикрон в начале этой недели. Планируется привлечь более 1 500 участников, которые будут распределены по трем когортам.

Широкое распространение вакцины, специфичной для Omicron, маловероятно до 2022 года, что, по мнению некоторых экспертов, может оказаться слишком поздним сроком. Depositphotos

Самая большая когорта (615 человек) будет исследована на безопасность и иммуногенность специфичной вакцины Omicron среди тех, кто получил две дозы стандартной вакцины Pfizer COVID-19. Вторая когорта из 600 испытуемых, получивших три дозы стандартной мРНК-вакцины, получит либо четвертую дозу специфической вакцины Omicron, либо оригинальный препарат. И снова в ходе исследования в этой когорте будут измеряться безопасность и иммунные реакции.

Третья самая малочисленная группа из примерно 200 невакцинированных людей будет сформирована для тестирования схемы полностью состоящей из трех доз специфической вакцины "Омикрон".

"Вакцины продолжают обеспечивать надежную защиту от тяжелых заболеваний, вызываемых омикрон", - сказал генеральный директор компании BioNTech Угур Сахин. "Однако новые данные свидетельствуют о том, что вызванная вакциной защита от инфекции и заболевания легкой и средней степени тяжести утрачивается быстрее, чем это наблюдалось с предыдущими штаммами. Это исследование является частью нашего научно обоснованного подхода к разработке вакцины, основанной на вариантах, которая достигает такого же уровня защиты от Omicron, как и при использовании предыдущих вариантов, но с более продолжительным периодом защиты".

Вскоре после заявления компании Pfizer компания Moderna сообщила о проведении собственного клинического исследования, направленного на борьбу с Омикрон. В нем примут участие две когорты по 300 человек в каждой. В первой группе будут тестироваться эффекты специфического препарата от Omicron компании Moderna в качестве третьей дозы, вводимой не менее чем через шесть месяцев после двух доз основного препарата. Вторая группа будет тестировать вакцину Омикрон в качестве четвертой дозы, вводимой не менее чем через три месяца после введения третьей бустерной дозы.

Стефан Бансель, генеральный директор компании Moderna, заявил, что данные, полученные в ходе этого испытания, лягут в основу программ ревакцинации, которые будут проведены ближе к концу года.

"... Учитывая долгосрочную угрозу, продемонстрированную иммунным ответом Omicron, мы разрабатываем кандидата на бустерную вакцину, специфичную для Omicron и рады приступить ко второй фазе исследования", - сказал Бансель. "Мы также рассматриваем возможность включения этого специфического для Омикрона кандидата в нашу программу создания многовалентной вакцины. Мы будем продолжать делиться данными с органами здравоохранения, чтобы совместно выработать научно обоснованные решения о наилучших стратегиях ревакцинации против SARS-CoV-2".

Поскольку в настоящее время во всем мире реализуются программы по введению третьей дозы вакцины COVID-19, возникает большой вопрос: когда понадобится четвертая доза? Клинические исследования Pfizer и Moderna, вероятно, займут несколько месяцев, поэтому широкомасштабное внедрение специфической вакцины Omicron следует ожидать не ранее 2022 года.

В начале января генеральный директор компании Moderna Бансель сообщил, что четвертая доза вакцины потребуется до наступления зимы в Северном полушарии в 2022 году. Но с учетом невероятной скорости накопления мутаций SARS-CoV-2 неясно, будет ли специфический для Omicron вариант особенно полезен через шесть-двенадцать месяцев.

Австралийский исследователь Дебора Бернетт из Института Гарвана недавно заявила, что вакцины, специфичные для конкретного варианта, могут быть бесполезной и реактивной стратегией, учитывая огромные темпы появления и распространения новых вариантов вируса. По словам Бернетт, более вероятным долгосрочным планом является универсальная вакцина COVID-19 с защитой от вариантов, нацеленная на многие сегменты SARS-CoV-2.

"... Вакцины, специфичные для конкретных вариантов, в конечном итоге являются реактивной мерой, которая всегда может оставить нас позади", - написала Бернетт в недавней статье для издания The Conversation. "К тому времени, когда мы выпустим вакцину, специфичную для какого-либо варианта, волна инфекций, вызванных этим вариантом, возможно, уже достигнет своего пика, а новый вариант, скорее всего, будет уже на пороге". Решением этой проблемы могут стать "вакцины с защитой от вариантов", также известные как "универсальные" вакцины от COVID. Такие вакцины, воздействуют одновременно на множество вариантов, а не на одну конкретную мутацию".

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Источники: Pfizer, Moderna

https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-initiate-study-evaluate-omicron-based

https://investors.modernatx.com/news/news-details/2022/Moderna-Announces-First-Participant-Dosed-in-Phase-2-Study-of-Omicron-Specific-Booster-Candidate-and-Publication-of-Data-on-Booster-Durability-Against-Omicron-Variant/default.aspx